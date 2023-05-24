У «Зенита» 10 млн подписчиков в соцсетях – рекорд среди российских команд. «Спартак» – 2-й с аудиторией в 6,4 млн
«Зенит» установил рекорд среди российских клубов по числу подписчиков в соцсетях.
Общий объем аудитории сине-бело-голубых на всех площадках в социальных сетях преодолел отметку в 10 миллионов подписчиков.
«Зенит» является абсолютным рекордсменом среди клубов России по этому показателю.
Второе место по объему аудитории занимает «Спартак» с 6,4 млн подписчиков. На 3-м месте располагается ЦСКА (2,9 млн подписчиков), на 4-м – «Локомотив» (2 млн), на 5-м – «Динамо» (1,9 млн).
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Если кому интересно - в ВК можно проследить, как Зенит набирал миллион, очень любопытно, там даже мегамозг не нужно иметь, чтобы все понять, особенно на финише, когда у клуба с берегов Невы неожиданно прирост такой был, что позавидовали даже бы топовые блогеры на Ютубе.
У спартачей всегда вот вчера ещё был 1998
Зимой на ютубе транслировали товарняки со сборов, так Спартак там по просмотрам в одну калитку уделывал дутого чемпиона.
Кроме одного матча, где газовые играли с чемпионом Малайзии.
Потом газовые долго приводили в пример этот матч, пока не выяснилось, что 80% просмотров этой игры были из Азии. )))