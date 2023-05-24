«Барселона» объявила об уходе Альбы. Его контракт, действовавший до 2024-го, расторгнут

Жорди Альба объявил об уходе из «Барселоны».

Об уходе из каталонского клуба защитник сообщил, опубликовав видео в своих соцсетях. «Барселона» объявила, что контракт с Альбой, действовавший до 2024 года, будет расторгнут по соглашению сторон.

выступал за «Барселону» с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл , 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

На данный момент он провел 458 матчей в составе «Барселоны», забил 19 голов и отдал 91 результативную передачу.

Статистику 34-летнего левого защитника можно найти здесь.

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