«Спартак» обжалует 4-матчевую дисквалификацию Соболева за жест в адрес Роши
«Спартак» обжалует 4-матчевую дисквалификацию Александра Соболева.
«Александр на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета.
Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Напомним, КДК дисквалифицировал Соболева на 4 матча за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Красная карточка бразильца, показанная арбитром Сергеем Карасевым после того, как он повторил жест форварда «Спартака», отменена.
Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов
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Но Спартак никогда так просто инфоповоды не отпускает. Генерирует популярность через скандалы вместо спортивных успехов. Вполне в духе времени. Позор за лайки и подписки.
Тем временем в реальности:
"Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что извинений от нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши после инцидента в матче команд не последовало."
Т.е. глава пресс-службы Спартака Зеленов врёт. Вот просто нагло, бессовестно врёт. Совершенно официально от лица ФК Спартак врёт. Это позорище!
>народные ,, деньги
Почему болельщики Спартака всегда говорят лозунгами?
Он минимум должен был 10 получить
А так у игроков может сложиться впечатление, что можно творить дичь, получать многоматчевые дисквалификации, и чувствовать себя победителем, ведь клуб за тебя заступился!