Хави об отмене красной Винисиуса: «Удивлен, он проявил агрессию. С расизмом надо бороться, но события на поле – другое дело. Они не связаны»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Хави Ла Лига происшествия Винисиус Жуниор Футбол

Хави удивлен отмене красной карточки, показанной Винисиусу Жуниору в игре с «Валенсией».

Винисиус Жуниор в ходе конфликта между игроками «Реала» и «Валенсии» в конце матча 35-го тура Ла Лиги рукой ударил в лицо форварду Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло. Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. Дуро остался на поле.

Позднее стало известно, что видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуэва показал главному арбитру лишь часть эпизода. За это помощник был уволен Королевской испанской футбольной федерацией.

Комитет по спортивным соревнованиям RFEF решенил отменить дисквалификацию Винисиуса. В качестве причины называется отсутствие у Бенгоэчеа полного объема информации об инциденте, в том числе ключевой ее части, что привело к неверной оценке эпизода.

«С расизмом и оскорблениями необходимо бороться, другое дело – то, что происходит на поле. Винисиус проявил агрессию, и я удивлен, что его красную отменили. Одно никак не связано с другим», – сказал главный тренер «Барселоны».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

104 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azikevich
все правильно сказал Хави
+139
-11
+128
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём барса
Вот такой он расизм однобокий
+72
-7
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Цирк 🤡
+52
-8
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Ким
Ответ Артём барса
Вот такой он расизм однобокий
Щас у Барсы ещё чемпионство отберут, потому что их тренер против чёрных публично высказывается
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Это только начало, теперь могут и Золотой мяч ему отдать. Весь этот BLM движ реально уже утомил.
+41
-7
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
Леве за отмашку 3 матча дали
Этому , за удар НИЧЕГО. еще и жалеют
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пули Снегопада
а что он удивляется, Перес надавил куда надо и все сразу же отменили 😁
+28
-7
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Безумный Макс
ну теперь судьи будет боятся давать хоть какие то карточки Винисиусу))
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bashibuzuck
Это потому что он черный😁
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Кабинет в действии, чего тут удивляться.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Неймара за апплодисменты отсранили на 4!!! матча (одна из них - класико), Леву за палец у носа на 3 игры - игрок реала после удара в лицо!!!! не получает даже красной карточки - это ли не чудеса???
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Лифшиц
Ответ Артём барса
Вот такой он расизм однобокий
единственный цвет который тут имел значение - сливочный
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Сейчас Хави запишут в расисты
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
реал вардрид, во всей красе. Леве за то что нос почесал 3 матча дисквы, а за акцентированный удор в лицо соперника красную отменяют, просто потому что он черный. Позор кабинету🤮
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Лифшиц
а я вот не удивлен. Перец как обычно устроил весь этот медиацирк с расизмом и прочим, чтобы прогнуть судей и лигу, напомнить лишний раз, что будет если судить реал честно. Начинаю понимать почему в лч против сити реал играл настолько грязно и чувствовал свою полную безнаказанность
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Могли бы Дуро постфактум дисквануть, за умного сошли бы)) А отмена заслуженной красной серьезный прецендент, плюс Реал лишний раз подтвердил свое кабинетное происхождение.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Andreev
Винисиус настоящий подлец. Провоцирует трибуны,после этого сам же срывается на других футболистах, получает карточки эи чтобы перевести стрелки, плачется про расизм. Он просто омерзителен
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slanselap
Аккуратней Хави, а то сейчас тебя еще обвинят расистом.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Headly
а помните роберто отмахнулся от марсело и ему 4 матча дали?)) причём там была легендарная актерская игра заслуживающая оскара, а тут блм мерзость по лицу ударил, заплакал и ему отменили кк. справедливость
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Вот честно не удивлюсь , если отменят матч сити реал и реал ещё в финал пропихнут кубка кашшаи ,а винисус за свой золотой плач получит золотой мяч ,а чемпионство Барсы отменят,пока существует ФК кабинет никакого честного футбола мы не увидим ,как можно болеть ,за это убожество,когда ты знаешь что игра просто убога и труслива ,все кубки выигрываются в кабинетах
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Duck Nightingale
Все-таки у нас страна расистская. Такой мелкий расизм так и прет. Это чисто наблюдение, без эмоций)
Винисиус тоже говорит, что в Испании много расистов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vadi-lee
С черных, что душили, теперь снимаются все обвинения и они становятся символом борьбы за свои права. Вини встал в один ряд с Флойдом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Коля Питерский
Теперь чернокожих преступников будут освобождать от отвественности.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Надо дисквалифицировать Винисиуса и всех кто его публично поддержал на пол года и все, тема расизма будет закрыта.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real2020
Ответ LIBerly
Сделайте уже отдельный ЗМ для всех ущeмленных. Победитель будет тот, кто больше всех плакал и писал в инстаграмме слизливые речи
Это однозначно блевандоский
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий