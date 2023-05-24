«Барселона» объявила об уходе Альбы. Его контракт, действовавший до 2024-го, расторгнут

Теги Барселона Ла Лига трансферы Жорди Альба Футбол

Жорди Альба объявил об уходе из «Барселоны».

Об уходе из каталонского клуба защитник сообщил, опубликовав видео в своих соцсетях. «Барселона» объявила, что контракт с Альбой, действовавший до 2024 года, будет расторгнут по соглашению сторон.

Жорди Альба выступал за «Барселону» с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

На данный момент он провел 458 матчей в составе «Барселоны», забил 19 голов и отдал 91 результативную передачу.

Статистику 34-летнего левого защитника можно найти здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

100 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очки Дани Алвеса
Ну всё, значит Месси точно не вернётся. Его ближайшие кореша уходят из Барсы. Сейчас вся троица дружненько к арабам зарабатывать под конец карьеры. Молодцы!
Это правильный шаг как для игроков, так и для Барселоны.
+166
-16
+150
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aziz Kurmanbekov
В этом году уходят сразу три легенды клуба: Пике, Бускетс и Альба. Очень грустно, уходит целая эпоха. 😔
+119
-2
+117
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslanych
Еще одна Легенда с большой буквы ушла. В историю Барсы вписал себя.
+101
-5
+96
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
la_masia
Ответ Aziz Kurmanbekov
В этом году уходят сразу три легенды клуба: Пике, Бускетс и Альба. Очень грустно, уходит целая эпоха. 😔
возможно ещё и четвертая легенда присоединится - Фати.
+49
-3
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Они с Месси в свое время чувствовали друг друга с закрытыми глазами - один открывался, а другой уже отдавал передачу в свободную зону.

Спасибо за всё, Альба !
Теперь нужно устроить красочные проводы в последнем домашнем матче )
+31
-1
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну всё, значит Месси точно не вернётся. Его ближайшие кореша уходят из Барсы. Сейчас вся троица дружненько к арабам зарабатывать под конец карьеры. Молодцы! Это правильный шаг как для игроков, так и для Барселоны.
для того что он пришел их и сливают,так как Месси больщая зп нужна ,поэтому еще будут уходы
+32
-12
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zagaman86
Ответ Mark Avrelii
Ну и правильно сделал! Теперь за заработками!
А до сих пор он бедствовал бедняга(((
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну всё, значит Месси точно не вернётся. Его ближайшие кореша уходят из Барсы. Сейчас вся троица дружненько к арабам зарабатывать под конец карьеры. Молодцы! Это правильный шаг как для игроков, так и для Барселоны.
У Альбы и Бускетса одни из самых высоких ЗП в Барсе. На двоих более 40млн. Барса не может зарегать новичков из-за зарплатной ведомости. Если хотят вернуть Месси, то должны слить других ветеранов. Ещё и у Френки надо срезать ЗП
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladislav Atuchin
Ответ ruslanych
Еще одна Легенда с большой буквы ушла. В историю Барсы вписал себя.
Жорди лучший на своей позиции
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Желаю успехов Альбе на любом поприще, очень много сделал для Барселоны, навсегда останется легендой клуба.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очевидное невероятное
Один из последних той шикарной Барселоны
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
people people
Ответ Фёдор Кузнецов
У тебя бзик на Роналду? Каждого кто пишет нелестно о Месси ты называешь его фанатами
Так это же Горячкин, известный хейтер Рона, это его смысл жизни
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Altim
Печально. Это уже полный конец эпохи. Я надеялся, что они ещё вместе с Месси и Бускетсом поиграют. По сути никого уже не осталось из легендарной команды. Тер Стеген всё-таки - это уже новая волна.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wshnmn
ушел лз и цоп, нет пз, но местные не далёкие кулес мечтают о Хасбике ))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rej1sta
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну всё, значит Месси точно не вернётся. Его ближайшие кореша уходят из Барсы. Сейчас вся троица дружненько к арабам зарабатывать под конец карьеры. Молодцы! Это правильный шаг как для игроков, так и для Барселоны.
Уходы Бускетса и Альбы никак не связаны с Месси, об этом писали уже.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
У Барсы сейчас задача зарегистрировать новичков и вернуть величайшую легенду, которая совсем недавно выиграла главный трофей в истории спорта - ЧМ. Для этого нужно соблюсти ффп, поэтому и сливают ветеранов с огромной личкой. Как только Барса выполнит условия ффп она может подписывать и регистрировать. Так что верные шаги. Аравия подождет пару, тройку лет. Чемпион Мира Месси похоже вернется в клуб всей своей жизни. Увы, пока бездарь из аль насры не сможет потрогать Кубок Мира в руках Лео.
Я так понимаю у тебя дом сгорит если ты не напишешь несколько раз что Месси чемпион мира, я всё понимаю, но Месси не единственный чемпион мира в мире сейчас, этим он не уникален, он сейчас играет в клубе с 3 чемпионами мира, да и в Барселоне играет Чемпион мире
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Ответ ruslanych
Еще одна Легенда с большой буквы ушла. В историю Барсы вписал себя.
не ушла, а выдавили из клуба
Альба в отличие от Пике не косячил, не был мемом команды

поэтому уход с осадком
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Фёдор Кузнецов
Хави избавляется от игроков старой Барселоны чтобы взять другого такого игрока?
Взять Чемпиона Мира Месси для последнего танца.
Так что фанаты бездаря роналду, в арабской лиге ваше недоразумение будет в одиночестве.
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Oleg
Взять Чемпиона Мира Месси для последнего танца. Так что фанаты бездаря роналду, в арабской лиге ваше недоразумение будет в одиночестве.
У тебя бзик на Роналду? Каждого кто пишет нелестно о Месси ты называешь его фанатами
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Partizanski
Альба всегда напоминал мне Проктора из Полицейской академии..
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Снегр
Пока что прогноз того, что Бускетс Альба и Месси перейдут в СА продолжает сбываться
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Легенда «Барселоны» и один из лучших ЛЗ своего времени! Успехов в будущем!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Santi19
круто зажигал на левом фланге, но всё же годы берут своё
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mark Avrelii
Ну и правильно сделал! Теперь за заработками!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alejandro_27
Ответ Aziz Kurmanbekov
В этом году уходят сразу три легенды клуба: Пике, Бускетс и Альба. Очень грустно, уходит целая эпоха. 😔
Но самое ужасное что такая легенда как Роберто остаётся
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий