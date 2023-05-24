«Загитова – худшая ведущая, что я видел. Она сама по себе очень высокомерная, очень неприятный человек, токсичный». Журналист Никита Плохих о фигуристке

Теги Алексей Ягудин Виктор Гусев Александр Овечкин сборная России открытый чемпионат России женское катание Алина Загитова Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Журналист Никита Плохих резко раскритиковал Алину Загитову за работу ведущей и высокомерие.

– Сейчас существует практика, что люди с профессионального спорта, олимпийские чемпионы уходят в журналистику. Например, «Ледниковый период» вела Алина Загитова. Как думаешь, можно ли без какого-либо опыта, образования и практики уйти из спорта в журналистику?

– Мы уже говорили про то, что журналистское образование ничего не дает. Если у человека есть данные, поставленная речь, он умеет работать в кадре, его любит камера, то пожалуйста. Если это приятно зрителю, то почему нет.

Например, Алексей Ягудин работал в «Ледниковом периоде». Он же не профессиональный журналист, но стал большим профессионалом в этом. Но он органично смотрится. Алексей приятный по энергетике, у него хорошая речь. А Алина Загитова – худшая ведущая, что я видел.

У меня связана с Алиной Загитова одна не очень хорошая история. И я ее расскажу. Алина сама по себе очень высокомерная девушка. Да, она олимпийская чемпионка. Но она немного отрывается от реальности, живет в своем мире, где обычные люди играют второстепенные роли.

У нас с ней должно было состояться интервью. По-моему, это был чемпионат России по гольфу, на который она приехала как гость. Я как журналист РБК (сейчас Плохих работает главой отдела эксклюзивных новостей в «Советском спорте» – Sports.ru) договаривался с организаторами, чтобы взять у нее интервью. Ради этого я не поехал к Овечкину. Я прождал весь день Алину на этом мероприятии. Когда мы приехали на этот чемпионат, она опаздывала. Потом около часа делала прическу.

Дальше она пошла сниматься для одной букмекерской компании. Когда она отснялась, мне сказали, что я могу идти брать интервью. В этот момент она ушла куда-то к себе наверх в гримерку, сказав, что устала. В итоге я ждал ее с 12:00 до 22:00. Подхожу к ней, говорю: «Алина, здравствуйте». Она мне: «Сфотографироваться?» Я говорю, что мы с ней договаривались на интервью, а она мне ответила, чтобы я все вопросы решал через ее менеджера, и ушла.

– Я не могу тебя не спросить: как ты между Овечкиным и Загитовой выбрал Алину? Ты же сам в хоккей играл.

– Потому что, к сожалению, Загитова приносит больше кликов изданию. А мы отталкиваемся от того, что нам приносит больше просмотров. Может, я бы сам и выбрал Овечкина, но я действую в интересах РБК. Тем более я успевал и на то, и на другое интервью, если бы до вечера не прождал Алину.

Но я рад, что так получилось: в тот день я познакомился с комментатором Виктором Гусевым. Мы с ним вместе ехали в такси, общались обо всем. Так что какой-то приятный момент из того дня я извлек. Но повторюсь: Алина Загитова – очень неприятный человек. Токсичный, – рассказал журналист «Советского спорта».

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65 комментариев

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MALYGOS
Портал в ад в комментах открыт
+54
-5
+49
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Redmurza
Ответ Anna Leonova
Какая говорящая фамилия у журнашлиста )))
Уровень загиботов - докопаться до фамилии.
+50
-6
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rdyabin@icloud.com
Наконец-то правду про нее сказали, а не эти фальшивые приторные дифирамбы.
+53
-18
+35
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Princess23
ой щас пуканы взорвутся )))) Беги Никита)))))
+38
-10
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АРХАТ
Всё попал, ОПГ Загиткинские такое не прощают.
+33
-8
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Ебздрогыч
Беги, дядя Мить! (с)
+22
-3
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JENNINGS
Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь ⓒ
+18
-2
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Thomas Schaaf
"– Я не могу тебя не спросить: как ты между Овечкиным и Загитовой выбрал Алину? Ты же сам в хоккей играл.

