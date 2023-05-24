FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира

Совет Международной федерации лыжных видов спорта ( ) утвердил равные дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках на чемпионатах мира.

Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции уравняли на Кубке мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км.

«После введения в прошлом сезоне одинаковых дистанций для женщин и мужчин, было одобрено использование этих дистанций в будущем также на чемпионатах мира по лыжным гонкам.

Процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет инициирован с », – сообщили в FIS.

Совет организации утвердил следующие дистанции: 10, 20 и 50 км, скиатлон 10 + 10 км, эстафета 4х7,5 км, командный и личный спринты.