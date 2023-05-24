Соболев не извинился перед Рошей на заседании КДК

Александр Соболев не извинился перед Виллианом Рошей на заседании КДК.

Напомним, форвард «Спартака» Соболев после одного из единоборств во втором тайме матча с (2:1) показал нецензурный жест , указывая на свой пах. После этого защитник армейцев апеллировал к судьей и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

После игры Соболев извинился за свой жест: «Непозволительно. Понимаю, что у экранов были дети, женщины и болельщики. Обещаю, что такого больше не повторится».

Сегодня карточка Роши была отменена, а Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.

«Соболев не извинился лично перед Рошей на заседании», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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