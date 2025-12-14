«Бавария» не проигрывает в сезоне Бундеслиги – 12 побед, 2 ничьих. Команда Компани лидирует в таблице, опережая «Лейпциг» и «Дортмунд» на 9 очков
«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге в этом сезоне.
«Бавария» продлила серию матчей без поражений в Бундеслиге.
Сегодня команда Венсана Компани сыграла вничью с «Майнцем» в 14-м туре чемпионата Германии – 2:2.
В текущем розыгрыше турнира мюнхенский клуб одержал 12 побед и 2 раза сыграл вничью. Он лидирует в турнирной таблице с 38 очками, опережая «РБ Лейпциг» и «Боруссию» Дортмунд на 9 баллов.
В следующем туре Бундеслиги «Бавария» в гостях встретится с «Хайденхаймом». Матч состоится 21 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.
Что делать с Хаби Алонсо?31901 голос
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
