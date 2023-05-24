Ларина освободили из-под стражи. Суд удовлетворил апелляцию экс-директора академии «Чертаново», хотя обвинение требовало увеличить срок

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Мосгорсуд освободил бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина из-под стражи.

Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из‑под стражи.

Сегодня прокурор на прениях сторон запросил ужесточение срока заключения Ларину до 4 лет и 4 месяцев. Защита в свою очередь оспорила приговор первой инстанции.

«Прошу суд пересмотреть общественную опасность моего дела. Все средства уходили на нужды академии. Считаю, мы создали самую эффективную школу в России. Много наших воспитанников играют в РПЛ. И школа должна получать процент за переходы наших воспитанников в другие клубы. Также академия получала гранты за показанные результаты.

Все документы предоставит защита. Все это покрывает сумму иска обвинения. Прошу смягчить приговор первой инстанции и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – сказал Ларин в ходе судебного заседания.

В сентябре 2022 года Ларин был признан виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Суд вынес решение – 3 года колонии с требованием взыскать с него 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта.

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54 комментария

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Дядя ТУРА
Ответ MonkeyMeister
Удивительно даже.
что удивительного? наверняка Дукалис и Казанова по своим связам помогли
+122
-6
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MonkeyMeister
Удивительно даже.
+95
-1
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d.radbil
Ларин молодец! Все успевает! И с Хованским зарубиться, и Барселону огорчить, и вот теперь из тюрьмы выйти))
+57
-1
+56
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Ganibale
Ура! «Он конечно виноват», ну делал это из добрых пробуждений, поэтому желаю мужику всего самого наилучшего. Очень рад что его выпустили и даже приятно удивлен
+52
-4
+48
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TravenS
Прочитал первое предложение и задумался: нифига там сюжет в "улицы разбитых фонарей" закрутили)
+26
-1
+25
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igor nn
Ответ Ganibale
Ура! «Он конечно виноват», ну делал это из добрых пробуждений, поэтому желаю мужику всего самого наилучшего. Очень рад что его выпустили и даже приятно удивлен
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
+14
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Антон Фалафель
Кайл свободен!
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WhitePeacock
Ответ TravenS
Прочитал первое предложение и задумался: нифига там сюжет в "улицы разбитых фонарей" закрутили)
Ларина и Дукалиса убили в сериале
+6
0
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инок
На редкость справедливое решение нашего суда.
Рад, что Ларин на свободе.
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MagicWithoutBorders
Справедливость восторжествовала!
Ура 😁
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Hitgoe Himgob
Ответ WhitePeacock
Ларина и Дукалиса убили в сериале
Кстати да, от гранаты вроде. Потом в Убойной силе оба воскресли)
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Кирл
Прям как Деточкин)))
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Никита Самарин
Хорошая новость, искренне рад, что апелляцию удовлетворили.
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Северный болельщик
Ждем вторую серию про Деточкина!
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Антон Чугунов
Отличная новость. Абсолютно справедливое решение
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Roman Araslanov
Да здравствует здравый смысл!
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Зеленый Хорек
Ответ d.radbil
Ларин молодец! Все успевает! И с Хованским зарубиться, и Барселону огорчить, и вот теперь из тюрьмы выйти))
искал этот комментарий)
+3
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igor nn
Ответ WhitePeacock
Ларина и Дукалиса убили в сериале
Данила Козловский это сделал..Роль отморозка -первая роль в кино
+3
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d.radbil
Ответ Антон Фалафель
Кайл свободен!
Добби тогда уж)
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Владимир Молявин
Хорошая новость!!! Удачи!!!
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max bogomazov
Это новость очень хорошая
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Данил
Ответ Камбоджа Иванов
Из добрых побуждений брал бюджетные деньги к себе в карман, а не только для школы, и потом продавал этих игроков, получая деньги мимо кассы клуба? Д - добро
ты свечку держал?
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markhot
Юрьич!!!
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Алексей Иванов
Ответ Камбоджа Иванов
Из добрых побуждений брал бюджетные деньги к себе в карман, а не только для школы, и потом продавал этих игроков, получая деньги мимо кассы клуба? Д - добро
Знаком с материалами дела?
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Wiley Fox
Тамбовские вытащили своего вора и жулика
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