Дьяков о Турции: «После игры можно покурить кальян, тренер нормально относится к этому. В России такое невозможно»

Теги премьер-лига Россия Сивасспор высшая лига Турция Виталий Дьяков Winline Медиалига GOATS Медиафутбол

Виталий Дьяков вспомнил о сезоне, проведенном в турецком «Сивасспоре».

– Ты провел год в турецком «Сивасспоре». Согласен, что Турция более футбольная страна, чем Россия?

– 100%. Безусловно. На сегодняшний день мы от Турции отстаем в плане футбола.

В Турции футбол – это традиция, праздник. Особенно, если это день дерби и «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ» играют между собой. Зайди в день игры в любое кафе любого города – не важно, Стамбул это или какой-нибудь Сивас, где я жил, – все будет занято. Все будут сидеть в атрибутике и болеть.

В Турции вообще отношение к футболу лучше, чем у нас.

– Правда, что в Турции ты мог вместе с тренером расслабиться в ресторане?

– Я жил в Сивасе, это достаточно маленький город. Одно-два заведения, где можно поужинать, расслабиться и покурить кальян. Действительно, футболисты и тренерский штаб могли сидеть в одном месте. 

Естественно, сначала я удивился, что футболисты курят, а тренер видит и нормально к этому относится. В Турции после матча можно спокойно покурить кальян. В России это невозможно, – сказал защитник медиафутбольного клуба GOATS.

«Ни одна команда Медиалиги не выиграет вторую лигу, а РПЛ – космос». Дьяков заново нашел себя в медийном футболе

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8 комментариев

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JENNINGS
В России тоже можно, особенно перед ответными стыками на ЧМ
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Spartakus1984
ТЫ корявый игрок ты и после тренировки должен оставаться и продолжать тренировку-какой тебе кальян недорозумение.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
насчёт России. Не буду называть имена и фамилии, потому что не вижу в этом какой-то проблемы и считаю это их личным делом. Но я видел троих топовых на тот период футболиста чемпионата России, которые курили кальян в ресторане. Может в России тренеры и запрещают это делать, но это не значит, что футболисты выполняют такие требования. Так же слышал, но подтвердить не могу, что футболисты сильно устают от перелетов и поэтому в самолёте им разрешают пить крепкий алкоголь.
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ВладимирНеПутин
Так в Турции кальян это часть культуры. В России тоже будто футболисты не курят спокойно кальян.
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LaffyTaffy
Ответ Spartakus1984
ТЫ корявый игрок ты и после тренировки должен оставаться и продолжать тренировку-какой тебе кальян недорозумение.
Грубо, но по факту
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