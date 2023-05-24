«Авангард» предлагал Толчинскому 240 млн рублей за 3 года. Игрок был готов подписать контракт без Бабаева, но просил больше денег («Матч ТВ»)

Теги Авангард СКА Шуми Бабаев КХЛ Сергей Толчинский Матч ТВ деньги Хоккей

«Авангард» предлагал форварду Сергею Толчинскому 240 млн рублей за 3 года.

В среду игрок подписал 5-летний контракт со СКА, по которому может заработать от 385 (без бонусов) до 658,1 миллиона рублей (со всеми бонусами) за 5 лет. 

Бонусы в предложениях «Авангарда» и СКА были одинаковыми, как сообщает «Матч ТВ». 

Отмечается также, что 28-летний нападающий вел переговоры с омским клубом напрямую и был готов подписать контракт без своего агента Шуми Бабаева, но просил больше денег.

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4 комментария

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цэсемьэр
я не уверен что он настолько хорош
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HockeyMan
Ответ marshal .masha
Короче пофиг где играть, лишь бы заплатили побольше
Не совсем так. Сомневаюсь, что он пошел бы в условный Амур или даже в московский Спартак за те же деньги
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GoodZilla
Если это так, то тогда да - действительно "редиска"... Подписывая контракт без агента ты итак получаешь больше (не платишь агенту)...
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