Соболев дисквалифицирован на 4 матча за оскорбительный жест в адрес Роши
КДК РФС вынес наказание форварду «Спартака» Александру Соболеву по итогам дерби.
Напомним, Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.
По итогам этого эпизода Соболев дисквалифицирован на 4 игры.
Красная карточка Виллиана Роши, который повторил жест Соболева, апеллируя к арбитру, отменена. Защитник ЦСКА сможет сыграть с «Краснодаром» в следующем туре Мир РПЛ.
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Т.е. сейчас у него уже 10 матчей за сезон. А ведь он в этом году ещё и безнаказанно боднул Уткина в лицо в неигровой ситуации. А это КК и матча 3 дисквалификация. Но тогда ему это с ласт сошло. А ещё был удар шипами в лицо Шунину. Т.е. по справедости у него и 15+ матчей наказания должно было набираться. Это чтобы все понимали что такое Соболев и что такое завывания Спартака о травле. Да ему ещё мало достаётся за то что он творит.
Нельзя так себя вести!
Я помню его жалели, когда жёлтую за показанную футболку с фото матери ему судья дал. А вот теперь думаю, матери за его поведение стало бы стыдно...
Я как болельщик Спартака, хотел бы видеть адекватное отношение в этому поступку руководства. Какие-то нормальные высказывания, штраф наконец (Соболеву только на пользу пойдет). Всем же все очевидно.
Но уже годами происходит эта клоунада, как будто там в руководстве, пресс-службе вообще нет адекватных людей.
Один Абаскаль, пожалуй, нормально высказался.
Сейчас все снова увидели его "неконфликтность", и то ли ещё будет в следующем сезоне. Хотя, конечно, есть вероятность, что освободившееся время он потратит на походы к психотерапевту и оставит свои выходки в прошлом. Но небольшая такая вероятность, как мне кажется
И конфискация!
Заживем!
Ломай ноги - ЖК , покажи жест - 4 матча!
Соболев по ощущениям превосходит всех в идиотских поступках на поле