Руководство «Спартака» поручило коммерческому отделу повысить посещаемость с учетом Fan ID. Клуб хочет расширить аудиторию за счет маркетинговой программы

«Спартак» намерен работать над повышением посещаемости на домашних матчах с учетом Fan ID.

Как сообщили собеседники РБК, руководство «Спартака» поручило коммерческому отделу повысить посещаемость арены во время домашних матчей с учетом Fan ID. В клубе отмечают, что принятые меры уже показывают тенденцию к ее увеличению. Расширять аудиторию болельщиков клуб собирается с помощью маркетинговой программы, а также за счет качественной домашней предыгровой программы.

«Важный аспект развития клуба на начальном этапе – « » не будет строго требовать от клуба зарабатывать во что бы то ни стало», – говорит один из собеседников «РБК Спорт». Основная цель, по его словам, – наладить прозрачную и эффективную работу всех подразделений « ».

Отмечается, что клуб удовлетворен тем, как развиваются вопросы, связанные с заключением контрактов. За последние два года коммерческий отдел «Спартака» заключил 20 контрактов с разными спонсорами, среди них Tele2 и Chery, сообщил РБК источник в «Спартаке».

Также планируется оценить текущий беттинговый контракт на фоне согласования «Динамо» контракта с BetBoom на 1 миллиард рублей в год. «Спартак» в 2022 году продлил соглашение с Winline до 2026 года. Источники РБК на беттинговом рынке говорят, что сумма контракта – около 350 млн рублей в год. Официально клуб и букмекер ее не раскрывают.

«Клуб постоянно работает над повышением эффективности по всем направлениям своей деятельности. Что касается деталей подготовки трансферной кампании, формирования бюджета и коммерческих контрактов, то это внутренняя информация», – заявили в «Спартаке».