ОКР отложил оглашение рекомендаций по участию российских спортсменов в международных соревнованиях

ОКР не огласит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях 25 мая.

«Олимпийский комитет России сообщает о переносе сроков выпуска рекомендаций по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций, консультации с которыми продолжаются в настоящий момент.

В текущих условиях требуется дополнительное время для обсуждения со всеми заинтересованными организациями, с учетом необходимой практической эффективности рекомендаций, в первую очередь для общероссийских спортивных федераций.

ОКР выражает свою солидарность с российскими спортсменами, которые, в связи с незаконными и нелегитимными санкциями, ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев.

Заседание исполкома Олимпийского комитета России 25 мая пройдет в закрытом режиме, без голосования по данному документу. Пресс-подход по итогам исполкома не состоится», – сообщили в .

Олимпийский комитет России озвучит рекомендации об участии атлетов в нейтральном статусе 25 мая