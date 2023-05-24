Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спорте

Теги допинг Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Российско-китайские молодежные игры Легкая атлетика

Министр спорта России Олег Матыцин и руководитель Главного государственного управления Китая по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Соглашение заключено в рамках визита Матыцина в Китай. Оно распространяется на спорт высших достижений, неолимпийские и национальные виды, борьбу с допингом, массовый, юношеский и адаптивный спорт, фиджитал, спортивную науку, образование и технологии.

«Сотрудничество с Китаем в сфере спорта имеет многолетнюю устойчивую основу. Мы уважаем интересы друг друга, обмениваемся опытом, реагируем на новые вызовы, формируя настоящее и будущее спорта в наших странах.

Одним из подтверждений этому является проведение Российско-китайских молодежных игр – на протяжении 17 лет российские и китайские спортсмены в честной борьбе набираются опыта и соревновательной практики, учатся уважать соперника, побеждать и извлекать уроки из поражений.

Наше взаимодействие с китайскими коллегами постоянно расширяется – мы уделяем серьезное внимание подготовке кадров и научному обмену, развитию массового спорта. Меморандум о сотрудничестве является частью общей внешнеполитической стратегии, определенной президентом России Владимиром Путиным.

Реализация направлений меморандума, уверен, станет значительным импульсом дальнейшего развития наших профессиональных и дружеских отношений в спорте», – отметил Матыцин.

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32 комментария

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HUKI1337
Всем кошка жена и миска рис
+19
-6
+13
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sancho81
Ответ rdyabin@icloud.com
Как же китайцы угарают над этими совками, которые для галочки что-то там подписывают, на деле не получая ничего. Отношения с Китаем напоминают старого мужлана, который платит за то, чтобы лизать ноги барышне. Ей абсолютно пофигу, но раз платит хорошо-пусть лижет ноги, потерпит. Все равно ничего более не надо взамен. Он конечно хвалится всем, что спит с этой барышней, но он всего лишь лижет ей ноги, и над ним все смеются.
Так-то да, но что изменилось? 30 лет лизали ноги Западу, ну теперь еще столько же Китаю полижем. Главное - мантра, что мы - великая ядерная держава с великой историей. Не смешите наши искандеры! Мы 80 лет назад войну выиграли, можем повторить!
+11
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Caniball
Ответ ilya1809
Как быстро мы приняли то что Китай батька, прям везде везде.Теперь очень важно что бы Китай что нибудь подписал с нами, что то одобрил у нас, кивнул в нашу сторону хорошо, не осудил нас.Китай китай китай китай китай..Ура у нас есть Китай.Потому что ему плевать на уровень коруппции, институтов прав, и прочей демократии, а значит перед ними можно встать.
Китаю нужны наши ресурсы и наши территории, а мы воспринимаем их как друзей.
Это главная ошибка.
+10
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свободу попугаю
Белорусские хоккеисты выдохнули
+6
-1
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ilya1809
Как быстро мы приняли то что Китай батька, прям везде везде.Теперь очень важно что бы Китай что нибудь подписал с нами, что то одобрил у нас, кивнул в нашу сторону хорошо, не осудил нас.Китай китай китай китай китай..Ура у нас есть Китай.Потому что ему плевать на уровень коруппции, институтов прав, и прочей демократии, а значит перед ними можно встать.
+16
-11
+5
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rdyabin@icloud.com
Как же китайцы угарают над этими совками, которые для галочки что-то там подписывают, на деле не получая ничего.
Отношения с Китаем напоминают старого мужлана, который платит за то, чтобы лизать ноги барышне. Ей абсолютно пофигу, но раз платит хорошо-пусть лижет ноги, потерпит. Все равно ничего более не надо взамен.
Он конечно хвалится всем, что спит с этой барышней, но он всего лишь лижет ей ноги, и над ним все смеются.
+17
-12
+5
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Tun
Ответ ilya1809
Как быстро мы приняли то что Китай батька, прям везде везде.Теперь очень важно что бы Китай что нибудь подписал с нами, что то одобрил у нас, кивнул в нашу сторону хорошо, не осудил нас.Китай китай китай китай китай..Ура у нас есть Китай.Потому что ему плевать на уровень коруппции, институтов прав, и прочей демократии, а значит перед ними можно встать.
всё намного проще, Китай уже стал альтернативной силой западу, который мы были(пытались быть) лет 40 назад, пока мы деградировали - они развивались, теперь такой расклад на годы вперед
+5
-2
+3
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Bashibuzuck
Ответ HUKI1337
Всем кошка жена и миска рис
Главное обойтись без летучих мышей😁
+7
-5
+2
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alex_tankist_nagibator_2010_super
Ответ Вероника Терюшкова
Все эти союзы с Китаем больше раздражают и пугают
кого?
+3
-1
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Александр Базилий
Ответ Ann Tretiakova
на протяжении 17 лет российские спортсмены в честной борьбе--стесняюсь спросить ..а этих 17 лет были до сочинской ЗО или вот должно быть в будущем ))? а то я вот пробую вспомнить и не могу ничего такого в голову не приходит))) когда это "российские спортсмены в честной борьбе" соревновались ))) в такой честной борьбе ..что даже МОК забанил выступления спортсменам с национальным гимном и флагом )
При чем тут честная борьба и бан от мок?
+2
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Roman Araslanov
Ответ HUKI1337
Всем кошка жена и миска рис
И +10 социал кредит
+1
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WESTERN-
Ждём китайца в Зените.
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Злобный Конь
Ответ #nikon
Китай "просто так" ничего не делает. Скорей всего, это первый шаг в создании параллельных структур в мировом спорте. Денег у них хватит.
Надолго у них денег хватило,чтобы грабастать прекрасных футболистов? "Гуанчжоу Эвергранд" развалился вроде?
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Vasiliy S
Я простой спортсмен Иван. Жить Россия город Благовещенск, тут мало зарплат, порций рис не хватать.
Хотеть играть с Китай друзья, радовать великий Си лидер, густой шевелюра. Мой российский плешь Пу проигрывать шахматный партия мир. Хотеть видеть мой Кормчий Xì.
Нефритовый стержень давать народ Китай двойной качественный порций рис, голодание отсутствие процветание достаток!
Хотеть как в Китай, Удар!! Я хотеть работать на благо компартии Китая!!
+3
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Molly
Представляю, сколько Россия заплатила за это.
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VMX1389
Ответ ilya1809
Как быстро мы приняли то что Китай батька, прям везде везде.Теперь очень важно что бы Китай что нибудь подписал с нами, что то одобрил у нас, кивнул в нашу сторону хорошо, не осудил нас.Китай китай китай китай китай..Ура у нас есть Китай.Потому что ему плевать на уровень коруппции, институтов прав, и прочей демократии, а значит перед ними можно встать.
НУ а что нашим политикам делать, в сложившиеся ситуацию, в Глобальной цепочке производств, Китай занимает альтернативную позицию стран Запада, Россия очень мало что производит, занимая полупереферийное место в мировой экономике, и после санкций, Запад сам нас буквально кинул в объятия Китая, куда теперь наши власть имущие охотно и пошли, Что будет дальше, посмотрим
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Вероника Терюшкова
Все эти союзы с Китаем больше раздражают и пугают
+6
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Aleksey Yashin
Ну подписали и подписали
+4
-4
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