«Авангард» предлагал Толчинскому 240 млн рублей за 3 года. Игрок был готов подписать контракт без Бабаева, но просил больше денег («Матч ТВ»)
«Авангард» предлагал форварду Сергею Толчинскому 240 млн рублей за 3 года.
В среду игрок подписал 5-летний контракт со СКА, по которому может заработать от 385 (без бонусов) до 658,1 миллиона рублей (со всеми бонусами) за 5 лет.
Бонусы в предложениях «Авангарда» и СКА были одинаковыми, как сообщает «Матч ТВ».
Отмечается также, что 28-летний нападающий вел переговоры с омским клубом напрямую и был готов подписать контракт без своего агента Шуми Бабаева, но просил больше денег.
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