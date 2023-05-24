Дьяков о Турции: «После игры можно покурить кальян, тренер нормально относится к этому. В России такое невозможно»

Виталий Дьяков вспомнил о сезоне, проведенном в турецком «Сивасспоре».

– Ты провел год в турецком «Сивасспоре». Согласен, что Турция более футбольная страна, чем Россия?

– 100%. Безусловно. На сегодняшний день мы от Турции отстаем в плане футбола.

В Турции футбол – это традиция, праздник. Особенно, если это день дерби и «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ» играют между собой. Зайди в день игры в любое кафе любого города – не важно, Стамбул это или какой-нибудь Сивас, где я жил, – все будет занято. Все будут сидеть в атрибутике и болеть.

В Турции вообще отношение к футболу лучше, чем у нас.

– Правда, что в Турции ты мог вместе с тренером расслабиться в ресторане?

– Я жил в Сивасе, это достаточно маленький город. Одно-два заведения, где можно поужинать, расслабиться и покурить кальян. Действительно, футболисты и тренерский штаб могли сидеть в одном месте.

Естественно, сначала я удивился, что футболисты курят, а тренер видит и нормально к этому относится. В Турции после матча можно спокойно покурить кальян. В России это невозможно, – сказал защитник медиафутбольного клуба .

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