Слова Роши про «клоуна» Соболева КДК направит на экспертизу. «Спартак» просил об отдельном производстве по поводу реплик защитника ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Р-Спорт Футбол

Виллиан Роша назвал Александра Соболева «клоуном» в интервью после дерби.

В 28-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Во втором тайме матча главный арбитр Сергей Карасев удалил с поля Александра Соболева и Виллиана Рошу. Между игроками произошла стычка, в ходе которой Соболев показал защитнику ЦСКА неприличный жест, схватив себя за пах, после чего Роша повторил жест форварда «Спартака», пытаясь объяснить судьям, как его оскорбил соперник.

После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком».

В среду, 24 мая, прошло заседание КДК РФС, на котором рассматривался эпизод с участием игроков «Спартака» и ЦСКА, а также послематчевое интервью Виллиана Роши. По итогам заседания КДК решил провести экспертизу слов защитника ЦСКА.

«Мы послушали интервью, мнение самого игрока по этому поводу. «Спартак» заявил ходатайство о том, что нужно представить заключение специалиста по его словам.

У нас раньше присутствовал независимый эксперт-переводчик, но за полтора дня нам не удалось обеспечить его присутствие на заседании.

Мы приняли решение удовлетворить ходатайство «Спартака», выделить дело в отдельное производство и отправить слова Роши от КДК на экспертизу в независимую организацию», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Также на заседании КДК РФС отменил красную карточку Виллиана Роши. Соболев получил дисквалификацию на 4 матча.

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80 комментариев

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z3yjyzh29x
Так а где оскорбление?
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Owen_the_Simple
Тут Роша конечно погрешил против правды. Клоуны должны быть смешные, а Соболев представляет из себя печальное зрелище.
+81
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Roman Boroveev
Ответ z3yjyzh29x
Так а где оскорбление?
Клоунам обидно за сравнение.
+60
-5
+55
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Гамарджоба Генацвале
А разве Соболев повёл себя не как клоун?
+56
-11
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angry horse
спартачок вообще закончит пробивать дно?🤡🤡🤡
+55
-17
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Михаил Балашов
Ответ z3yjyzh29x
Так а где оскорбление?
Получается работать клоуном это оскорбительно.🤣
+35
-3
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Алексей Кузнецов
Ответ ДудьСдулся
В общем, вместо Соболева на следующий матч против ЦСКА выйдет Шамар. И я не позвидую ни Роше, ни его роже... И после этого Соболеву ещё предъявлют, что он не извинился перед этим доносчикиком-ябедой?
А ЦСКА на один матч подпишет Вернблума.
+19
-1
+18
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Игорь Пичугин
Цирк уехал, а Спартак остался.
+23
-6
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Игорь Новиков
Спартак просто не знает, за что зацепиться уже...
+21
-7
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Ебздрогыч
Спартак продолжает сам себя закапывать. А что Роша должен был сказать после такого? Поблагодарить Соболева?
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Семён Страшников
И в чем Роща не прав?
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altagrus
Спартачок ничего не вызывает кроме брезгливости. фу.
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ЦСКА1960
А мат Соболева типа никто не слышал? Или он исключительно культурно выражался?
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Назар Игорь
С каких пор слово "клоун" стало оскорблением? Олег Попов и Юрий Никулин этого даже не подозревали, они были уверены что радуют миллионы своим солнечным искусством.
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Клирик
А они не устают себя закапывать!
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unreality
Ответ angry horse
спартачок вообще закончит пробивать дно?🤡🤡🤡
Ждём с 2005 как минимум, но чет они всё время находят новое. По-своему это даже гениально)
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Ебздрогыч
После матча в микст-зоне Роша в интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо назвал Соболева «клоуном и нехорошим человеком».

Редиской видимо?
+8
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Иван Обрубов
Так, а что поделать, если Соболев-такой человек?
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Счастье жить
https://t.me/thisisbystrik34/245

бгг
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Иван Алейников
Ответ Spartakus1984
Это его проблемы что он должен был сказать.Соболава тут травят за его действия,а Роше за свои дейсвтия не нужно отвечать?
А какие у него действия за которые необходимо ответить?
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инок
Как стало известно профсоюз клоунов России готовит иск в суд с целью защитить от нападок доброе имя своей профессии..)
+4
-1
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Teodrakis
Вот поэтому "мирные переговоры" враги справедливости. Щас ещё Роша извиняться будет перед Соболевым после решения цивилизованных решал. Когда по простому Соболеву разок врезать и дело закрыто.
+3
0
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Вадим Крупельницкий
Даже выиграть нормально не могут
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Wkpro
Ответ Roman Boroveev
Клоунам обидно за сравнение.
вот КДК и обиделся.
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Вадим Крупельницкий
Ответ Spartakus1984
Выиграли ка краз таки нормально и по делу
С хером в руках, ха ха , как Дзюба...
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