У Кейна 34 гола в 29 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард забил «Майнцу» с пенальти
Харри Кейн забил 34-й гол в сезоне.
Форвард «Баварии» Харри Кейн забил 34-й гол в сезоне.
Англичанин реализовал пенальти на 87-й минуте матча с «Майнцем» в 14-м туре Бундеслиги (2:2, второй тайм).
В 29 матчах нынешнего сезона на счету Кейна 34 гола. 29 мячей Харри забил в составе «Баварии», еще 5 – за сборную Англии.
Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь.
Что делать с Хаби Алонсо?31969 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости