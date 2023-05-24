«Авангард» предлагал Толчинскому 240 млн рублей за 3 года. Игрок был готов подписать контракт без Бабаева, но просил больше денег («Матч ТВ»)

«Авангард» предлагал форварду Сергею Толчинскому 240 млн рублей за 3 года.

В среду игрок подписал 5-летний контракт со СКА, по которому может заработать от 385 (без бонусов) до 658,1 миллиона рублей (со всеми бонусами) за 5 лет.

Бонусы в предложениях « » и были одинаковыми, как сообщает « ».

Отмечается также, что 28-летний нападающий вел переговоры с омским клубом напрямую и был готов подписать контракт без своего агента , но просил больше денег.