Анна Сидорова о допинговом деле Валиевой: «Думаю, это была подстава. Всем снова нужен был скандал с российскими спортсменами»

Теги сборная России жен сборная России сборная России допинг Елизавета Туктамышева Олимпиада-2022 Анна Сидорова женское катание Александр Крушельницкий Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Керлинг

Керлингистка Анна Сидорова считает допинговое дело фигуристки Камилы Валиевой «подставой».

– А вам кто вообще из фигуристок нравится, за кого-то болеете? Вы же с Валиевой и Трусовой в керлинг играли.

– Когда был предолимпийский чемпионат России, у нас с Димой (Соловьевым) было четыре фаворита: Камила, Саша, Аня (Щербакова) и Лиза (Туктамышева). В каждой из них есть что-то особенное. Лиза просто заслужила, у Камилы есть все – и скольжение, и прыжки, и растяжка, у Ани – умение после плохих тренировок выходить на старт и выигрывать, у Саши – смелость. Никого не слушала, шла напролом, я горжусь, что с ней знакома.

– И закончилась Олимпиада делом об антидопинговом нарушении Камилы...

– Я вообще думаю, что, возможно, это была подстава. Она точно делала это неосознанно, если делала. Потому что с Крушельницким я уверена на 100 процентов про подставу. В 2022-м всем снова нужен был скандал с российскими спортсменами. Чем громче берешь имя, тем он сильнее. Это не случайность – заметьте, как все было подстроено по числам.

– Но само нарушение было на чемпионате России.

– Да так даже удобнее. Валиева должна была выиграть Европу и Олимпиаду. И если мы провернем все накануне, то Россию еще сильнее прижмем. Чтобы вы понимали – после чемпионата России результат теста готов через две недели. А прошло сколько времени? Это был спланированный акт, на мой взгляд, – сказала Сидорова.

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73 комментария

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Галина Щетина
Ответ Anna Stefan
==у Камилы есть все – и скольжение, и прыжки, и растяжка, у Ани – умение после плохих тренировок выходить на старт и выигрывать, у Саши – смелость. Лиза просто заслужила== 🤣🤣🤣🤣🤣
Точно, это «заслужила» просто выбешивает уже. Заслужил - это показал лучший результат на определяющем старте и Камилла, Анна и Саша тут объективно выше Лизона на 3 головы. Хотя сейчас Лизону отсыпают такое ведро термоядерных грибов, что смотреть на местное судейство стыдно
+43
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Бедоносец
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Тут и думать нечего, чистая провокация.
+49
-23
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Anna Stefan
==у Камилы есть все – и скольжение, и прыжки, и растяжка, у Ани – умение после плохих тренировок выходить на старт и выигрывать, у Саши – смелость.

Лиза просто заслужила==

🤣🤣🤣🤣🤣
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Anna Stefan
Ответ Галина Щетина
Точно, это «заслужила» просто выбешивает уже. Заслужил - это показал лучший результат на определяющем старте и Камилла, Анна и Саша тут объективно выше Лизона на 3 головы. Хотя сейчас Лизону отсыпают такое ведро термоядерных грибов, что смотреть на местное судейство стыдно
У неё выслуга лет☝ - а этого, по мнению некоторых, достаточно, чтобы перекрыть любые преимущества других девочек)))
+13
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Самасебезвезда
Смешная или глупая. Второе скорее всего. Смотрела раньше на Анну Сидорову на соревнованиях и болела за нее, она действительно была лицом российского керлинга, но после ее странного поведения в истории с избиением Соловьева, она показалась не очень, если мягко сказать, умной. Если бы хотели подставить российских спортсменов, то допинг нашли бы у всех трех одиночниц. Самый лучший способ доказать системность приема допинга, все три у одного тренера, из одной школы фк. Зачем подставлять ту, о которой нельзя лишнюю информацию выдавать, да еще и подставлять такой мизерной долей препарата?
+30
-18
+12
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Lapo Elkann
Брызгалова украсила ОИ- 18. В жизни не подумала бы что буду смотреть керлинг, а из за этой пары смотрела ( как и на этих ОИ из за италянской пары ). и тогда и теперь убрали ярких спортсменов.
Согласна сСидоровой. конечно же она права. История с золотом командника это не только личная трагедия Валиевой ( как спортсменки ), а политическое решение- ответ на действия России. Совокупность совпадений с датами говорит об этом.
+39
-29
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Владислава Крюкова
Ответ Елена Васильева
Если принять вашу версию, что планировали заранее и подсыпали на ЧР, то как тогда злодеи могли предвидеть участие Камилы в команднике? Могли же поставить Щ и Т, а Валиеву только в индивидуальный зачет? Сы все до последнего не знали кто будет в команде и девочки тоже (слёзы трудовой и обида Щербаковой - подтверждение)
Вы серьезно? Весь сезон говорили, что её ведут на 2 олимпийских золота. И даже если это опустить, то к ЧР доехала в топовой форме Валиева, которая на этапе в Сочи обновила мировой рекорд в кп, после травмы Щербакова и травмированная Трусова. Кого интересно поставят в командник точно?
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Самасебезвезда
Ответ andrej shabanov
Трусова не победила, а Щербакова Валиевой на ЧЕ проиграла!
Какая разница? Каждая из трех была сильнее всех гстальных соперниц. Не победила бы одна, победила бы другая, не другая, так третья.
+11
-3
+8
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Самасебезвезда
Ответ andrej shabanov
подставили ту, у которой были самые большие шансы на золото в личных соревнованиях, голова!
А у остальных этого шанса не было, что ли?😂 Первые два места без Валиевой же не россиянки заняли, да?
+11
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Alexander2022
Что несут она и местные? Подстава на внутреннем турнире?
+17
-10
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Тайга86
Хороший выбор фаворитов, и про каждую сказаны верные слова. Что касается Ками, то аналогичные мысли присутствуют, ее запланированно вели к этому скандалу, именно тогда, когда эффект должен был стать особенно ошеломляющим. Для всех...
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Денис Коваль
"Лиза заслужила ")))
Это чем интересно? Провалами из года в год.

