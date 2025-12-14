Энрике отказался от идеи сделать Сафонова основным вратарем «ПСЖ», чтобы оказать давление на Шевалье. Тренер ценит игровые качества француза (L’Equipe)
Луис Энрике отказался от идеи сделать Матвея Сафонова основным вратарем, чтобы оказать давление на Люку Шевалье.
Вчера Сафонов вышел в основе «ПСЖ» в третий раз подряд – в матче Лиги 1 против «Меца» (3:2). В двух предыдущих матчах сезона российский вратарь не пропустил ни одного гола.
По информации L’Equipe, несколько недель назад влиятельные люди в «ПСЖ» предлагали тренеру создать конкуренцию между вратарями на фоне трудностей Шевалье в начале сезона – похожие меры были применены в прошлом сезоне в отношении Джанлуиджи Доннаруммы. Однако Энрике отказался от этой идеи, посчитав, что Шевалье необходима постоянная игровая практика, чтобы показывать стабильный уровень.
Отмечается, что главный тренер «ПСЖ» ценит игровые качества Шевалье, в частности, его тактическую подкованность и навык игры ногами. Энрике планирует сохранить за французом статус основного вратаря, чтобы ускорить процесс адаптации в преддверии важных матчей во второй половине сезона.
В «ПСЖ» утверждают, что в настоящий момент в команде не существует иерархии, и конкуренция присутствует на любой позиции, включая вратарскую. Задача Энрике в оставшейся части сезона будет заключаться в эффективном использовании голкиперов.