FIS уравняла мужские и женские дистанции в лыжных гонках на чемпионатах мира
Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) утвердил равные дистанции для женщин и мужчин в лыжных гонках на чемпионатах мира.
Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции уравняли на Кубке мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км.
«После введения в прошлом сезоне одинаковых дистанций для женщин и мужчин, было одобрено использование этих дистанций в будущем также на чемпионатах мира по лыжным гонкам.
Процесс подачи заявки на изменение дистанций на Олимпийских играх будет инициирован с МОК», – сообщили в FIS.
Совет организации утвердил следующие дистанции: 10, 20 и 50 км, скиатлон 10 + 10 км, эстафета 4х7,5 км, командный и личный спринты.
ЛГБТ, там, ещё надо уровнять.
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