Слова Роши про «клоуна» Соболева КДК направит на экспертизу. «Спартак» просил об отдельном производстве по поводу реплик защитника ЦСКА

Виллиан Роша назвал Александра Соболева «клоуном» в интервью после дерби.

В 28-м туре Мир «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля и . Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник.

После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком».

В среду, 24 мая, прошло заседание КДК РФС, на котором рассматривался эпизод с участием игроков «Спартака» и , а также послематчевое интервью Виллиана Роши. По итогам заседания КДК решил провести экспертизу слов защитника ЦСКА.

«Мы послушали интервью, мнение самого игрока по этому поводу. «Спартак» заявил ходатайство о том, что нужно представить заключение специалиста по его словам.

У нас раньше присутствовал независимый эксперт-переводчик, но за полтора дня нам не удалось обеспечить его присутствие на заседании.

Мы приняли решение удовлетворить ходатайство « », выделить дело в отдельное производство и отправить слова Роши от КДК на экспертизу в независимую организацию», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Также на заседании КДК РФС отменил красную карточку Виллиана Роши. Соболев получил дисквалификацию на 4 матча.

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