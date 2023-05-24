Соболев не извинился перед Рошей на заседании КДК

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Р-Спорт Футбол

Александр Соболев не извинился перед Виллианом Рошей на заседании КДК.

Напомним, форвард «Спартака» Соболев после одного из единоборств во втором тайме матча с ЦСКА (2:1) показал нецензурный жест Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого защитник армейцев апеллировал к судьей и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

После игры Соболев извинился за свой жест: «Непозволительно. Понимаю, что у экранов были дети, женщины и болельщики. Обещаю, что такого больше не повторится».

Сегодня карточка Роши была отменена, а Соболев был дисквалифицирован на 4 игры.

«Соболев не извинился лично перед Рошей на заседании», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Соболев забанен на 4 матча, красная Роши отменена: КДК изучил жесты дерби со всех ракурсов

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

149 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Гончаров
Ответ Титал Телоян
Мерзкий человек, говорю как болельщик СПАРТАКА с 2002 года
Как то не вовремя вы начали болеть, конечно(
+205
-15
+190
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Титал Телоян
Мерзкий человек, говорю как болельщик СПАРТАКА с 2002 года
+241
-55
+186
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Титал Телоян
Мерзкий человек, говорю как болельщик СПАРТАКА с 2002 года
Начать болеть за Спартак в 2002... Вы случайно по совместительству не фанат Эвертона?
+95
-7
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MarkAntoniy
Потому что человек, демонстрирующий генеталии на весь стадион, не способен на мужской и человеческий поступок. Одним словом -негодяй
+68
-17
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Мама не научила мальчика хорошим манерам, что поделать
Видимо тебя тоже, раз ты приплетаешь умерших родственников
+72
-34
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Exyxea
Ответ Bartez1986
Максимально гадкий и отвратительный коммент. Далеко не всегда поведение человека зависит от воспитания. И приплетать сюда умершую маму Соболя - это позор
Допустим, если человек в 30 лет издевается над животными, а его родителей уже нет на этом свете, то получается нельзя говорить, что его родители не научили не обижать слабых и беззащитных?
+33
-5
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Мама не научила мальчика хорошим манерам, что поделать
+99
-71
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Да его извинения Роше нафиг не нужны, а вот Соболев как был мерзким, так и останется.
+27
-9
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Мама не научила мальчика хорошим манерам, что поделать
Максимально гадкий и отвратительный коммент. Далеко не всегда поведение человека зависит от воспитания. И приплетать сюда умершую маму Соболя - это позор
+76
-60
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пол Ганарара:
Ответ Bartez1986
Максимально гадкий и отвратительный коммент. Далеко не всегда поведение человека зависит от воспитания. И приплетать сюда умершую маму Соболя - это позор
Далеко не все помнят, что у Соболева умерла мама
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sla Slo
Ответ Bartez1986
Максимально гадкий и отвратительный коммент. Далеко не всегда поведение человека зависит от воспитания. И приплетать сюда умершую маму Соболя - это позор
Может он не знал , что его мама умерла ?
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_FoX-
У парня не было времени просто - на автобус опаздывал, а надо было еще на тройку денег закинуть
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad Emelin
Ответ Титал Телоян
Мерзкий человек, говорю как болельщик СПАРТАКА с 2002 года
Я и не как болельщик Спартака могу это сказать, к чему эти утончения?)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
в Хлам
Ни капли не удивлен.....быдло и гопник
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Франческо Тотти
Он же по-русски не понимает, по-английски тоже, Соболев ему жестами все показал.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
А должен был? Очевидна между ними неприязнь, так на кой хрен лицемерить в надежде на «пощаду» стариков из кдк?
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Назмутдинов
Ответ ВячеславКЗ
Молодчик Саня! Мужик сказал, мужик сделал. Красава! Я бы этого провокатор вообще послал бы....
Надеюсь, это сарказм, который очень сложно понять
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caustic
Ответ Bartez1986
Максимально гадкий и отвратительный коммент. Далеко не всегда поведение человека зависит от воспитания. И приплетать сюда умершую маму Соболя - это позор
пипл хавает. сейчас ещё и лайков сотни накидают.
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unreality
Так он и до этого не извинялся, это пресс-служба. Которая потом зачем то вдруг попыталась его обелить. Боже, во что же превратился Спартак...
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Как же хорошо, что соболев играет в спартачке! Хуже антирекламы клубу и не придумаешь! Нормальным болельщикам, болеть за спартачек просто неприлично!
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ Алексей Петров
За что он ему так показал? причина?
Причина демонстрации половых органов сопернику на матче может быть ровно одна - низкий уровень культуры поведения.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
И правильно сделал. За то, что жест, показанный Роше извинился, а сам Роша - пошёл на…
Показал - получил. Всё по-честному.
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ _FoX-
У парня не было времени просто - на автобус опаздывал, а надо было еще на тройку денег закинуть
Он на метро ездит.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuba Jr.
Ответ Екн Лор
Начать болеть за Спартак в 2002... Вы случайно по совместительству не фанат Эвертона?
а в чем его вина, если он родился после 1958 года? (год приведён на вскидку)! если человек родился в 1995 году и начал болеть за Спартак с 2002 года, в возрасте 7 лет, значит он априори не прав???
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stt
Ответ Bartez1986
Максимально гадкий и отвратительный коммент. Далеко не всегда поведение человека зависит от воспитания. И приплетать сюда умершую маму Соболя - это позор
Умерла она недавно, а невоспитанный он всю жизнь. Она не при чем, да. Его подворотня воспитывала.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий