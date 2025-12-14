Тарпищев о «Спартаке»: «Легионеры – не патриоты команды. Ими являются такие люди, как Зобнин. Когда Джикию не оставили, это была беда – он цементировал команду, даже не играя»
Тарпищев: легионеры не патриоты «Спартака».
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о лучших игроках нынешнего «Спартака».
«Зобнин – хороший. Когда Джикию не оставили, это была беда. Он цементировал команду, даже если не играл. Зобнин – такой же. Может, он не такая великая звезда, но своим личным примером он показывает, на него равняются, к нему тянутся. Неплох и Денисов, хотя играет с ошибками. Умяров вырос. Дмитриев – неплохой, нравится на сегодняшний день.
Назову Зобнина, Умярова, Дмитриева. Легионеров не беру в расчет. Они же не патриоты команды. Такие люди, как Зобнин, ими являются, тренер не может сделать так, чтобы легионеры были патриотами», – сказал Тарпищев.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
