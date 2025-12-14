У Кейна 34 гола в 29 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Майнцу» с пенальти

Харри Кейн забил 34-й гол в сезоне.

Форвард «Баварии» Харри Кейн забил 34-й гол в сезоне.

Англичанин реализовал пенальти на 87-й минуте матча с «Майнцем » в 14-м туре Бундеслиги (2:2, второй тайм).

В 29 матчах нынешнего сезона на счету Кейна 34 гола. 29 мячей Харри забил в составе «Баварии», еще 5 – за сборную Англии.

Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь .