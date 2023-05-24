Журова о Монсоне: «Он говорит искренне. Это ошибка природы, что его занесло родиться в США»

Светлана Журова отреагировала на отказ Джеффа Монсона от американского гражданства.

«Есть определенные условия. Нам нельзя иметь второе гражданство, если хочешь быть депутатом Госдумы, нужно будет отказываться от многого из своей спортивной жизни.

Думаю, что словам Монсона можно верить. Он говорит искренне. Это ошибка природы, что его занесло родиться в США. Я знаю многих иностранцев, кто отказывался от гражданства и становился гражданином России», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Напомним, что с сентября 2018 года Монсон входит в совет депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия».

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