КДК отменил красную Роши, повторившего жест Соболева. Защитник ЦСКА сможет сыграть с «Краснодаром»
КДК РФС отменил красную карточку, показанную Виллиану Роше в дерби.
Напомним, Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
Красная карточка Роши отменена. Защитник ЦСКА сможет сыграть с «Краснодаром» в следующем туре Мир РПЛ.
Ранее стало известно, что Соболев дисквалифицирован на 4 игры.
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А по факту, Спартак в этой истории опустил себя ниже Соболева, пытаясь найти какие-то доказательства провокации Роши, разглядывая два дня его причендал)) Жалкие.