Толчинский может заработать до 658 млн рублей со всеми бонусами за 5 сезонов в СКА. Без бонусов – 385 млн («Матч ТВ»)

Сергей Толчинский может заработать до 658 млн рублей со всеми бонусами за 5 сезонов в СКА.

Зарплата хоккеиста за сезон составит 77 миллионов рублей, сообщает « ».

Кроме того, в контракте предусмотрены бонусы: 20% за первый сезон при выполнении определенных статистических показателей, 10% за второй сезон при таких же условиях, 50 млн рублей за каждый сезон, если игрок попадает в тройку лучших бомбардиров по итогам регулярного чемпионата.

Если Толчинский выполнит все бонусы, то сможет заработать до 658,1 млн рублей за пять лет. Если ни один из бонусов не будет выполнен, то игрок получит 385 млн.

При этом по регламенту гарантирован только первый и частично второй годы контракта. На третий сезон контракт может быть расторгнут при незначительной компенсации.