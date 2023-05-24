Соболев дисквалифицирован на 4 матча за оскорбительный жест в адрес Роши

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

КДК РФС вынес наказание форварду «Спартака» Александру Соболеву по итогам дерби.

Напомним, Соболев после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

По итогам этого эпизода Соболев дисквалифицирован на 4 игры.

Красная карточка Виллиана Роши, который повторил жест Соболева, апеллируя к арбитру, отменена. Защитник ЦСКА сможет сыграть с «Краснодаром» в следующем туре Мир РПЛ.

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299 комментариев

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fil_spb
Итак, подводя итог. Соболев конечно уникум. У него же уже была в этом году шестиматчевая дисквалификация за драку. Причём в драке он себя самым подлым образом проявил. Там все хороши были, но Соболев прям совсем отличился, ещё тогда свою сущность показал. Удары исподтишка, со спины, удары тех кто уже толкается с другим спартачем. Это, кстати, к его "извинениям" что "больше такого не повторится". Конечно потворится, он же совершенный неадекват и предыдущая дисквалификация его ничему не научила.

Т.е. сейчас у него уже 10 матчей за сезон. А ведь он в этом году ещё и безнаказанно боднул Уткина в лицо в неигровой ситуации. А это КК и матча 3 дисквалификация. Но тогда ему это с ласт сошло. А ещё был удар шипами в лицо Шунину. Т.е. по справедости у него и 15+ матчей наказания должно было набираться. Это чтобы все понимали что такое Соболев и что такое завывания Спартака о травле. Да ему ещё мало достаётся за то что он творит.
+326
-33
+293
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MagicWithoutBorders
Надеюсь, что это образумит Александра.
Нельзя так себя вести!
+162
-13
+149
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Evil_Alastar
Ответ MagicWithoutBorders
Надеюсь, что это образумит Александра. Нельзя так себя вести!
Ну он весь сезон себя так ведёт. Так что хз, врятли изменятся.
+122
-7
+115
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Максим Семин
Ответ MagicWithoutBorders
Надеюсь, что это образумит Александра. Нельзя так себя вести!
Образумит от слова ум. Так что без шансов.
+95
-9
+86
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KapuIIIoK
Эх Саня Саня, вроде взрослый малый. А поступки глупые, и дисквалификации нелепые
+49
-2
+47
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TiNO
Голову пусть лечит, к психологу сходит.
Я помню его жалели, когда жёлтую за показанную футболку с фото матери ему судья дал. А вот теперь думаю, матери за его поведение стало бы стыдно...
+52
-6
+46
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Утренняя Аврора
Справедливо.
+51
-8
+43
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unreality
Ответ Франческо Тотти
На сезон, можно на 2! И конфискация! Заживем! Ломай ноги - ЖК , покажи жест - 4 матча!
Это ты к чему? У Соболева с головой явно проблемы. Это не первый случай, когда он себя грязно ведет. Ему КК прилично так недодали. Ты за Спартак, стало быть готов что угодно оправдать? Ну, ничего нового )
+51
-9
+42
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Shuller18
Просто к сведению: Соболева в нынешнем сезоне уже дисквалифицировали на 6 матчей Кубка за драку, теперь на 4 матча РПЛ за оскорбительный жест, он второй в Лиге по жёлтым карточкам, хотя напомню, что является как бы нападающим, а не рубилой опорником, которому свойственно много нарушать. После этого задайте себе вопрос: почему Соболева считают грязным и мерзким футболистом? Всё же на поверхности лежит.
+53
-12
+41
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unreality
Жаль, что это по ходу максималка. По совокупности там можно матчей 10 выдать, чтобы посидел, подумал, к психологу походил
+33
-10
+23
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сам ГазПром
Ответ fil_spb
Итак, подводя итог. Соболев конечно уникум. У него же уже была в этом году шестиматчевая дисквалификация за драку. Причём в драке он себя самым подлым образом проявил. Там все хороши были, но Соболев прям совсем отличился, ещё тогда свою сущность показал. Удары исподтишка, со спины, удары тех кто уже толкается с другим спартачем. Это, кстати, к его "извинениям" что "больше такого не повторится". Конечно потворится, он же совершенный неадекват и предыдущая дисквалификация его ничему не научила. Т.е. сейчас у него уже 10 матчей за сезон. А ведь он в этом году ещё и безнаказанно боднул Уткина в лицо в неигровой ситуации. А это КК и матча 3 дисквалификация. Но тогда ему это с ласт сошло. А ещё был удар шипами в лицо Шунину. Т.е. по справедости у него и 15+ матчей наказания должно было набираться. Это чтобы все понимали что такое Соболев и что такое завывания Спартака о травле. Да ему ещё мало достаётся за то что он творит.
Сколько раз его следовало удалять с поля, трудно посчитать.
+33
-13
+20
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cccp1
Нормально во всем разобрались на ЭСК кои-то веки.

