Журова о Монсоне: «Он говорит искренне. Это ошибка природы, что его занесло родиться в США»

Теги Светлана Журова MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Светлана Журова отреагировала на отказ Джеффа Монсона от американского гражданства.

«Есть определенные условия. Нам нельзя иметь второе гражданство, если хочешь быть депутатом Госдумы, нужно будет отказываться от многого из своей спортивной жизни.

Думаю, что словам Монсона можно верить. Он говорит искренне. Это ошибка природы, что его занесло родиться в США. Я знаю многих иностранцев, кто отказывался от гражданства и становился гражданином России», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Напомним, что с сентября 2018 года Монсон входит в совет депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».

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27 комментариев

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Bartez1986
Ошибка природы - это депутатский мандат у Журовой
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Фрэнк Канистра
Спортс теряет хватку, кликабельный заголовок:
Журова: "Монсон - ошибка природы."
+49
-3
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AR Hongover
Ошибка природы - это твоё рождение, Света
+42
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Костя Кот
журова и есть ошибка природы
+25
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Дмитрий Кутузов
Монсон действительно ошибка природы, такая же как и Журова и еще великое множество наших деятелей...
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MaxBridge
Ошибка природы это то что мы родившись на территории где есть все - живем в нищите, говне а теперь еще и фашизме.
+12
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Цзю Константина
хитропопый Джефф лезет в бездельники с хорошей зарплатой
+10
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DrDro
Такие слова лучше всего подкреплять фактами:
Процент людей, которые отказались от гражданства штатов и тех, кто его принял.
Из "многих знакомых" госпожи Журовой.
+10
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Green-yed Taxi
Ответ Bartez1986
Ошибка природы - это депутатский мандат у Журовой
Это не ошибка природы - это система, увы. Когда я за Журову переживал, что чинуши не хотели её брать на её золотую Олимпиаду, а теперь она сама стала чинушей, эх.
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Александр Чарлин
Света, счастливый дедушка - вот где ошибка)
+4
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Joe Rage
Ответ AR Hongover
Ошибка природы - это твоё рождение, Света
Наташа
+4
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Заборостроитель
Ошибка природы карту Людовика принес
+3
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L1berty
Объясните, зачем девушка с 3 сотнями подписчиков в телеграме нужна в Думе. А тем более, кому её беспристрастное мнение интересно здесь
+2
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Michael1969
Девушка, Вы знаете многих, кто отказался от иностранного гражданства и получил российское? - назовите их, пожалуйста.
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mdaa
Промес кстати тоже с детства за Россию
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ЦСКА1960
А она разве понимает, что он там говорит? Его речь не разобрать, он русского не знает даже на уровне мигранта-гастарбайтера, и ещё как-то депутатом числился. И ещё, для справки, крыша очень часто едет у таких перекачанных гормонами химиков, рестлеров и бойцов.
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Duck Nightingale
Мне тоже кажется, что это ошибка природы то что я родился в одной стране с Журовой
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Vidic17
Огоссподи (((
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Olga.t
Ой, Журова, не поднимай тему "ошибка природы", выходишь на скользкую дорожку)))
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nata shima
Увы что бы добиться чего то в этой жизни,надо быть ошибкой природы...
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Ноу Нейм
Нынешние депутаты и вся действующая власть, э о одна огромная ошибка природы
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nmnackjbxkasbk
ты сама ошибка природы
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Злобный Конь
Это она о родителях нового гражданина России? Ну и ....
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Олег Акимов
Это ты - ошибка природы
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Duck Nightingale
Ответ DrDro
Такие слова лучше всего подкреплять фактами: Процент людей, которые отказались от гражданства штатов и тех, кто его принял. Из "многих знакомых" госпожи Журовой.
Большой процент ошибок природы
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