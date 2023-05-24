Акулинин о 90-х: «Период мощных ожиданий от будущего России. Европа объединялась, отменяли границы, было ощущение, что тоже станем частью шенгенской зоны»

Босс комментаторов «Матч ТВ» Сергей Акулинин вспомнил о настроениях в 1990-е.

– Ты окончил иняз и не думал ни о какой журналистике, не говоря уже о спортивной. Как занесло?

– Да, я учился в Московском государственном лингвистическом университете – в конце 90-х и начале 2000-х. Тогда все постепенно отошли от кризиса и подошли к периоду мощных мечтаний и ожиданий от будущего страны. Казалось, впереди время больших прорывов. Европа тогда объединялась, создавался Евросоюз, вводили единую европейскую валюту, отменяли границы. И было ощущение, что мы ко всему этому присоединимся, тоже станем частью шенгенской зоны.

– Самое яркое воспоминание о кризисе?

– После первого курса в 1998 году поехал на стажировку в Испанию. Меня собрали, снарядили, дали денег в дорогу. Я пошел в банк, сделал карточки. Необычно для тех времен: пластиковые карточки можно засунуть в банкомат и получить деньги. Банкоматов-то тогда в Москве было штук пять, а я вдруг стал иметь к этому отношение.

Поехал на месяц, прошел стажировку, деньги снимал в банкомате в Испании с карточки. Были такие мысли: «Как же все воспряло вокруг, как же стало прекрасно!» Вернулся, три дня прошло, разразился кризис, рухнула вся банковская система. Московский кредитный банк за день перестал существовать вообще.

Не говоря уже о ценности карточек и денег, которые у меня там были. В ужасе думал, что было бы, если бы он грянул, когда я был в Испании. Я бы просто застрял где-то в Европе без денег, – сказал босс комментаторов «Матч ТВ» и главный редактор «Матч Премьер» в интервью .

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