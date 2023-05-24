Шипулин, Третьяк, Свищев, Пирог и Терюшков внесли в Госдуму законопроект о праве госслужащих получать деньги за спортивную деятельность

В Госдуму внесли законопроект о снятии ограничений с госслужащих на заработки в спорте.

В частности, госслужащим-спортсменам хотят разрешить получать деньги или вознаграждения и заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

Законопроект впервые был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в апреле 2022 года, но сейчас комитет Госдумы по спорту представил его в обновленной редакции.

Среди авторов инициативы указаны Антон Шипулин, Дмитрий Свищев, Дмитрий Пирог, Роман Терюшков, Владислав Третьяк, Борис Иванюженков, Амир Хамитов, Сергей Бурлаков, Рима Баталова, Борис Пайкин, Рустам Калимуллин и Евгений Ревенко.

«Госслужащие-спортсмены не вправе получать деньги или вознаграждения, не связанные с обязанностями по службе, например: на спортивные сборы, поездки на соревнования, питание и проживание. Не могут они также получать вознаграждения за призовые места в соревнованиях.

Нашим законопроектом мы хотим устранить имеющиеся противоречия. Это позволит обеспечить адресное предоставление спортсменам денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения их спортивного мастерства», – приводит слова заместителя главы комитета Шипулина пресс-служба.