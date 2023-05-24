ОКР отложил оглашение рекомендаций по участию российских спортсменов в международных соревнованиях
ОКР не огласит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях 25 мая.
«Олимпийский комитет России сообщает о переносе сроков выпуска рекомендаций по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций, консультации с которыми продолжаются в настоящий момент.
В текущих условиях требуется дополнительное время для обсуждения со всеми заинтересованными организациями, с учетом необходимой практической эффективности рекомендаций, в первую очередь для общероссийских спортивных федераций.
ОКР выражает свою солидарность с российскими спортсменами, которые, в связи с незаконными и нелегитимными санкциями, ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев.
Заседание исполкома Олимпийского комитета России 25 мая пройдет в закрытом режиме, без голосования по данному документу. Пресс-подход по итогам исполкома не состоится», – сообщили в ОКР.
Олимпийский комитет России озвучит рекомендации об участии атлетов в нейтральном статусе 25 мая
Какие ещё "заинтересованные организации"? Кто в этом должен быть заинтересован, кроме самих спортсменов и их болельщиков?
Карнавала нет.
(с)
https://www.youtube.com/watch?v=okAZ5jyXprI