Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ проверить действия Соболева в игре с ЦСКА: «Он нанес оскорбление Роше и создал угрозу общественной безопасности»
Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ проверить действия Александра Соболева в игре с ЦСКА.
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Первоспортивный», депутат Госдумы Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора Российской Федерации с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).
В тексте обращения Новичков подчеркнул, что инцидент с участием Соболева стал одним из самых обсуждаемых событий в СМИ. При этом, по его мнению, действия игрока «Спартака» нарушают общественный порядок и противоречат нормам морали.
«Своими действиями Соболев нанес оскорбление Виллиану Роше, а также выразил крайнее неуважение к обществу, грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности. При этом мотивом его противоправных действий, по моему мнению, является неприятие, вражда к определенной группе общества, объединенной симпатиями к ЦСКА», – написал Новичков.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Где это видано? Документ вводился, чтобы ничто не мешало спокойному отдыху женщин и детей на стадионе, а тут ТАКОЕ!
Такое ощущение, что когда вы говорите, вы бредите.
Депутаты, "эксперты" с матч ТВ, орловы, какой-то бывший директор Зенита Туфрин, всех кого можно подняли, чтобы гневно осудить и заклеймить.
И на фоне всех них, самым адекватным оказался Александр Мостовой!
«Видел, что Соболева травят, но это не от большого ума. За что его травить? У людей не все в порядке с головой»
В чемпионате Гондураса и то больше адекватности, чем в этой Газпромлиге. Мало им чемпионства, ещé и покуражиться захотелось. Лютое позорище.
Нужно лишить этого депутата его мандата!)