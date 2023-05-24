Ролан Гаррос. Квалификация. Захарова сыграет с Зиданшек, Эрика Андреева – с Гадеки, Тимофеева – с Хвалинской, Аванесян, Мирра Андреева вышли в финал
Пять россиянок сыграют за выход в финальный раунд квалификации «Ролан Гаррос».
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 49 600 000 евро
Открытые корты, грунт
Квалификация
Второй круг
Мирра Андреева (Россия) – Эмилиана Аранго (Колумбия) – 6:0, 6:2
Элина Аванесян (Россия, 15) – Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды) – 6:3, 4:6, 6:3
Мария Тимофеева (Россия) – Майя Хвалинска (Польша)
Анастасия Захарова (Россия) - Тамара Зиданшек (Словения, 4)
Эрика Андреева (Россия, 13) – Оливия Гадеки (Австралия)
Удачи!