Сергей Шубенков: «Пока ситуация на Украине не разрешится, изменения в нашей спортивной ситуации тоже ждать не приходится»

Теги Бег сборная России МОК World Athletics (IAAF) Сергей Шубенков Политика Легкая атлетика

Шубенков считает, что россиян не допустят к турнирам до окончания конфликта на Украине.

«Понятно, что пока происходит конфликт на Украине, позиция World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций) остается неизменной, то есть здесь апеллировать к какому-то разуму, к какой-то высшей справедливости, к благоразумию спортивных чиновников, на мой взгляд, вообще бесполезно.

Это все просто грустно. Понятно, что пока эта кризисная ситуация не разрешится, изменения в нашей спортивной ситуации тоже ждать не приходится.

Большая политика в спорте тоже работает, то есть в каких-то федерациях позиции России более сильны, в каких-то у страны больше возможностей продавливать свою позицию и навязывать свое видение ситуации, но получается, что World Athletics пока взяла такой вот курс.

Он в целом последовательный, я с ним очень сильно не согласен и очень сильно расстроен, но определенная логика, наверное, в этом есть, и ее в какой-то степени можно понять.

Если сравнивать с World Athletics и ее очень последовательной позицией, то Международный олимпийский комитет (МОК) действует как-то странно, пытается угодить всем, но в итоге опять же угождает никому, недовольны все. МОК, на мой взгляд, нужна более последовательная позиция, а сейчас вопросов много, и их больше, чем ответов», – сказал Сергей Шубенков.

С 2017 по 2021 год отдельные российские легкоатлеты имели возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

«Тот недопуск легкоатлетов, который был раньше, у меня таких уж больших личностных противоречий не вызывал. Мне говорят – у вас вся страна на допинге, я отвечаю – я точно не на допинге, давайте мух от котлет отделим, если у меня есть возможность выступать, я буду выступать», – добавил чемпион мира в барьерном спринте.

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4 комментария

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Виталий Желтоусов
рядовой Гамп да ты... гений!!!
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Рус Киссенжер
Ответ Виталий Желтоусов
рядовой Гамп да ты... гений!!!
надеюсь Гамп понимает,как должна разрешиться ситуация в Украине, для допуска российских атлетов? и то не факт.
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все на п1
достаточно вывести войска и все
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