Мостовой подал документы для обучения на тренера: «Видите, я здесь, я вас не обманывал»

Александр Мостовой подал документы для обучения в академии РФС.

«Заявление от успешно подано и принято.

Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков», – говорится в сообщении РФС.

«Ну что, друзья, как я знаю, многие говорили, будет ли Мостовой учиться или нет. Вот, пожалуйста, вы видите, я здесь. Так что я вас не обманывал. Я приехал, подал заявку, я с вами», – сказал Мостовой.

Фото: пресс-служба РФС

Мостовой о лицензии тренера: «Подам анкету, просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет. Я уже подавал, но, может, что-то не подошло»