Ролан Гаррос. Квалификация. Захарова сыграет с Зиданшек, Эрика Андреева – с Гадеки, Тимофеева – с Хвалинской, Аванесян, Мирра Андреева вышли в финал

Теги Ролан Гаррос WTA Эрика Андреева Анастасия Захарова Элина Аванесян Мирра Андреева Теннис

Пять россиянок сыграют за выход в финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 6:0, 6:2

Элина Аванесян (Россия, 15) – Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды) – 6:3, 4:6, 6:3

Мария Тимофеева (Россия) – Майя Хвалинска (Польша)

Анастасия Захарова (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения, 4) 

Эрика Андреева (Россия, 13) – Оливия Гадеки (Австралия) 

 

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M S
Буду болеть за Захарову! В нашем клубе занимается))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Осорио №84 и первая сеяная в квалификации. "Несчастный случай на производстве". ... Желаем удачи и победы М-Андреевой!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Erika_i
большое наше уважение Мирре. Играет по-взрослому - терпит, рискует в решающие моменты, физика прекрасная. 22-летняя Аранго во всем этом ей уступала
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rustam1105
Ответ nick-basil
Осорио №84 и первая сеяная в квалификации. "Несчастный случай на производстве". ... Желаем удачи и победы М-Андреевой!
Блиин, неудачный посев! Осорио Серрано очень крепкая, тяжело будет. Но верим в Мирру, вперёд!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Кроме приличного тенниса у Мирры Андреевой надо отметить замечательную длинноногость. У сестрички такое тоже есть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rustam1105
Ответ Erika_i
большое наше уважение Мирре. Играет по-взрослому - терпит, рискует в решающие моменты, физика прекрасная. 22-летняя Аранго во всем этом ей уступала
Отомстила за сеструху - Эрика ей в этом году дважды уступала
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
Ответ maSha
Комментарий удален пользователем
Ивашка прям сейчас в Женеве играет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antonanton_
Аванесян тоже прошла дальше, как-то у нее видится больше шансов, чем у Мирры, у той Осорио которая совсем непростая
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Мирра издевается пока просто)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Судалин
Ответ antonanton_
Аванесян тоже прошла дальше, как-то у нее видится больше шансов, чем у Мирры, у той Осорио которая совсем непростая
Не сложнее Фернандес, Майи и Линетт. Последним двоим, кстати, в этом году проиграла.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maSha
Ответ Россия будет свободной
Ивашка прям сейчас в Женеве играет
А, о, все грунты на одно лицо, особенно с телефона)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Мирра опять с колумбийскими...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
antonanton_
Ответ Андрей Судалин
Не сложнее Фернандес, Майи и Линетт. Последним двоим, кстати, в этом году проиграла.
Не сложнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Ответ M S
Буду болеть за Захарову! В нашем клубе занимается))
Это где?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей48
Анастасия Захарова вперёд, в основу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mrs Bennet
Мирра, давай дальше, в основу!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
billy_pilgrim
Ками крепкий орешек, Мирре надо будет постараться завтра.
Удачи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Кужелис
С осорио такой номер не пройдет...не повезло
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maSha
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Аранта, кстати, красотка!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Эмпайр - латинос. Но не боится медельинских!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
...В трудную минуту длинные горки под лево. Норм. Срабатывает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Мирра кажется играет с девчушкой - Аранта не справляется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aryna Lapko
1й сет с баранкой) опасный счет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий