«Бавария» не проигрывает в сезоне Бундеслиги – 12 побед, 2 ничьих. Команда Компани лидирует в таблице, опережая «Лейпциг» и «Дортмунд» на 9 очков

«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге в этом сезоне.

«Бавария» продлила серию матчей без поражений в Бундеслиге.

Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с «Майнцем » в 14-м туре чемпионата Германии – 2:2.

В текущем розыгрыше турнира мюнхенский клуб одержал 12 побед и 2 раза сыграл вничью. Он лидирует в турнирной таблице с 38 очками, опережая «РБ Лейпциг» и «Боруссию» Дортмунд на 9 баллов.

В следующем туре Бундеслиги «Бавария » в гостях встретится с «Хайденхаймом ». Матч состоится 21 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.