Мосгорсуд освободил бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина из-под стражи.

Московский городской суд принял апелляцию защиты и освободил его из‑под стражи.

Сегодня прокурор на прениях сторон запросил ужесточение срока заключения Ларину до 4 лет и 4 месяцев. Защита в свою очередь оспорила приговор первой инстанции.

«Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Считаю, мы создали самую эффективную школу в России. Много наших воспитанников играют в . И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты.

Все документы предоставит защита. Все это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – сказал Ларин в ходе судебного заседания.

В сентябре 2022 года Ларин был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Суд вынес решение – 3 года колонии с требованием взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

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