  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Кейна 34 гола в 29 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Майнцу» с пенальти
0

У Кейна 34 гола в 29 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Майнцу» с пенальти

Харри Кейн забил 34-й гол в сезоне.

Форвард «Баварии» Харри Кейн забил 34-й гол в сезоне.

Англичанин реализовал пенальти на 87-й минуте матча с «Майнцем» в 14-м туре Бундеслиги (2:2, второй тайм).

В 29 матчах нынешнего сезона на счету Кейна 34 гола. 29 мячей Харри забил в составе «Баварии», еще 5 – за сборную Англии.

Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь.

Что делать с Хаби Алонсо?31969 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия
logoМайнц
logoБавария
logoСборная Англии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейн не хочет уходить из «Баварии» – ему важнее выигрывать с ней титулы, а не побить рекорд Ширера по голам в АПЛ. В «Барсе» серьезно трансфер Харри не обсуждали (Bild)
10 декабря, 18:09
Кейн забил 58 мячей в 2025-м за «Баварию» и Англию и побил личный рекорд по голам за год
6 декабря, 20:43
Кейн сделал 10-й хет-трик в Бундеслиге – в 76-м матче. Больше только у Герда Мюллера, Левандовского, Фишера и Хайнкеса
6 декабря, 17:28
Главные новости
Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. Рассуждать образно я не могу»
9 минут назад
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
21 минуту назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
25 минут назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
30 минут назадВакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
32 минуты назад
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
48 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
58 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
только что
Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
28 минут назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
46 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
58 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
сегодня, 13:27
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55