– Потому что, к сожалению, Загитова приносит больше кликов изданию. А мы отталкиваемся от того, что нам приносит больше просмотров. "

Вся суть российской журналистики. Плевать на качество материала, главное "чтобы много кликали".
И эти люди еще просят уважения) Может Загитова плохой журналист, но сами то вы кто с таким подходом к делу?
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Роман
Вот и в чем он не прав? Она действительно худшая!!!
+19
-5
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Мария Курникова
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
СЛАВА БОГУ, НАКОНЕЦ-ТО! Нашелся честный, умный, рассудительный, профессиональный человек своего дела, который раскусил Алиначку, и показал чего она стоит! Трехкратное ура!
+21
-10
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Hayemaker
Овечкин, недавно признанный лучшим спортсменом России, вчистую проигрывает в популярности для спортивного издания девочке, которая давно уже не спортсменка. К вопросу об интересе к спорту в современной России...
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Е...С
Алине действительно надо немного опуститься на землю, уже пора, детство закончилось.
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rdyabin@icloud.com
Всегда чувствовал, что за этой показушной мимимишностью кроется высокомерие и фальшь. Ну и как ее низкий уровень интеллекта не отметить. Королева Кринжа.
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N-fox
Вряд ли можно назвать поведение Алины токсичным. Г-н журналист не владеет терминологией. Здесь вина организаторов, с еоторыми он договаривался, и, возможно, менеджера. Так что больше похоже на дешевый хайп. Одна капля правды в его словах есть, все медийны персоны так, или иначе отрываются от реальности, это неизбежно. Образ жизни провоцирует. И фанаты, которые счастливы любому проявлению кумира. Понятно, что для журналистики у Алины большого таланта нет. Но терпение и труд вкупе с чемпионским характером все перетрут.
+11
-4
+7
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Чемпион Людей
Слава Богу, что новость вышла, когда все защитники Алины готовят обед
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-6
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Princess23
Ответ Duck Nightingale
Что он себе позволяет?! Он хоть знает, с кем она дружит?! Фамилия Ротенберги ему видимо ни о чем не говорит!
дружит)))).... какое интересное описание ))))))))))))))))))))
+5
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Olga.t
Ответ Anna Leonova
Какая говорящая фамилия у журнашлиста )))
Не сомневалась, что обязательно докопаются до фамилии. Уровень младших классов.
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Гуля Резниченко
Потому что, к сожалению, Загитова приносит больше кликов изданию. А мы отталкиваемся от того, что нам приносит больше просмотров.

Вот Никита и сам ответил на свой вопрос. К сожалению ли? Да вряд ли. Сам не прочь похайпиться на имени более знаменитой коллеги.
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Марк Терентьев
Очередная слезливая история от журналистов,которые бы уххх!!!! Но вынуждены писать про Загитову)) Где-то всплакнул один Иванушка,который тоже больше никогда и ни за что.... Скучно,девочки! Моя любимая "неприятная токсичная особа", кому ты снова отдавила палец?
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Aleksey Yashin
Плохих о худших
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22somebody22
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Хоть я и впервые слышу про такого журналиста,но это не суть,он прав на все 100%.
Если ты не одноклеточная фанатка-домохозяйка и не бот,то невооружённым глазом видно что она из себя представляет на самом деле.Достаточно фото/видео материалов из соц сетей.Глупая,лживая и зазвездившаяся девочка.О каком таланте к журналистике может идти речь,когда человек не обучен даже базовым навыкам воспитания и правилам этикета?Она на автограф-сессиях в поклонников буквально швыряла карточки,не стесняясь Хотарека и Соловьева,отказывала в обнимашках в грубой форме,орала журналистам,что засудит их,что у неё связи...Вообще,такая распущенность,едва-ли не только в нашей стране и есть.Селебрити дерутся с фанатами,выходят пьяные/обдолбанные на сцену и никто их не банит за это.
Лишить всех контрактов,посмотрим,как запоет.
Этери Георгиевну терпеть не могу,но эта хамоватая провинциалка ей до гробовой доски обязана всем,что имеет.
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GeorgeCostensa
Теперь, когда будешь выходить из дома, Никита, почаще оглядывайся. :)
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-2
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Oleandra
Все журналисты уже с негативом к Алине подходят для вью, а потом удивляются и неприятно поражаются, что она их игнорит.. что Губерниев, что Кузнецов с чистого хвоста, что этот Плохих.. они уже заранее готовят язвительные вопросики, замечания, подколки.. Алина знает всё про эту шоблу.
+12
-10
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Sergey
Помянем Никиту...😂😂😂😂😂
+3
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пашу
Загитова, конечно, отвратный телеведущий (фактически, она и не ведущий), что, естественно, не секрет, но делать такие далеко идущие выводы о личности человека по одному лишь факту сорванного интервью (совершенно не факт, что по вине Загитовой, т.к. вряд ли она сама планирует свой рабочий день и договаривается с изданиями) не слишком умно
+4
-3
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