У «Зенита» 10 млн подписчиков в соцсетях – рекорд среди российских команд. «Спартак» – 2-й с аудиторией в 6,4 млн

«Зенит» установил рекорд среди российских клубов по числу подписчиков в соцсетях.

Общий объем аудитории сине-бело-голубых на всех площадках в социальных сетях преодолел отметку в 10 миллионов подписчиков.

« » является абсолютным рекордсменом среди клубов России по этому показателю.

Второе место по объему аудитории занимает « » с 6,4 млн подписчиков. На 3-м месте располагается (2,9 млн подписчиков), на 4-м – « » (2 млн), на 5-м – « » (1,9 млн).

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