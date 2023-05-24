Ларина освободили из-под стражи. Суд удовлетворил апелляцию экс-директора академии «Чертаново», хотя обвинение требовало увеличить срок
Мосгорсуд освободил бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина из-под стражи.
Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из‑под стражи.
Сегодня прокурор на прениях сторон запросил ужесточение срока заключения Ларину до 4 лет и 4 месяцев. Защита в свою очередь оспорила приговор первой инстанции.
«Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Считаю, мы создали самую эффективную школу в России. Много наших воспитанников играют в РПЛ. И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты.
Все документы предоставит защита. Все это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – сказал Ларин в ходе судебного заседания.
В сентябре 2022 года Ларин был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Суд вынес решение – 3 года колонии с требованием взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.
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Рад, что Ларин на свободе.
Ура 😁