Я как болельщик Спартака, хотел бы видеть адекватное отношение в этому поступку руководства. Какие-то нормальные высказывания, штраф наконец (Соболеву только на пользу пойдет). Всем же все очевидно.
Но уже годами происходит эта клоунада, как будто там в руководстве, пресс-службе вообще нет адекватных людей.
Один Абаскаль, пожалуй, нормально высказался.
+21
-1
+20
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Pok_Toholo
Ответ Russ Ivan
Парню надо отдохнуть вдали от России, подлечить нервы и перезагрузить своё поведение...
Можно не так уж и вдали, кое-где нужны сейчас здоровые физически парни, безбашенность приветствуется
+19
-1
+18
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Reggi
Ответ fil_spb
Итак, подводя итог. Соболев конечно уникум. У него же уже была в этом году шестиматчевая дисквалификация за драку. Причём в драке он себя самым подлым образом проявил. Там все хороши были, но Соболев прям совсем отличился, ещё тогда свою сущность показал. Удары исподтишка, со спины, удары тех кто уже толкается с другим спартачем. Это, кстати, к его "извинениям" что "больше такого не повторится". Конечно потворится, он же совершенный неадекват и предыдущая дисквалификация его ничему не научила. Т.е. сейчас у него уже 10 матчей за сезон. А ведь он в этом году ещё и безнаказанно боднул Уткина в лицо в неигровой ситуации. А это КК и матча 3 дисквалификация. Но тогда ему это с ласт сошло. А ещё был удар шипами в лицо Шунину. Т.е. по справедости у него и 15+ матчей наказания должно было набираться. Это чтобы все понимали что такое Соболев и что такое завывания Спартака о травле. Да ему ещё мало достаётся за то что он творит.
А ведь самое забавное, что после той драки в Кубке Соболев блеял что-то вроде "Я совершенно неконфликтный человек", отчего я в тот момент чуть кофе не поперхнулась.
Сейчас все снова увидели его "неконфликтность", и то ли ещё будет в следующем сезоне. Хотя, конечно, есть вероятность, что освободившееся время он потратит на походы к психотерапевту и оставит свои выходки в прошлом. Но небольшая такая вероятность, как мне кажется
+15
-1
+14
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Дмитрий Махаев
Ответ Shuller18
Просто к сведению: Соболева в нынешнем сезоне уже дисквалифицировали на 6 матчей Кубка за драку, теперь на 4 матча РПЛ за оскорбительный жест, он второй в Лиге по жёлтым карточкам, хотя напомню, что является как бы нападающим, а не рубилой опорником, которому свойственно много нарушать. После этого задайте себе вопрос: почему Соболева считают грязным и мерзким футболистом? Всё же на поверхности лежит.
Так сколько желтых, которых должны были превратиться в красные, ему не дали. Из дисквалификаций не вылезал бы.
+13
-1
+12
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IceBear27
Ответ Влад Безруков
К Дзюбе по разному можно относиться, но он никогда не вёл себя на поле так Соболев по ощущениям превосходит всех в идиотских поступках на поле
Дзюба больше славится поведением за полем, да. Но по идиотским поступкам на поле Дельфину равных нет наверное за всю историю РПЛ
+14
-2
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Deep86
Ответ Barsansan1971@gmail.com
Не надейся) Второй дзюба растёт((
При всей моей нелюбви к Дзюбе, в плане интеллекта Соболеву до него очень далеко...
+10
0
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Marat_NJL
Ответ Barsansan1971@gmail.com
Не надейся) Второй дзюба растёт((
При всем скепсисе относительно человеческих качеств Дзюбы, когда он подобную дичь творил?)
+10
0
+10
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9черное
Маловато. Этому гопнику 10 нужно, он рецидивист
+22
-13
+9
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Франческо Тотти
Ответ unreality
Жаль, что это по ходу максималка. По совокупности там можно матчей 10 выдать, чтобы посидел, подумал, к психологу походил
На сезон, можно на 2!
И конфискация!
Заживем!
Ломай ноги - ЖК , покажи жест - 4 матча!
+28
-21
+7
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Влад Безруков
Ответ IceBear27
Наследник Дзюбы. Хороший футболист с омерзительным поведением.
К Дзюбе по разному можно относиться, но он никогда не вёл себя на поле так
Соболев по ощущениям превосходит всех в идиотских поступках на поле
+13
-6
+7
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EliseyS
Мало!
+20
-13
+7
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Роман Комаров
Нафига нам такой позор? Выгнать из команды
+8
-2
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Барсик Юрана
Ответ mnogokotin-
а в 1585?
На кол посадили
+7
-1
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Owen_the_Simple
Что-то мне кажется, что это не последний его выезд к КДК. Надо было ему проездной на метро брать.
+11
-6
+5
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