Хави удивлен отмене красной карточки, показанной Винисиусу Жуниору в игре с «Валенсией».

в ходе конфликта между игроками « » и «Валенсии» в конце матча 35-го тура рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.

Позднее стало известно, что видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал главному арбитру лишь часть эпизода. За это помощник был уволен Королевской испанской футбольной федерацией.

Комитет по спортивным соревнованиям RFEF решенил отменить дисквалификацию Винисиуса. В качестве причины называется отсутствие у Бенгоэчеа полного объема информации об инциденте, в том числе ключевой ее части, что привело к неверной оценке эпизода.

«С расизмом и оскорблениями необходимо бороться, другое дело – то, что происходит на поле. Винисиус проявил агрессию, и я удивлен, что его красную отменили. Одно никак не связано с другим», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте