КДК РФС вынес наказание форварду «Спартака» Александру Соболеву по итогам дерби.

Напомним, после одного из единоборств во втором тайме показал нецензурный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, указывая на свой пах. После этого Роша апеллировал к арбитру и повторил этот жест. Арбитр Сергей Карасев решил удалить обоих футболистов.

По итогам этого эпизода Соболев дисквалифицирован на 4 игры.

Красная карточка Виллиана Роши, который повторил жест Соболева, апеллируя к арбитру, отменена. Защитник ЦСКА сможет сыграть с «Краснодаром» в следующем туре Мир РПЛ.

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