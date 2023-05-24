Шипулин, Третьяк, Свищев, Пирог и Терюшков внесли в Госдуму законопроект о праве госслужащих получать деньги за спортивную деятельность

Теги Дмитрий Пирог Владислав Третьяк сборная России Борис Иванюженков Государственная дума Антон Шипулин Дмитрий Свищев Политика Роман Терюшков Рима Баталова Борис Пайкин Евгений Ревенко Сергей Бурлаков Биатлон

В Госдуму внесли законопроект о снятии ограничений с госслужащих на заработки в спорте.

В частности, госслужащим-спортсменам хотят разрешить получать деньги или вознаграждения и заниматься оплачиваемой деятельностью в спорте высших достижений.

Законопроект впервые был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в апреле 2022 года, но сейчас комитет Госдумы по спорту представил его в обновленной редакции.

Среди авторов инициативы указаны Антон Шипулин, Дмитрий Свищев, Дмитрий Пирог, Роман Терюшков, Владислав Третьяк, Борис Иванюженков, Амир Хамитов, Сергей Бурлаков, Рима Баталова, Борис Пайкин, Рустам Калимуллин и Евгений Ревенко.

«Госслужащие-спортсмены не вправе получать деньги или вознаграждения, не связанные с обязанностями по службе, например: на спортивные сборы, поездки на соревнования, питание и проживание. Не могут они также получать вознаграждения за призовые места в соревнованиях.

Нашим законопроектом мы хотим устранить имеющиеся противоречия. Это позволит обеспечить адресное предоставление спортсменам денежных средств на их спортивную деятельность и получить дополнительную мотивацию для повышения их спортивного мастерства», – приводит слова заместителя главы комитета Шипулина пресс-служба.

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48 комментариев

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Evgeny Trifonov
а может просто запретить спортсменам быть госслужащим? омерзительная пятёрка и вратарь
+75
-2
+73
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GaasJT
Шипулин! Не зря в свое время Фуркад не захотел ему жать руку. 🤮🤮🤮
+49
-3
+46
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Hardy
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+31
0
+31
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Makhasamatman Buch
Че мелочиться то, сразу внести в Госдуму законопроект о праве госслужащих получать взятки
+32
-1
+31
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Olga.t
Идут по пути царя Мидаса...
Флаг им в руки, может подавятся.
+23
-1
+22
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evgeniy
Борзота зашкаливает. Госслужащие собрались по сборам кататься и призы грести. У них времени на все хватает.
+20
-1
+19
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софочка
Нужное дело. Тяжёлое положение нынче у спортсменов-депутатов, вон, Шипулин даже не может десяток-другой земельных участков купить
+14
0
+14
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ТумбаЮмба
А вы думали, зачем они в депутаты рвутся ? Вот за этим.
+11
0
+11
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Misson
Пиявки Дуремара просто агнцы по сравнению с этими циничными ненасытными членисторотыми кровососами.
+7
0
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Melnikov1968
Все что не делается в ГД, все для блага народа. Настоящая шайка бывших спортсменов пытаются создать наилучшие условия для своего существования. У них и так преференций выше крыши. Но и этого мало. Шипулину вообще давно пора физиономию начистить. Отменный подлец.
+7
0
+7
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Konstar
Не про тех людей сняли фильм «Паразиты»
+6
0
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Bartez1986
Третьяк за 100500 лет в Госдуре до сих пор не успел нахапать что ли?
+6
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WaldemarZen
Ключевое слово "получать"
+5
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Madcomposer
О, наконец-то Шипулин делом занялся)))
+6
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fewral
Помнится, шипа обещал отчитываться о проделанной заботе о народе на заре своей депутатской деятельности.
+4
0
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аффтар жжёт
А если Дмитрий Пирог внезапно станет иноагентом… то он будет Американский Пирог.
+4
0
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Павел Мельников
Формулировку законопроекта понятней будет воспринимать так - не госслужащим разрешат внезапно вдруг стать профессиональными спортсменами, а уже действующим спортсменам (в целевом плане - сформировавшимся пропагандистам) позволят занять госдолжность и продолжать выступать уже с ней. Можно хоть в 20 лет. Главное почаще повторять, что спорт вне политики, и все хорошо будет.
+5
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Мишаня Кашников
ещё одна лазейка
+3
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mr_simpson
Везите меня, …..
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Recreated
Как они там все себя любят!! До безумия!
+3
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Михаил1970
Ответ Makhasamatman Buch
Че мелочиться то, сразу внести в Госдуму законопроект о праве госслужащих получать взятки
А за отказ в получении взятки ввести уголовную ответственность!
+3
0
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Recreated
Ответ ТумбаЮмба
А вы думали, зачем они в депутаты рвутся ? Вот за этим.
Прально, чтоб законы под себя придумывать!
+3
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+3
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Этот Райола хочет денег
Позаботились в очередной раз о самых малоимущих и нуждающихся))
+2
0
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Tun
Ответ Olga.t
Идут по пути царя Мидаса... Флаг им в руки, может подавятся.
не, эти не подавятся
+2
0
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Dart_Yoda
Же не манж па сис жур...
+2
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