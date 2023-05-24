Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спорте
Министр спорта России Олег Матыцин и руководитель Главного государственного управления Китая по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Соглашение заключено в рамках визита Матыцина в Китай. Оно распространяется на спорт высших достижений, неолимпийские и национальные виды, борьбу с допингом, массовый, юношеский и адаптивный спорт, фиджитал, спортивную науку, образование и технологии.
«Сотрудничество с Китаем в сфере спорта имеет многолетнюю устойчивую основу. Мы уважаем интересы друг друга, обмениваемся опытом, реагируем на новые вызовы, формируя настоящее и будущее спорта в наших странах.
Одним из подтверждений этому является проведение Российско-китайских молодежных игр – на протяжении 17 лет российские и китайские спортсмены в честной борьбе набираются опыта и соревновательной практики, учатся уважать соперника, побеждать и извлекать уроки из поражений.
Наше взаимодействие с китайскими коллегами постоянно расширяется – мы уделяем серьезное внимание подготовке кадров и научному обмену, развитию массового спорта. Меморандум о сотрудничестве является частью общей внешнеполитической стратегии, определенной президентом России Владимиром Путиным.
Реализация направлений меморандума, уверен, станет значительным импульсом дальнейшего развития наших профессиональных и дружеских отношений в спорте», – отметил Матыцин.
Это главная ошибка.
Отношения с Китаем напоминают старого мужлана, который платит за то, чтобы лизать ноги барышне. Ей абсолютно пофигу, но раз платит хорошо-пусть лижет ноги, потерпит. Все равно ничего более не надо взамен.
Он конечно хвалится всем, что спит с этой барышней, но он всего лишь лижет ей ноги, и над ним все смеются.
Хотеть играть с Китай друзья, радовать великий Си лидер, густой шевелюра. Мой российский плешь Пу проигрывать шахматный партия мир. Хотеть видеть мой Кормчий Xì.
Нефритовый стержень давать народ Китай двойной качественный порций рис, голодание отсутствие процветание достаток!
Хотеть как в Китай, Удар!! Я хотеть работать на благо компартии Китая!!