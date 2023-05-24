ЭСК: Карасев ошибочно отменил гол Игнатова в дерби с ЦСКА. Он и Соболев «предположительно» находились на одной линии с защитниками

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Виктор Мозес Роман Зобнин видеоповторы Игорь Дивеев Александр Соболев Фелипе Мендес Михаил Игнатов Виллиан да Силва Роша ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС вынесла решения по спорным решениям арбитра в матче «Спартака» и ЦСКА (2:1).

КДК РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с удалением игрока ЦСКА Виллиана Роши на 65-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья ошибочно удалил с поля Виллиана Рошу на 65-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях данного игрока не было определенного умысла оскорбить помощника или кого-либо, а показанный им жест при помощи «языка тела» был обусловлен незнанием игроком русского или английского языка и являлся объяснением поведения Александра Соболева, допустившего оскорбительный жест в отношении игрока ЦСКА».

Большинство членов комиссии считает, что данный игрок искал определенной защиты со стороны судей матча и пытался привлечь их внимание на необходимость соответствующей реакции на оскорбительное поведение соперника в отношении него. Учитывая данное обстоятельство и исходя из здравого смысла, большинство членов комиссии считает, что игрок ЦСКА не заслуживал удаления с поля с показом прямой красной карточки.

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизоде с назначением пенальти на 87-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно назначил пенальти в ворота ЦСКА на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на расхождение мнений членов комиссии, большинство ее членов считает, что у судьи имелись основания для назначения 11-метрового удара, так как по факту, имелся контакт ногой игрока обороняющейся команды ЦСКА Виктора Мендеса, опоздавшего сыграть в мяч, со стопой атакующего игрока «Спартака» Виктора Мозеса. 

У ВАР имелись основания не вмешиваться в данную игровую ситуацию, несмотря на то, что нападающий несколько преувеличил последствия контакта ввиду того, что объяснение судьей матча своего решения полностью соответствовало деталям, увиденными на мониторе, и у ВАР не было доказательств очевидности ошибки судьи.

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизодах с отменой взятия ворот ЦСКА на 21-й минуте матча и неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья ошибочно отменил взятие ворот команды ЦСКА на 21-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, согласно методическим указаниям Судейского комитета, в подобных ситуациях помощникам необходимо рисковать и принимать решения в пользу атакующей команды, не фиксируя положение вне игры.

В первом моменте атакующей фазы команды «Спартак» ее игрок Александр Соболев предположительно находился на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды ЦСКА Миланом Гайичем в момент передачи мяча ему партнером по команде, а во втором моменте атакующий игрок команды «Спартак» Михаил Игнатов предположительно находился на одной линии с предпоследним игроком обороняющейся команды ЦСКА Роберто Мойзесом.

Учитывая тот факт, что в обоих этих моментах помощник не находился в рекомендованной позиции, большинство членов комиссии считают, что он ошибочно принял решение зафиксировать положение вне игры ввиду отсутствия доверия к этому решению. В свою очередь, ВАР не имел оснований вмешаться в данный игровой эпизод ввиду отсутствия очевидных доказательств ошибочности данного решения.  

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды ЦСКА Игорь Дивеев в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Спартак» Романом Зобниным сыграл в мяч в нормальной манере, а контакт, случившийся после этого на встречных курсах с ногой игрока атаки, опоздавшим сыграть в мяч, был неизбежным и не является наказуемым. 

Ввиду отсутствия безрассудства в действиях игрока обороны комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру. В то же время комиссия отмечает, что ВАР не должен был вмешиваться в данный игровой эпизод ввиду отсутствия очевидных оснований для наказуемости действий игрока обороны.

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162 комментария

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Алексей Иванов
Был на игре, видел сам...гол чистый... хорошо отмена не повлияла на результат, Спартак был лучше.
+139
-50
+89
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Илья Богданов
1-1 по ошибкам, но весь Питер ещё больше коней на говно исходится, как подсуживали Спартаку и выписывает комменты, что после такого матча уж точно никогда Спартак не смеет говорить о судействе. Ну да, ну да)
+115
-35
+80
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mnogokotin-
Ответ Алексей Иванов
Был на игре, видел сам...гол чистый... хорошо отмена не повлияла на результат, Спартак был лучше.
жалко, что такой красивый гол украли ( в копилку бы попал
+62
-15
+47
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Ебздрогыч
Ну это специально для болельщиков ЦСКА, что Карасев у них 3 очка отнял. Они и на одно не наиграли
+63
-33
+30
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Александр Чернов
Кому это теперь интересно. Все сбг обсасывают ветку с дисквалификацией Соболева
+41
-11
+30
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AlexM37
Ответ Александр Чернов
Кому это теперь интересно. Все сбг обсасывают ветку с дисквалификацией Соболева
Не мешай, им нравится что-то обсасывать. Потом принять дозу газа и опять обсасывать.
+34
-6
+28
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Rif Fil
Как убивали цска в дерби? Отменили чистый гол в их ворота
+26
-4
+22
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ken2ki
Ой, а как так вышло?
+33
-15
+18
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ДудьСдулся
Ну вот, у Спартака украли чистую разгромную победу, после этого гола кони бы рассыпались. Пропустили бы ещё парочку, и никто никому не показывал бы...
+29
-11
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d_kdc
Ну вот и кого засудили таки?

