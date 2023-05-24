Международная федерация лыжных видов спорта продлила отстранение россиян

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлил отстранение россиян.

«Действующая политика FIS, которая не допускает участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в турнирах FIS, останется в силе до дальнейшего уведомления», – сообщили в организации.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее сообщила, что FIS может обсудить вопрос о допуске россиян в сентябре.