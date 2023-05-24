«Спартак» обжалует 4-матчевую дисквалификацию Соболева за жест в адрес Роши

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Александр Соболев Дмитрий Зеленов Футбол

«Спартак» обжалует 4-матчевую дисквалификацию Александра Соболева.

«Александр на заседании принес извинения, спокойно и честно ответил на вопросы членов комитета.

Мы запросим полный текст решения и после этого обжалуем его», – заявил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Напомним, КДК дисквалифицировал Соболева на 4 матча за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши. Красная карточка бразильца, показанная арбитром Сергеем Карасевым после того, как он повторил жест форварда «Спартака», отменена.

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

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100 комментариев

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Owen_the_Simple
Спартак решил не мелочиться и пробить дно с разбегу. Клуб живёт не спортом, а скандалами.
+93
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Ебздрогыч
При всей моей любви к Спартаку, я искренне не понимаю политику обеления Соболева за очевидный косяк, с поиском и публикацией видео, которое только доказывает, что он начал провоцировать раньше. У чувака за один сезон 6 матчей дисквала за драку, теперь 4 за пах, и куча желтых за неспортивное поведение. Может, не стоит из него святого делать, а признать заслуженное наказание (абсолютно по букве регламента) и сделать какие-то выводы внутри коллектива?
+57
-9
+48
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Дерзкий пеликан
Я понимаю, если бы реально было несправедливое удаление или хотя бы спорное Но тут что оспаривать? Какое же позорище
+21
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+21
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9черное
Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
Приют для дельфинов и любителей поножовщины среди близких родственников
+19
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+17
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Owen_the_Simple
Ответ Зубы Дзюбы
А как надо? Молча на все соглашаться?
На всё необязательно. Но 4 матча дисквалификации для рецидивиста, который на протяжении матча настойчиво сопернику свой половой орган демонстрировал - вполне нормальный срок. Ничего феноменального.
Но Спартак никогда так просто инфоповоды не отпускает. Генерирует популярность через скандалы вместо спортивных успехов. Вполне в духе времени. Позор за лайки и подписки.
+15
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+15
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Александр Ульянов
Ответ Зубы Дзюбы
А как надо? Молча на все соглашаться?
для,начала с игроками беседы проводить, а то этот персонаж кроме симуляций и провокаций особого ничего не умеет
+12
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Cruel Snake
Скандалы, интриги, Зарема... Вот про что «Спартак» не про футбол. Всё же по делу, что не нравится?
+10
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Василиус
Стыдобище! Им самим не стыдно?
+9
-2
+7
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undead88
Спартак будет требовать увеличения срока дисквалификации до 10 матчей?
+9
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+6
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Magmi
Ответ ВячеславКЗ
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Одно неизменно - мясные ноют круглый год 🙂
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fil_spb
"Александр на заседании принес извинения"

Тем временем в реальности:

"Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что извинений от нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши после инцидента в матче команд не последовало."

Т.е. глава пресс-службы Спартака Зеленов врёт. Вот просто нагло, бессовестно врёт. Совершенно официально от лица ФК Спартак врёт. Это позорище!
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Owen_the_Simple
Ответ Fuji69
Это у вас клуб скандал , который ненавидит вся страна . Клуб на ,,народные ,, деньги .
>вся страна
>народные ,, деньги

Почему болельщики Спартака всегда говорят лозунгами?
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Алексей Иванов
Яйца дома нужно трогать, а не на публике
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Дерзкий пеликан
Позорище
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Tigo_Volchara93
4 матча ????!!!
Он минимум должен был 10 получить
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Евгений Лясковский
Пока вот так защищаем того кто провинился, роста не будет! К сожалению. Получил заслуженно. На него люди смотрят, дети. Должен быть примером, а получается плохой пример. Надо достойно принять вердикт и работать с коллективом.
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Owen_the_Simple
Ответ Юрий Богодаев
Зато не газом)
Спартак - единственный клуб в России, напрямую связанный с газом, т.к. служил звеном в замечательной схеме по превращению государственного газового конденсата, который ему передавал Уренгойгазпром в частный путём передачи его Лукойлу.
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Игорь Роганов
Ответ mean machine/
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Игорь Новиков
Чтобы дали 5 матчей?
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svaz
спартак решил - позориться так до конца
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Trollando
Ответ Зубы Дзюбы
А как надо? Молча на все соглашаться?
Такие случаи должны быть показательны остальным игрокам клуба. Обосрал репутацию клуба - получаешь штрафы, отстранения от тренировок.
А так у игроков может сложиться впечатление, что можно творить дичь, получать многоматчевые дисквалификации, и чувствовать себя победителем, ведь клуб за тебя заступился!
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mean machine/
Ответ fil_spb
"Александр на заседании принес извинения" Тем временем в реальности: "Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что извинений от нападающего «Спартака» Александра Соболева в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши после инцидента в матче команд не последовало." Т.е. глава пресс-службы Спартака Зеленов врёт. Вот просто нагло, бессовестно врёт. Совершенно официально от лица ФК Спартак врёт. Это позорище!
Спартак и ложь - слова-синонимы. Они лгут всегда и везде, начиная с придуманного звания "народных" и заканчивая якобы миллиардами болельщиков.
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Дерзкий пеликан
Ответ Spartakus1984
Обжалуют кому))??Газпромовским негодяям?
Ну то есть то Кузяев выбежал на поле в матче ЦСКА и Спартака и стал себя за морковку дёргать
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Чёрный Плащ˙
Ждем спич Заремы про газпромовский КДК
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eao79rus
Правильно, по итогам обжалования нужно накинуть ещё 4, а то изначально мало дали
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