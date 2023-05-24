КДК отменил красную Роши, повторившего жест Соболева. Защитник ЦСКА сможет сыграть с «Краснодаром»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи КДК РФС Краснодар Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

КДК РФС отменил красную карточку, показанную Виллиану Роше в дерби.

Напомним, Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

Красная карточка Роши отменена. Защитник ЦСКА сможет сыграть с «Краснодаром» в следующем туре Мир РПЛ.

Ранее стало известно, что Соболев дисквалифицирован на 4 игры.

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100 комментариев

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Kuzmichhh
А с судейской бригадой как поступят?
+82
-7
+75
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Ilia Tikhonov
Толку то только от этого???если бы Карасев нормально во всем разобрался итог матча был бы другой,а так это просто пук в воздух
+55
-17
+38
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Shuller18
Гинер всё купил)
А по факту, Спартак в этой истории опустил себя ниже Соболева, пытаясь найти какие-то доказательства провокации Роши, разглядывая два дня его причендал)) Жалкие.
+49
-14
+35
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unreality
Ну хоть тут справедливость восторжествовала и здравый смысл. Надеюсь еще бокового отстранят нафиг, это был его косяк (да и к Карасю вопросы имеются)
+28
-3
+25
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altagrus
Ответ Франческо Тотти
Любопытно, если теперь все будут бегать с непристойными жестами и показывать судье, что им показалось/померещилось/увиделось, что будут делать КДК?) Я бы устроил флэшмоб своеобразный. На клоунаду отвечать клоунадой.
клоунада - это все существование спартачка, с его борщами, душком и вечным нытьем про заговор.
+18
-3
+15
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ALEKS66
Вот она-"цена" победы Спартака. Карасев испоганил всю игру.
+24
-9
+15
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Ilia Tikhonov
Ответ Kuzmichhh
А с судейской бригадой как поступят?
Никак)это ж лучший судья России)
+16
-1
+15
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Дмитрий Махаев
Ответ </c/>
новый стыд от рфс, строй из себя жертву и всё сойдёт с рук...
А разве Спартак не этим занимается всё последнее время? Одно нытье и претензии к судьям
+12
0
+12
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9черное
Пусть еще у дельфина фан айди заберут, таких рецидивистов на стадион пускать нельзя
+11
-4
+7
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idemidov
Справедливость восторжествовала. Однако проигранный из-за судьи матч уже не переиграть.
+11
-5
+6
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Алексей Кузнецов
Ответ Франческо Тотти
Любопытно, если теперь все будут бегать с непристойными жестами и показывать судье, что им показалось/померещилось/увиделось, что будут делать КДК?) Я бы устроил флэшмоб своеобразный. На клоунаду отвечать клоунадой.
А зачем вы в последнем предложении описали действия пресс-службы "Спартака" в последние дни?
+4
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Stefen
Ответ Kuzmichhh
А с судейской бригадой как поступят?
наградят
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Игорь Ерофеенков
Решение справедливое, но как же уже задолбало смотреть на это нытьё. Мужики ведут себя как капризные тёлки и вечно ноют: "вон судьяяяяя смотри, он мне жест нехороший показал. Судьяяяяяя!!!!!!" На матчик бы и Роше могли оставить. А судьи обделались не на шутку, кошмар.
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mean machine/
Надо выпустить мерч, где КДК показывает кое-что Зареме.
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9черное
Ответ altagrus
Комментарий удален модератором
У заремы много видео. Но немного других
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Алексей Иванов
Решение не по правилам, а по понятиям. Если бы повторил жест фак, начал на поле, снял шорты? То повторяющего удалять не надо?
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AAAARMEEC
Ответ Kuzmichhh
А с судейской бригадой как поступят?
Сказали продолжать в таком же духе.
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Валерий Артеменко
Краснодар вперед,,удачи тебе с армейцами в двух мачтах.
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Babusya
Неужели? Правильно!
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akula_ka-50
Ответ Никита Давыдкин
Так а мотивация отмены-то какая? Это все еще оскорбительный и неэтичный жест независимо от того, первым он его показал или повторил
Он его никому не показывал, что бы оскорбить. Если бы он показал этот жест в ответ соболеву, что да, его тоже стоило бы удалить, независимо от того, показал первым, или повторил, в таком случае ваша трактовка верна. Но он его показал судье, явно не с целью оскорбить судью, а уведомить судью о нарушении. Если бы не этот жест Роши, не факт, что вообще на эпизод Соболева обратили бы внимание, так как игра вот вот должна была продолжиться.
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Иван Шуткин
А результат кто вернёт?)
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Владимир Тищенко
Рад за Рошу🔴🔵🤟
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Артур Тюпин
А Денисов почему пропускал? её же тоже отменили?
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мутятя
Справедливо, что сыграет с Краснодаром. Несправедливо, что должны были играть в большинстве, а судья уровнял составы.
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d_kdc
Ответ Владимир Кузнецов
Комментарий удален модератором
Но не публично ж черт побери. Да и как то можно этот вопрос с поставщиком экипировки решить, если не комфортно, ну или трусы поменять.
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