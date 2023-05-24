КДК РФС отменил красную карточку, показанную Виллиану Роше в дерби.

Напомним, после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

Красная карточка Роши отменена. Защитник ЦСКА сможет сыграть с « » в следующем туре Мир .

Ранее стало известно, что Соболев дисквалифицирован на 4 игры.

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