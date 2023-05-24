Толчинский может заработать до 658 млн рублей со всеми бонусами за 5 сезонов в СКА. Без бонусов – 385 млн («Матч ТВ»)

Теги СКА КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ деньги Хоккей

Сергей Толчинский может заработать до 658 млн рублей со всеми бонусами за 5 сезонов в СКА.

Зарплата хоккеиста за сезон составит 77 миллионов рублей, сообщает «Матч ТВ». 

Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы: 20% за первый сезон при выполнении определенных статистических показателей, 10% за второй сезон при таких же условиях, 50 млн рублей за каждый сезон, если игрок попадает в тройку лучших бомбардиров по итогам регулярного чемпионата.

Если Толчинский выполнит все бонусы, то сможет заработать до 658,1 млн рублей за пять лет. Если ни один из бонусов не будет выполнен, то игрок получит 385 млн.

При этом по регламенту КХЛ гарантирован только первый и частично второй годы контракта. На третий сезон контракт может быть расторгнут при незначительной компенсации.

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22 комментария

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Эд..19
Потолок зарплат? С нового сезона бонусы под потолком? Не, не слышали )))
+14
-1
+13
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Александр Буркин
Вот она честная КХЛ. Или ещё можно сказать колхозная хоккейная лига)
+10
0
+10
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Joe Rage
Продался (
+7
0
+7
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Влад_нн
Больше полумиллиарда гребаному бревну. Сумасшедший мир.
+6
-4
+2
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Strannix
Ахренеть, просто- АХРЕНЕТЬ!!!
+2
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Иван Петров
Долго ещё известная личность будет собирать всё блестящее, как сорока?
+2
0
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Joe Rage
Ответ GoodZilla
Не соглашусь... Родной для него ЦСКА три года назад его удерживать не стал и за компенсацию отпустил в Авангард, где Толчинский честно отыграл 3 года! Авангарду он ничего не должен! Вполне логично, что он перешёл в Питер на повышенный контракт (как по деньгам, так и по сроку). Конечно, хотелось чтобы он и дальше играл в Омске, но с таким агентом сегодня это нереально)))
Я ни за кого в КХЛ не болею. Но каждый раз, когда СКА переманивает очередного, 51-го игрока в состав, появляется раздражение
+2
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Алексей Иванов
Ответ Влад_нн
Больше полумиллиарда гребаному бревну. Сумасшедший мир.
Ну он не бревно, а технарь
+3
-1
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GoodZilla
Ответ Joe Rage
Продался (
Вот Грицюк - действительно продался!!!
+1
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memphis
Ответ Габорик
Ветка завидующих объявляется открытой, думается, вряд ли среди комментирующих на спортсе найдётся человек, который может заработать 385 миллионов за 5 лет, без учёта бонусов :)
Ну т.е. критиковать контракты спортсменов могут только те, кто зарабатывает столько же? Иначе это просто зависть?)
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Сергей Омиго
Главное,что все говорят и обсуждают покупателя
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Раман Гринджев
Ну если он будет играть на свои деньги, почему нет
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Enich
Да выгонят его в следующем сезоне. Как только снова ЦСКА влетят в ПО. Хотя с этими перекрестными матчами, могут даже до ЦСКА не дойти.
Почему бы не вылететь от условной Магнитки Разина или нового Авангарда.
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АРХАТ
Ответ Joe Rage
Продался (
Подкаблучился)
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ilya1809
Ответ Enich
Да выгонят его в следующем сезоне. Как только снова ЦСКА влетят в ПО. Хотя с этими перекрестными матчами, могут даже до ЦСКА не дойти. Почему бы не вылететь от условной Магнитки Разина или нового Авангарда.
Не выгонят)))рынок пустой) был бы 2009 или 2010 выгнотб можно было теоритически бы,тогда даже если не русского то любого лега из европы можно было вытянуть а можно даже было какого нибудь Гудлера или Соботку дернуть из НХЛ, не говоря том что разом можно было пакетом купить Костина с Трениным и всеми теми кто засиделся, авось кто нибудь да стрельнет.Так что первые года три будут терпеть при любых раскладах кроме совсем позорных
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