А то начало раздаваться ржание, что Спартак должен был в меньшинстве 20 минут играть и это на результат повлияло. А получается то, вообще началось с результативной ошибки в пользу ЦСКА.
+21
-3
+18
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RAMIK
Ахахах. Удалили Рошу ныться было на всю Россию, при том что у Спартака также было 10 игроков. А у Спартака не засчитали чистый гол, что вы на это скажите господа? Засчитай гол,кто знает как вел бы себя потом Соболев)
+20
-5
+15
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Илья Богданов
Ответ ken2ki
Комментарий удален модератором
Коней-то хоть можно понять, матч был непосредственно с ними, пристрастие мешает объективно оценить ситуацию, а сбг абсолютно пофигу за кого болеть и какие аргументы подгонять, на что открывать, а на что закрывать глаза, лишь бы против Спартака.
+17
-2
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Spartakus1984
А то что Спартак победил ЦСКА по делу вне сомнений.А то некоторые индивидумы армейские смеют еще заялвять что если бы не ситуация с Рошей то они победили бы.Хаххахах
+23
-9
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Алексей Елистратов
Ответ ken2ki
Комментарий удален модератором
А что, письмо за отстранение Веллитона не они вместе подписывали, еще и с Динамо? Правда, Кержаков потом вообще Диканю лицо раздробил, никто не жаловался.
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Денис Погодин
Абаскаль переиграл физрука. Надо признать очевидное, а не устраивать истерику.
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Ильдар Фарукшин
1-0 а там видно было, может и до яичницы не дошло 😊
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Petr Denisov
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Ответ Илья Богданов
1-1 по ошибкам, но весь Питер ещё больше коней на говно исходится, как подсуживали Спартаку и выписывает комменты, что после такого матча уж точно никогда Спартак не смеет говорить о судействе. Ну да, ну да)
Лучше бы обсудили как тянут за уши Зенит, в частности Кукуян и Иванов.

Коники не забыли как подавали жалобу на их судейство в матче с Зенитом в Питере? Память отшибло?

"Чемпион" из Кукуян-бурга.
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Arti22
Прикольно единственный матч весной, когда Спартаку якобы подсудили и то не обошлось без фейлов судей против Спартака. Баланс по ошибкам судей весной стал где-то 1-8
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AminO2
Шикарный гол, кстати, незаслуженно отменили, украшение тура, великолепно разыграно.
+10
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Docentr9
Соболев однозначно виноват и планомерно шел к этому в течении последних пару лет. Но! Тут болельщики отдельных команд удивляются, что его защищает клуб и внимание...ЖЕНА. Да если вас жена в такой ситуации защищать не будет, вас очень жаль! И, адекватные болельщики ЦСКА, ну вы же понимаете, что в этом конфликте просто не может обойтись без вины обоих участников. Можно долго спорить о степени вины, но слышать о том что белому и пушистому бразилу с лицом гопника из подворотни, просто так показали, то что показали по меньшей мере странно. P.S. Цсковцы! Более отвратного тренера чем нынешний у вас не было никогда!
+10
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Mr.Hahn
Ответ mnogokotin-
+ динамо ))
Да эта нечеловеческая многоножка ещё со времён Веллитона расцепиться не может.😄
+7
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Ебздрогыч
Ну это специально для болельщиков ЦСКА, что Карасев у них 3 очка отнял. Они и на одно не наиграли
Выходит так.
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Spartakus1984
Искал защиты и при детях тоже показал ’’член’’,умничка,простить его.
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mnogokotin-
Ответ Игорь Новиков
Что значит "предположительно" находились? Если нет подтверждения тому, что они были в правильном положении, то решает боковой. Как было 100 лет до этого.
в том и дело, что там сантиметры, а значит он должен был трактовать в пользу атаки
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Франческо Тотти
обусловлен незнанием игроком русского или английского языка и являлся объяснением поведения Александра Соболева, допустившего оскорбительный жест в отношении игрока ЦСКА».
Вот это самое смешное. Я и говорю - клоунада.
Такими вот прецедентами эта комиссия себя закапывает полностью. открывайте ящик Пандоры.
Вот всегда было интересно - кого волнует, что игрок в ЧР не умеет говорить по-русски?) Это только его проблемы.
На месте Умярова судей на татарском бы крыл)
+7
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