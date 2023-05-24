ОКР отложил оглашение рекомендаций по участию российских спортсменов в международных соревнованиях

Теги Олимпийская сборная России ОКР Легкая атлетика

ОКР не огласит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях 25 мая.

«Олимпийский комитет России сообщает о переносе сроков выпуска рекомендаций по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций, консультации с которыми продолжаются в настоящий момент.

В текущих условиях требуется дополнительное время для обсуждения со всеми заинтересованными организациями, с учетом необходимой практической эффективности рекомендаций, в первую очередь для общероссийских спортивных федераций.

ОКР выражает свою солидарность с российскими спортсменами, которые, в связи с незаконными и нелегитимными санкциями, ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев.

Заседание исполкома Олимпийского комитета России 25 мая пройдет в закрытом режиме, без голосования по данному документу. Пресс-подход по итогам исполкома не состоится», – сообщили в ОКР.

Олимпийский комитет России озвучит рекомендации об участии атлетов в нейтральном статусе 25 мая

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13 комментариев

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Dmitriy Racheev
Ждут каким глазом царь моргнёт
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Любезный Коссутий
ждут, когда тсар одобрит - сами ничего не решают
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psa.1207
Методичка запаздывает.
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Viks
Эти ссыкуны во главе с учителем физкультуры ничего не решают - ждут указаний.
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den70
Указаний сверху нет, ждутс. А сами принимать решения и ответственность за них давно разучились. Если умели когда.
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Вероника Терюшкова
Все не знают, что делать дальше
+3
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sav187
Офигеть! Голосования не нужны! Как царь скажет - так и будет.
Какие ещё "заинтересованные организации"? Кто в этом должен быть заинтересован, кроме самих спортсменов и их болельщиков?
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Atsuktuvas
Карнавала не будет.
Карнавала нет.
(с)
+2
-1
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Igor Pivovarov
Я так и думал, господа, прошу, прошу вас...
https://www.youtube.com/watch?v=okAZ5jyXprI
+1
0
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Viks
Тайны мадридского двора.. Ахренеть
+2
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