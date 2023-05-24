Акулинин о 90-х: «Период мощных ожиданий от будущего России. Европа объединялась, отменяли границы, было ощущение, что тоже станем частью шенгенской зоны»

Теги премьер-лига Россия телевидение Sports.ru Политика Матч ТВ Сергей Акулинин Футбол

Босс комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин вспомнил о настроениях в 1990-е.

– Ты окончил иняз и не думал ни о какой журналистике, не говоря уже о спортивной. Как занесло? 

– Да, я учился в Московском государственном лингвистическом университете – в конце 90-х и начале 2000-х. Тогда все постепенно отошли от кризиса и подошли к периоду мощных мечтаний и ожиданий от будущего страны. Казалось, впереди время больших прорывов. Европа тогда объединялась, создавался Евросоюз, вводили единую европейскую валюту, отменяли границы. И было ощущение, что мы ко всему этому присоединимся, тоже станем частью шенгенской зоны.

– Самое яркое воспоминание о кризисе?

– После первого курса в 1998 году поехал на стажировку в Испанию. Меня собрали, снарядили, дали денег в дорогу. Я пошел в банк, сделал карточки. Необычно для тех времен: пластиковые карточки можно засунуть в банкомат и получить деньги. Банкоматов-то тогда в Москве было штук пять, а я вдруг стал иметь к этому отношение.

Поехал на месяц, прошел стажировку, деньги снимал в банкомате в Испании с карточки. Были такие мысли: «Как же все воспряло вокруг, как же стало прекрасно!» Вернулся, три дня прошло, разразился кризис, рухнула вся банковская система. Московский кредитный банк за день перестал существовать вообще.

Не говоря уже о ценности карточек и денег, которые у меня там были. В ужасе думал, что было бы, если бы он грянул, когда я был в Испании. Я бы просто застрял где-то в Европе без денег, – сказал босс комментаторов «Матч ТВ» и главный редактор «Матч Премьер» в интервью Sports.ru.

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47 комментариев

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Барсик Юрана
Сейчас прибегут скажут, что если бы не Пу все мы стали геями и трансгендерами...
+61
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Добрый Ретроград
...прошло каких-то 22 года и пынявка мощно, люто откатил страну в развитии на 50 лет назад.
+55
-11
+44
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Барсик Юрана
Сейчас прибегут скажут, что если бы не Пу все мы стали геями и трансгендерами...
И чернокожими
+30
-1
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Мадина Уйгурова
Ответ Добрый Ретроград
...прошло каких-то 22 года и пынявка мощно, люто откатил страну в развитии на 50 лет назад.
мало времени прошло. надо потерпеть ещё чуть и уж потом заживём счастливо. а Америка развалится! а если нет, то ещё потерпеть. и ещё. ну рано или поздно встанем с колен..
+20
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Arman FCSM
А стали зоной отчуждения
+16
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мадина Уйгурова
мало времени прошло. надо потерпеть ещё чуть и уж потом заживём счастливо. а Америка развалится! а если нет, то ещё потерпеть. и ещё. ну рано или поздно встанем с колен..
100 лет уже слышим, как Америка разваливается. Только это не сбывается 🤣
+11
-2
+9
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Jan Paskel
почему вью этого не самого талантливого человека, не самого интересного, на главной?
+11
-5
+6
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раскаявшийся жиробас
Ну в принципе Европа сейчас тоже объединилась, но есть один нюанс ))
+7
-1
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Архитектор Мендисабаль
Ответ Jan Paskel
почему вью этого не самого талантливого человека, не самого интересного, на главной?
Потому что он босс комментаторов.
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Барсик Юрана
Винисиус на Спортсе не сидит
От Винисиуса здесь ничего не зависит. Придет ужасный запад, и мы все будем квирами и чернокожими 😈

Также мы потеряем скрепы. Ужасно, не правда ли?
+6
-1
+5
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Максим Черкашин
Ответ Барсик Юрана
Сейчас прибегут скажут, что если бы не Пу все мы стали геями и трансгендерами...
Шольц когда избрался в Германии. Хотел отменить визы для россиян до 27 лет. Чтобы молодёжь могла Германию посмотреть. Но после 24 февраля планы улетели в долгий ящик.🥲
+5
0
+5
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marco -81
Интервью с инопланетянином. Он правда в России жил в те годы? :)))
+4
0
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-= Masteryuga =-
Босс комментаторов))) Босс-хреносос, сразу понятно бездарь управленец...
+14
-10
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Мадина Уйгурова
мало времени прошло! вы вообще их гос долг видели????22222
Многие переживают за госдолг Америки больше, чем за свои отношения
+6
-2
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градус ненависти
«мощные ожидания» тогда были для тех, кто сумел присосаться где-нибудь к кормушке, а жизнь подавляющего количества населения страны с сырьевой экономикой при стоимости барреля нефти в районе 20 долларов даже описывать не надо - нищета
+7
-4
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Вадим Белозёров
Святые 90-е :)
+5
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qiqe
Ответ HI MARS
90-е скоро покажутся сказкой)
да-да-да, что-то из разряда сша скоро развалится
+3
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Мадина Уйгурова
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
100 лет уже слышим, как Америка разваливается. Только это не сбывается 🤣
мало времени прошло! вы вообще их гос долг видели????22222
+3
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Dead88 Poets
Ответ rigobersong
А в Европе топили до середины мая, у меня дома горят 70 лампочек точного света чуть не 24/7, не говоря уже о бытовой технике, пк, консолях, телевизорах и т.д. ежедневно наливается огромная ванна горячей воды и за все это я плачу около +- 70евро в зависимости от времени года, в Европке так же?:))
кого они топили до середины мая клоун ?) в Европе в середине мая давно тепло !!! ты лучше расскажи про чудо техники 21 века туалеты во дворе и дома у нас в России которые дровами отопляются
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Мощные ягодицы Азара
Ответ HI MARS
Скоро это когда Киев за три дня)А в бюджете триллионы дефицита)
Хз триллиарды вроде) Короче прям скоро уже, верим. Главное голову не потерять братик)
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OldRedWhite
Ответ Семён Жуйло
Не путай политиков и население.
С населением прямо обнимульки )))
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Евгений Кузнецов
Ответ Антимосковский
спартак радовал, а зенит сейчас расстраивает, смотрите не перепутайте)))
а что путать - так и есть

"Спартак" реально достойно тогда в Европе выступал, а "Зенит" в последние годы... сами же знаете
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Пинающий Достоинства
У меня было реальное ощущение отмены шенгена году так в 2011
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HI MARS
Ответ Мощные ягодицы Азара
Скоро-скоро, надо только подождать... Экономике осталось три месяца, все верно. А пока обратно в подвал)
Скоро это когда Киев за три дня)А в бюджете триллионы дефицита)
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Добрый Ретроград
Ответ Павел Лепехин
а что не на 200 лет сразу? В 80е жили же как сейчас, да что уж, лучше в двести раз ещё напиши. Какую ересь популистскую только ради лайков не напишут, кошмар
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