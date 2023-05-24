Международная федерация лыжных видов спорта продлила отстранение россиян

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Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлил отстранение россиян.

«Действующая политика FIS, которая не допускает участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в турнирах FIS, останется в силе до дальнейшего уведомления», – сообщили в организации.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее сообщила, что FIS может обсудить вопрос о допуске россиян в сентябре.

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13 комментариев

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Утконос Никифорович
Пару часов назад всем не нравилось, что решение об отстранении перенесли. Теперь то что всем не нравится? решение объявлено
+4
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shahmur
Вяльбе заслужила
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Alexander2022
Ответ Кирилл Павлюченко
Торжество позора продолжается. Ничего, скоро в лыжах будет засилье мужчин, которые считают себя женщинами, - и попробуй их не пустить на дамскую лыжню!
Кому что) Тебе травму нанес мужчина, считающий себя женщиной, в темном переулке?)
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andrej shabanov
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raio
Здесь пострадали две стороны и не факт кто больше. Если Устюгов подойдёт к сезону как в этом году, то можно и без международных стартов
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Анастасия Прудникова
😯😒
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andrej shabanov
Ответ Утконос Никифорович
Пару часов назад всем не нравилось, что решение об отстранении перенесли. Теперь то что всем не нравится? решение объявлено
не нравится, насколько цинично, топорно это всё подано

ни причины, ни мотива, им даже ЭТО было в падлу придумать!
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