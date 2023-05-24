«Барселона» объявила об уходе Альбы. Его контракт, действовавший до 2024-го, расторгнут
Жорди Альба объявил об уходе из «Барселоны».
Об уходе из каталонского клуба защитник сообщил, опубликовав видео в своих соцсетях. «Барселона» объявила, что контракт с Альбой, действовавший до 2024 года, будет расторгнут по соглашению сторон.
Жорди Альба выступал за «Барселону» с 2012 года. С клубом он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз взял Кубок Испании, 4 раза победил в Суперкубке Испании. Также с командой он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
На данный момент он провел 458 матчей в составе «Барселоны», забил 19 голов и отдал 91 результативную передачу.
Статистику 34-летнего левого защитника можно найти здесь.
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Это правильный шаг как для игроков, так и для Барселоны.
Спасибо за всё, Альба !
Теперь нужно устроить красочные проводы в последнем домашнем матче )
Альба в отличие от Пике не косячил, не был мемом команды
поэтому уход с осадком
Так что фанаты бездаря роналду, в арабской лиге ваше недоразумение будет в одиночестве.