Мостовой будет учиться на тренера, многомиллиардный бюджет «Спартака», Адамян выиграл чемпионат мира по дзюдо, «Барсу» допустили до ЛЧ и другие новости

1. Стали известны планы «Спартака» на ближайшее будущее. Бюджет клуба на новый сезон составит 12 миллиардов рублей – почти на миллиард больше, чем в этом сезоне. Москвичи намерены подписывать талантливых россиян и точечно усиливаться легионерами высокого уровня, возрастных критериев нет. Руководство красно-белых поручило коммерческому отделу повысить посещаемость с учетом Fan ID, клуб хочет расширить аудиторию за счет маркетинговой программы.

2. Александр Мостовой подал документы для обучения на тренера в академии РФС. При этом бывший игрок сборной отметил, что слово «учиться» – это не про него, а также допустил, что может и не стать тренером после учебы.

3. Кубок Стэнли. «Флорида» выбила «Торонто» (4-1) и вышла в финал Востока впервые с 1996 года, Бобровский отразил 50 бросков из 52 в пятом матче серии.

4. НБА. «Майами» прошел «Нью-Йорк», став 2-й в истории НБА командой с 8-м посевом, пробившейся в финал конференции.

5. Сборная России по футболу хочет провести товарищеский матч со сборной Индонезии.

6. Стартовал групповой этап чемпионата мира по хоккею. Канада забила 6 голов Латвии, Швеция обыграла Германию, Финляндия проиграла США, Чехия победила Словакию.

«Россия 25» победила Беларусь в Туле в 5-м матче команд в турне «Лига Ставок Большой тур сборной».

7. Холанд стал игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов. Кроме того, форварда «Ман Сити» признали лучшим игроком апреля в АПЛ.

8. Российский дзюдоист Арман Адамян выиграл золото чемпионата мира в весовой категории до 100 кг.

9. «Барселона» получила лицензию на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. УЕФА якобы мог отстранить клуб из-за дела Негрейры.

10. Глава МИД Германии призвала отказывать российским спортсменам в выдаче виз.

11. Агент Малкома, Клаудиньо, Ренана и Мантуана заявил, что игроки не уйдут из «Зенита» летом: «Нет шансов на данный момент».

12. «Ювентус» презентовал форму в стиле окраски зебры и с желтыми вставками на следующий сезон.

13. «Зенит» в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ уступил ЦСКА (72:77, 1-3).

14. Дмитрий Губерниев сообщил, что Антона Бабикова не взяли в состав сборной России по биатлону на централизованную подготовку. Вскоре тренер Бабикова заявил, что биатлонист все же будет готовиться к сезону в составе сборной. Здесь можно прочитать, из-за чего все началось.

15. УЕФА заявил, что не планирует переносить финал Лиги чемпионов из Стамбула. Ранее сообщалось, что с Федерацией футбола Португалии обсуждалась возможность переноса матча Лиссабон из-за опасений о возможных беспорядках в Турции из-за предстоящих президентских выборов.

16. Всероссийская федерация волейбола подала иск в CAS с требованием возместить 76 млн долларов за отмену ЧМ-2022 в стране.

17. Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян к соревнованиям.

Цитаты дня.

Карлос Тевес: «Благодаря Месси о «ПСЖ» узнали – они были в середине таблицы, когда я играл. Нельзя так относиться к нему, для Лео клуб превыше всего»

Ротенберг о ЧМ-2023: «Смотрели матч Финляндия – США. Мы с белорусами играем интереснее»

Аршавин об игре с Нидерландами на Евро-2008: «Я заплакал сразу после свистка. Представил карту: огромный участок Земли счастлив благодаря нам»

Олег Матыцин: «Мы на рубеже сложных испытаний не только в спорте, но и в жизни. Уверен, что мы нынешнее время пройдем с честью, несмотря на санкции и давление»

Пеп Гвардиола: «Я не понимаю расписание «Ман Сити». Но не собираюсь больше с этим бороться»

Бернарду Силва: «Роналду говорил, что заслуживает больше «Золотых мячей», когда не выигрывал приз. Он всегда недоволен, когда не побеждает»

Хавбек ЦСКА Здьелар: «Удивляет, насколько чистые города в России. Москва – самый чистый город, который я когда-либо видел. Даже в Испании не так»