  • Конте про 0:1 и отмену голов с «Удинезе»: «Наполи» должен научиться проявлять характер. Надо справляться с такими моментами опытом и хитростью, не бояться пропустить»
4

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги поражения от «Удинезе» в 15-м туре Серии А.

Неаполитанцы уступили в гостях со счетом 0:1. Во втором тайме после вмешательства ВАР были отменены голы Кинана Дэвиса и Николо Дзаньоло.

«Мы должны уметь управлять такими моментами. Справляться с ними нужно с опытом и хитростью, даже если это означает потерю времени на поле. Кроме того, не нужно терять мужество и позволять страху пропустить гол овладеть вами. Если вы будете так настроены, гол вам гарантирован, а у нас это не получилось.

У меня нет упреков в адрес ребят, они выложились на полную в этой чрезвычайной ситуации. Но мы должны научиться проявлять характер. Именно здесь на первый план выходит тот, кто должен заявить о себе на поле. Это самый сложный аспект для работы. На психологическом уровне вы пытаетесь работать над этим и найти правильный путь, но многие игроки обладают харизмой и индивидуальным характером. Мы должны расти. Это отличные ребята, и я хотел бы помочь им расти, потому что это пойдет на пользу всей команде.

Я так же бил тревогу, когда мы выигрывали. В начале сезона, когда участвуешь во многих соревнованиях, ты беспокоишься о создании первоклассной команды, и если по внешним причинам этот состав сокращается, ты расплачиваешься за это. В противном случае, у нас всех все было бы отлично, и у меня, и у ребят (смеется).

Мы не должны терять энтузиазм и мотивацию. Однако этот сезон будет для нас непростым. Важно хотеть быть едиными и противостоять трудностям, стараясь совершенствоваться. Я не хочу указывать на какие-то конкретные ситуации или комментировать их, мы должны двигаться вперед, зная, что все вокруг нас поддерживают. Мы хотим бороться, даже если проиграли семь выездных матчей», – сказал Конте.

Конте о 0:1: «В первом тайме «Удинезе» ни разу не пробил по воротам, «Наполи» мог бы этим воспользоваться. Мы слишком сильно нервничали»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoУдинезе
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
психология
