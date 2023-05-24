Ролан Гаррос. Квалификация. Захарова сыграет с Зиданшек, Эрика Андреева – с Гадеки, Тимофеева – с Хвалинской, Аванесян, Мирра Андреева вышли в финал

Пять россиянок сыграют за выход в финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос».

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Квалификация

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 6:0, 6:2

Элина Аванесян (Россия, 15) – Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды) – 6:3, 4:6, 6:3

Мария Тимофеева (Россия) – Майя Хвалинска (Польша)

Анастасия Захарова (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения, 4)

Эрика Андреева (Россия, 13) – Оливия Гадеки (Австралия)