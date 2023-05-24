У «Зенита» 10 млн подписчиков в соцсетях – рекорд среди российских команд. «Спартак» – 2-й с аудиторией в 6,4 млн

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва рекорды соцсети YouTube Футбол

«Зенит» установил рекорд среди российских клубов по числу подписчиков в соцсетях.

Общий объем аудитории сине-бело-голубых на всех площадках в социальных сетях преодолел отметку в 10 миллионов подписчиков.

«Зенит» является абсолютным рекордсменом среди клубов России по этому показателю.

Второе место по объему аудитории занимает «Спартак» с 6,4 млн подписчиков. На 3-м месте располагается ЦСКА (2,9 млн подписчиков), на 4-м – «Локомотив» (2 млн), на 5-м – «Динамо» (1,9 млн).

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93 комментария

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Sp1Ls
Ответ sbuivol
Я из Кыргызстана... И не видел ни одного болельщика Зенита здесь, есть болельщики ЦСКА, есть болельщики Динамо, но ни одного за Зенит. Но в основном болеют за Спартак...
Я из Эстонии, и знаю только одного болельщика Спартак, все болеют за Зенит. Это так работает?)
+40
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+28
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Франческо Тотти
Как Зенит набирал в ВК 1 млн подписчиков быстрее Спартака, думаю, многие помнят)
Если кому интересно - в ВК можно проследить, как Зенит набирал миллион, очень любопытно, там даже мегамозг не нужно иметь, чтобы все понять, особенно на финише, когда у клуба с берегов Невы неожиданно прирост такой был, что позавидовали даже бы топовые блогеры на Ютубе.
+18
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+11
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Lionel Andres Messi 10
А вы на Соболева накинулись... Он, оказывается, соцсети спартаковские развивает, завлекает людей разнообразным контентом: плавание, актёрское мастерство, борьба, эротика.
+14
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Owen_the_Simple
Ответ Aleex Trianon
но Спартак все равно самый популярный клуб России и всего СНГ как минимум!
А как максимум?
+15
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+9
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sema mixajlov
Ответ sbuivol
В Эстонии вряд ли болеют за Зенит, это тоже самое что болеть за Динамо (Берлин) во время правления Гитлера)))
ну тебе из кыргызстана лучше знать
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Клирик
Ну и кому нужны нафиг эти подписчики? Сродни инфоцыганам тупой аудиторией гордиться))
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Garikus89
Ответ Франческо Тотти
Как Зенит набирал в ВК 1 млн подписчиков быстрее Спартака, думаю, многие помнят) Если кому интересно - в ВК можно проследить, как Зенит набирал миллион, очень любопытно, там даже мегамозг не нужно иметь, чтобы все понять, особенно на финише, когда у клуба с берегов Невы неожиданно прирост такой был, что позавидовали даже бы топовые блогеры на Ютубе.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/codfo18/1348070.html
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popovkinsergej49@gmail.com
Ответ Франческо Тотти
Как Зенит набирал в ВК 1 млн подписчиков быстрее Спартака, думаю, многие помнят) Если кому интересно - в ВК можно проследить, как Зенит набирал миллион, очень любопытно, там даже мегамозг не нужно иметь, чтобы все понять, особенно на финише, когда у клуба с берегов Невы неожиданно прирост такой был, что позавидовали даже бы топовые блогеры на Ютубе.
Опыт ЕР.
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Sp1Ls
Ответ sbuivol
В Эстонии вряд ли болеют за Зенит, это тоже самое что болеть за Динамо (Берлин) во время правления Гитлера)))
Тут вы не правы. В Эстонии очень много людей русскоговорящих, которые считают своей второй родиной РФ, и не смотря на политику в мире поддерживают спортсменов из РФ и команды. Да и болеть за Зенит люди начали за долго всей этой вакханалии в мире.
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Owen_the_Simple
Ответ Spartakus1984
У одной команды комплексы,хотят во в ем быть первыми за короткий срок и любыми способами))
>короткий срок

