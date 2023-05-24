Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ проверить действия Соболева в игре с ЦСКА: «Он нанес оскорбление Роше и создал угрозу общественной безопасности»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия происшествия болельщики Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com Футбол

Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ проверить действия Александра Соболева в игре с ЦСКА.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Первоспортивный», депутат Госдумы Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора Российской Федерации с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

В тексте обращения Новичков подчеркнул, что инцидент с участием Соболева стал одним из самых обсуждаемых событий в СМИ. При этом, по его мнению, действия игрока «Спартака» нарушают общественный порядок и противоречат нормам морали.

«Своими действиями Соболев нанес оскорбление Виллиану Роше, а также выразил крайнее неуважение к обществу, грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности. При этом мотивом его противоправных действий, по моему мнению, является неприятие, вражда к определенной группе общества, объединенной симпатиями к ЦСКА», – написал Новичков.

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161 комментарий

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Ебздрогыч
Может этого депутата на вменяемость проверить? Уверен, узнаем много интересного
+270
-16
+254
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Иван Турко
Травля вышла на новый уровень)
+103
-7
+96
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Shadow1882
Лишить фанайди
+85
-7
+78
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Reggi
И аннулировать Fan-ID Соболева было бы справедливо. Без возможности повторного оформления.
Где это видано? Документ вводился, чтобы ничто не мешало спокойному отдыху женщин и детей на стадионе, а тут ТАКОЕ!
+72
-8
+64
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Anton Ilchenko
Ответ Ебздрогыч
Может этого депутата на вменяемость проверить? Уверен, узнаем много интересного
Да всех бы депутатов не мешало бы проверить, а ещё сенаторов, губернаторов и разных генералов...
+42
-1
+41
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Ivan Balashov
Ответ Иван Турко
Травля вышла на новый уровень)
Депутату с фамилией "Новичков" сам бог велел людей травить.
+40
0
+40
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Ванзай
Ответ трахтенберг месть коней
Что следующее? Объявить иноагентом, лишить всех активов и лишить гражданства?
С ЦСКА играли. это дискредитация российской армии.
+32
-1
+31
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инок
И депутата Новичкова у психиатра проверьте, поскольку это уже не их дело...
+34
-5
+29
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трахтенберг месть коней
Что следующее? Объявить иноагентом, лишить всех активов и лишить гражданства?
+30
-3
+27
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Радонежский
Тот случай, когда депутат тупее футболиста
+29
-3
+26
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Клирик
Почему все высказывания депутатов напоминают только одну фразу из кинофильма про Ивана Васильевича:
Такое ощущение, что когда вы говорите, вы бредите.
+17
0
+17
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Beloded2007
Раз с ЦСКА играли, значит дискредитировал армию
+15
0
+15
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ДудьСдулся
Это просто какой-то цирк с конями!
Депутаты, "эксперты" с матч ТВ, орловы, какой-то бывший директор Зенита Туфрин, всех кого можно подняли, чтобы гневно осудить и заклеймить.
И на фоне всех них, самым адекватным оказался Александр Мостовой!
«Видел, что Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? У людей не все в порядке с головой»
+12
0
+12
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Ветер
"Хорошая" компашка подобралась в травле Соболева. Питерские, коники, психи из Госдумы.
В чемпионате Гондураса и то больше адекватности, чем в этой Газпромлиге. Мало им чемпионства, ещé и покуражиться захотелось. Лютое позорище.
+16
-4
+12
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Денис Шорц
Так, пацаны, теперь надо быть осторожнее, поправляя яйца в публичных местах — можно создать угрозу общественной безопасности.
+11
0
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1футбол1
Ответ трахтенберг месть коней
Что следующее? Объявить иноагентом, лишить всех активов и лишить гражданства?
Зачем так жестоко. Просто заблокировать фан айди. Ведь для таких же дел его вводили.
+14
-3
+11
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Aleksey Yashin
Ох хоспади, ну вы то куда лезете?
+12
-2
+10
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acron
Ответ Ебздрогыч
Может этого депутата на вменяемость проверить? Уверен, узнаем много интересного
Это точно
+10
0
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TaR
Что за дичь, блин 😂
+9
0
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Евгений Катанаев
я бы на месте прокуратуры проверил всех депутатов - думаю, там намного интереснее искать будет
+8
0
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MagicWithoutBorders
Ему совсем нечем заняться? Проблем в стране нету?
Нужно лишить этого депутата его мандата!)
+9
-1
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Фут.Боль
Ответ Shadow1882
Лишить фанайди
Лишить паха!
+7
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Russ Ivan
А кого можно попросить проверить действия Госдумы РФ по нанесению оскорблений россиянам?
+7
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bellyashe
казалось бы, кто мог выглядеть в этой ситуации глупее, чем Соболев? конечно же, депутат госдумы)
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Йоахим Ференц
Объелся овса штоль?
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