Или у кого-то растяжки нет? Такое ощущение, что они выступления с закрытыми глазами смотрят. Или кто-то из девочек не смелая? Смелость не в упрямстве, смелость в том, чтобы не бояться выйти и сделать как надо, а не как получится.
+13
-7
+6
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Povidlo
Ответ Роман Волков
Конечно Подста́ва! Это было понятно изначально. Для её реализации и делать ничего не надо было, просто сказать!, ведь проверить нельзя! Но даже у нас, до сих пор, целая толпа верящих СЛОВУ от дяди Сэма, теперь уже нашим врагам. Своих надо поддерживать! Всегда!✌️
В смысле , просто сказать? А для чего проба « Б»? Она вскрывается в присутствии спортсмена или его законного представителя! Тут просто сказать не получится! Если и была подстава, то только в России! Ищите кому выгодно!
+8
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Gelios77
Наконец-то об этом стали говорить вслух люди из системы спорта. Ее подставили. Подставили грязно и похахатывая. А что вы сделаете, русские? Лаба наша, судьи наши, пресса наша))) На девочку плевать. А у нас тут по прежнему есть носители альтернативного разума, у которых солнце всходит в Вашингтоне
+14
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Владислава Крюкова
Ответ Самасебезвезда
А у остальных этого шанса не было, что ли?😂 Первые два места без Валиевой же не россиянки заняли, да?
А без Валиевой первые два места россиянки заняли, а не все три. Да и у американцев шанс на золото появился из-за "случайной" задержки допинг-проб с единственного старта без пузыря для спортсменов. Да и награждение перенесли по "случайной" просьбе американской сборной. Так бы наградили всех 7 февраля и все были с медалями.
+9
-5
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Владислава Крюкова
Ответ Денис Коваль
Подстава? Хм. Какие же забугорные силы её подставили на внутреннем ЧР? "Чтобы сделать скандал, нужно взять громкое имя". Когда это у Валиевой стало громкое имя? Она свой первый сезон катала и ещё ничего не выиграла к тому времени. Тошько фанаты ФК слышали. Громким оно стало, как раз поле скандала. Вообще головой не думают, когда интервью дают.
Шутки шутите? Её с 12 лет , как "Девочку на шаре" откатала знали. В ОИ сезон она на каждом старте рекорды ставила.
+9
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Капитан Немо
Ответ Самасебезвезда
А у остальных этого шанса не было, что ли?😂 Первые два места без Валиевой же не россиянки заняли, да?
Валиева самая сильная из тройки по контенту.
+5
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Светлана Менова
Совершенно с Анной согласна.
+17
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Марьяж
Ответ Елена Васильева
Если принять вашу версию, что планировали заранее и подсыпали на ЧР, то как тогда злодеи могли предвидеть участие Камилы в команднике? Могли же поставить Щ и Т, а Валиеву только в индивидуальный зачет? Сы все до последнего не знали кто будет в команде и девочки тоже (слёзы трудовой и обида Щербаковой - подтверждение)
Подсыпать даже не обязательно. Просто объявить, что в пробе А найдено кое что.
+5
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Lala M
Ответ Alexander2022
Что несут она и местные? Подстава на внутреннем турнире?
А проба где проверялась?
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-2
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andrej shabanov
Ответ Самасебезвезда
Смешная или глупая. Второе скорее всего. Смотрела раньше на Анну Сидорову на соревнованиях и болела за нее, она действительно была лицом российского керлинга, но после ее странного поведения в истории с избиением Соловьева, она показалась не очень, если мягко сказать, умной. Если бы хотели подставить российских спортсменов, то допинг нашли бы у всех трех одиночниц. Самый лучший способ доказать системность приема допинга, все три у одного тренера, из одной школы фк. Зачем подставлять ту, о которой нельзя лишнюю информацию выдавать, да еще и подставлять такой мизерной долей препарата?
подставили ту, у которой были самые большие шансы на золото в личных соревнованиях, голова!
+20
-17
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Lala M
Ответ Alexander2022
Где я могу найти стопроцентную информацию, что это подстава и лаборатория намутила?) Почему в комментариях штаба или спортсменки не фигурировала эта версия?)
Ну так у всех есть свои версии. Официальная - непреднамеренное попадания ТМЗ в организм спортсмена, пока её никто не опроверг. А попала она в пробу или в организм никто не знает, если у вас есть другие сведения и вы можете их доказать выкладывайте, а нет, так и не фиг из себя строить гиганта мысли и блистать (нет) сарказмом.
+4
-1
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Lala M
Ответ Alexander2022
То есть анализ пробы с наличием вещества для тебя не доказательство?) Тогда понятно)
Тыкай братьям по разуму, вещество в пробе есть, но ДАК признал Валиеву невиновной, решения КАС нет, отсюда вопрос, грамотный, доказательства виновности есть? Подозреваю, что нет. Тогда понятно. Очередное помело
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Аленка_76
Я согласна с Анной!
+7
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Владислава Крюкова
Ответ La Gushka
Пробу В ОБЯЗАТЕЛЬНО тестируют не там, где А, в другой лаборатории, имеющей аккредитацию ВАДА.
Хранится она в той же лабе? Или отдельно?
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