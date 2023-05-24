FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира

Теги лыжные гонки чемпионат мира МОК FIS Лыжи

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) утвердил равные дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках на чемпионатах мира.

Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции уравняли на Кубке мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км.

«После введения в прошлом сезоне одинаковых дистанций для женщин и мужчин, было одобрено использование этих дистанций в будущем также на чемпионатах мира по лыжным гонкам.

Процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет инициирован с МОК», – сообщили в FIS.

Совет организации утвердил следующие дистанции: 10, 20 и 50 км, скиатлон 10 + 10 км, эстафета 4х7,5 км, командный и личный спринты.

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14 комментариев

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Ебздрогыч
Поскольку женщины чисто физиологически слабее мужчин, надо было им дистанции еще больше сделать - пусть мужиков догоняют, прокачиваются
+9
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ekaterina_)))
Скиатлон 10 + 10. Дно.
+7
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+7
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Сергей К
А когда уровняют трансгендерные гонки?
ЛГБТ, там, ещё надо уровнять.
Преклонение колена перед сменой лыж где?...)
+3
-1
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selso99
Скиатлон, прощай...Ещё и эстафету мужскую уменьшили🤦
+2
0
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imaxim
Устюгову хорошо, Большунову плохо
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arnoldstallone
скиатлон 10+10, слов нет..
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filippa
мужики на 50 км прибегают не вме. .... жалко мне денщин...
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imaxim
Эстафеты мужские похоже будут менее интересные)) оторваться на классике будет сложнее
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Ярик01
Ответ Сергей К
А когда уровняют трансгендерные гонки? ЛГБТ, там, ещё надо уровнять. Преклонение колена перед сменой лыж где?...)
Да что за латентные гомогеи в комментариях, постоянно мысли только о трансах у них
+3
-3
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