«Спартак» обжалует 4-матчевую дисквалификацию Соболева за жест в адрес Роши

«Спартак» обжалует 4-матчевую дисквалификацию Александра Соболева.

« на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета.

Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», – заявил глава пресс-службы «Спартака» .

Напомним, КДК дисквалифицировал Соболева на 4 матча за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Красная карточка бразильца, показанная арбитром Сергеем Карасевым после того, как он повторил жест форварда « », отменена.

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте