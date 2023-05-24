Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ проверить действия Соболева в игре с ЦСКА: «Он нанес оскорбление Роше и создал угрозу общественной безопасности»

Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ проверить действия Александра Соболева в игре с ЦСКА.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Первоспортивный», депутат Госдумы Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора Российской Федерации с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева в матче 28-го тура с ЦСКА (2:1).

В тексте обращения Новичков подчеркнул, что инцидент с участием Соболева стал одним из самых обсуждаемых событий в СМИ. При этом, по его мнению, действия игрока « » нарушают общественный порядок и противоречат нормам морали.

«Своими действиями нанес оскорбление , а также выразил крайнее неуважение к обществу, грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности. При этом мотивом его противоправных действий, по моему мнению, является неприятие, вражда к определенной группе общества, объединенной симпатиями к », – написал Новичков.

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