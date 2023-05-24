Соболев не извинился перед Рошей на заседании КДК
Александр Соболев не извинился перед Виллианом Рошей на заседании КДК.
Напомним, форвард «Спартака» Соболев после одного из единоборств во втором тайме матча с ЦСКА (2:1) показал нецензурный жест Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого защитник армейцев апеллировал к судьей и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
После игры Соболев извинился за свой жест: «Непозволительно. Понимаю, что у экранов были дети, женщины и болельщики. Обещаю, что такого больше не повторится».
Сегодня карточка Роши была отменена, а Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.
«Соболев не извинился лично перед Рошей на заседании», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
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