У спартачей всегда вот вчера ещё был 1998
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Semen Rusin
Мне кажется, это довольно объективно. Зенит, как мне кажется, лучше работает в соцсетях. Вторые имхо Динамо по качеству
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рашпиль
Ответ Owen_the_Simple
Ну сейчас начнётся. Популярность - больное место поклонников популярного Спартака.
Серьёзно? Это питерские школьники ноют по этому поводу. В новостях про популярность Спартака всё спокойно.
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TravenS
Ответ DeniSM
Бесплатных сколько?))
Ваше остроумие не может не радовать (нет)
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Aleex Trianon
Ответ Owen_the_Simple
А как максимум?
вся Европа и потенциально вся наша планета! потому что круче и популярнее нет никого! никого! народная команда всех народностей и всех народов!
+6
-4
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Генадий Филимонов
Ответ Owen_the_Simple
Ну сейчас начнётся. Популярность - больное место поклонников популярного Спартака.
А что нет? Ты даже сейчас написал о Спартаке, у тебя зацикленность и комплексы
+6
-4
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unreality
Ответ Semen Rusin
Мне кажется, это довольно объективно. Зенит, как мне кажется, лучше работает в соцсетях. Вторые имхо Динамо по качеству
Так там у Малкома к примеру под 2,7 млн. Из-за таких игроков подписчики тоже приходят) Ну и плюс в последние лет 10 Зенит той же иностранной аудитории известен куда больше, чем любой другой клуб из РПЛ. Было бы кстати интересно узнать, какая доля иностранцев.
+6
-4
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Мурат Морин
Ответ Sp1Ls
Я из Эстонии, и знаю только одного болельщика Спартак, все болеют за Зенит. Это так работает?)
Я из Туркмении, в основном болеем за мостового
+2
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Owen_the_Simple
Ну сейчас начнётся. Популярность - больное место поклонников популярного Спартака.
+20
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zbumer
Ответ Лев Бабенко
Сейчас прибегут шутники с тезисами про ВЦИОМ и ботофермы. Но этот показатель - скорее отражение действительности, у Спартака в разы больше наград в прошлом, Зенит в разы лучше работает с молодёжью сейчас
Только где эта молодежь на выездных матчах?
+5
-4
+1
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Леван Мкртчян
Ответ Semen Rusin
Мне кажется, это довольно объективно. Зенит, как мне кажется, лучше работает в соцсетях. Вторые имхо Динамо по качеству
Да нее.... Опять согнали бюджетников в соцсети под угрозой увольнения
+10
-9
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munhin
Ответ Spartakus1984
У одной команды комплексы,хотят во в ем быть первыми за короткий срок и любыми способами))
Да не любыми, так и есть во всех сферах, а вы не расстраивайтесь, вы же "популярные" и "народные" ))
+1
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Sp1Ls
Ответ sbuivol
Не будете зарегистрироваться за Зенит отключим газ... Наверное так набирают...
Вам пришла такая бумажка? Вот она даже мне пришла в Эстонию в далёком 2004-ом. И до сих пор держат.
+1
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Дмитрий
Ответ sbuivol
В чём разница между Единой Россией и Зенитом? И там и там спонсор Газпром и те же лица руководят...
спасибо. ваше мнение очень важно для нас
+1
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GLASGOW
Накрутка по всем соцсетям у газовых очевидна.

Зимой на ютубе транслировали товарняки со сборов, так Спартак там по просмотрам в одну калитку уделывал дутого чемпиона.

Кроме одного матча, где газовые играли с чемпионом Малайзии.

Потом газовые долго приводили в пример этот матч, пока не выяснилось, что 80% просмотров этой игры были из Азии. )))
+10
-9
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AMORR 987
Ответ Owen_the_Simple
А как максимум?
Планеты!
+2
-1
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