Керлингистка Анна Сидорова считает допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой «подставой».

– А вам кто вообще из фигуристок нравится, за кого-то болеете? Вы же с и в керлинг играли.

– Когда был предолимпийский чемпионат России, у нас с Димой (Соловьевым) было четыре фаворита: Камила, Саша, Аня ( ) и (Туктамышева). В каждой из них есть что-то особенное. Лиза просто заслужила, у Камилы есть все – и скольжение, и прыжки, и растяжка, у Ани – умение после плохих тренировок выходить на старт и выигрывать, у Саши – смелость. Никого не слушала, шла напролом, я горжусь, что с ней знакома.

– И закончилась делом об антидопинговом нарушении Камилы...

– Я вообще думаю, что, возможно, это была подстава. Она точно делала это неосознанно, если делала. Потому что с Крушельницким я уверена на 100 процентов про подставу. В 2022-м всем снова нужен был скандал с российскими спортсменами. Чем громче берешь имя, тем он сильнее. Это не случайность – заметьте, как все было подстроено по числам.

– Но само нарушение было на чемпионате России.

– Да так даже удобнее. Валиева должна была выиграть Европу и Олимпиаду. И если мы провернем все накануне, то Россию еще сильнее прижмем. Чтобы вы понимали – после чемпионата России результат теста готов через две недели. А прошло сколько времени? Это был спланированный акт, на мой взгляд, – сказала Сидорова.