Руководство «Спартака» поручило коммерческому отделу повысить посещаемость с учетом Fan ID. Клуб хочет расширить аудиторию за счет маркетинговой программы

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес болельщики Открытие Банк Арена Лукойл стадионы Fan ID деньги Футбол

«Спартак» намерен работать над повышением посещаемости на домашних матчах с учетом Fan ID.

Как сообщили собеседники РБК, руководство «Спартака» поручило коммерческому отделу повысить посещаемость арены во время домашних матчей с учетом Fan ID. В клубе отмечают, что принятые меры уже показывают тенденцию к ее увеличению. Расширять аудиторию болельщиков клуб собирается с помощью маркетинговой программы, а также за счет качественной домашней предыгровой программы.

«Важный аспект развития клуба на начальном этапе – «Лукойл» не будет строго требовать от клуба зарабатывать во что бы то ни стало», – говорит один из собеседников «РБК Спорт». Основная цель, по его словам, – наладить прозрачную и эффективную работу всех подразделений «Спартака».

Отмечается, что клуб удовлетворен тем, как развиваются вопросы, связанные с заключением контрактов. За последние два года коммерческий отдел «Спартака» заключил 20 контрактов с разными спонсорами, среди них Tele2 и Chery, сообщил РБК источник в «Спартаке».

Также планируется оценить текущий беттинговый контракт на фоне согласования «Динамо» контракта с BetBoom на 1 миллиард рублей в год. «Спартак» в 2022 году продлил соглашение с Winline до 2026 года. Источники РБК на беттинговом рынке говорят, что сумма контракта – около 350 млн рублей в год. Официально клуб и букмекер ее не раскрывают.

«Клуб постоянно работает над повышением эффективности по всем направлениям своей деятельности. Что касается деталей подготовки трансферной кампании, формирования бюджета и коммерческих контрактов, то это внутренняя информация», – заявили в «Спартаке».

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27 комментариев

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Саша Пушкин
Дарю бесплатную идею по привлечению на стадион болельщиков. Достаточно всего лишь высадить на подходе к спартаковскому стадиону дубы и дождаться пока на них созреют желуди. И красно-белые потянутся, чисто на инстинктах.
Удивительно, что это не было сделано сразу, после ввода в эксплуатацию стадиона, столько времени потеряли. Гнать в шею такой Отдел по развитию. Это база!
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Динозавр которому платит Озил
Позвоните в Петербург ,Вам расскажут как нужно работать со зрителем .
+7
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Андрей-ДК
а не проще просто честно признать закон идиотским, и просто отменить его!
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angry horse
борщ, бромантан и спартак-кола в подарок😁
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Tiestorzn17
Так в Питере все давно придумано: раздаешь билеты бесплатно, а потом рисуешь какую хочешь прибыль с этого!
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Rundatgame
И зачем так заморачиваться... 4 тыщи в матче против Урала и 5 тыщ против Факела вполне достойная посещаемость для "самого популярного клупа"
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Спартак Уокер
Не поможет ничего кроме отмены
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ss_podonok
Ответ Rundatgame
И зачем так заморачиваться... 4 тыщи в матче против Урала и 5 тыщ против Факела вполне достойная посещаемость для "самого популярного клупа"
и это пишет фанат клуба который на подсосе гос-ва раздаёт билеты за хот доги🤣
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Alexandr2210
Ответ schwein
Интересно, как КБ будут оправдывать раздачу бесплатных билетов?
Надо не оправдывать, а делать. В нынешней ситуации- это самое правильное решение. Очень многие болельщики в свое время впервые попали на стадион по "бесплатному" билету. И если сейчас 1-2 из 10 решит и дальше ходить на футбол - это вклад в будущее.
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mnogokotin-
Ответ schwein
Интересно, как КБ будут оправдывать раздачу бесплатных билетов?
а как зенит оправдывал не то что бесплатные, а за доплату болельщику? )
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Ganibale
Ответ Михаил Сафонов
Борща всем, да побольше😁😁
Я бы покушал борщика!
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mnogokotin-
Ответ Динозавр которому платит Озил
Позвоните в Петербург ,Вам расскажут как нужно работать со зрителем .
900 рублей за человека, знаем )
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mnogokotin-
Ответ Саша Пушкин
Дарю бесплатную идею по привлечению на стадион болельщиков. Достаточно всего лишь высадить на подходе к спартаковскому стадиону дубы и дождаться пока на них созреют желуди. И красно-белые потянутся, чисто на инстинктах. Удивительно, что это не было сделано сразу, после ввода в эксплуатацию стадиона, столько времени потеряли. Гнать в шею такой Отдел по развитию. Это база!
а вам что теплотрассу проложили? )
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Саша Пушкин
Ответ Yury Kanareykin
Главное не забыть ещё грязевую лужу сделать и побольше.
В московской Луже и так 81к зрителей помещается.
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AIBOLIT66
а что есть проблемы?
Смеемся, смеёмся...Закончили смеяться.
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костянчик1918
Раздавайте хрючево , как раз для свинюшек
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schwein
Интересно, как КБ будут оправдывать раздачу бесплатных билетов?
+3
-3
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Михаил Сафонов
Борща всем, да побольше😁😁
+7
-7
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