Мостовой подал документы для обучения на тренера: «Видите, я здесь, я вас не обманывал»

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой подал документы для обучения в академии РФС.

«Заявление от Александра успешно подано и принято.

Планируется, что он вместе с другими экс-футболистами будет проходить обучение по специальной программе «А-УЕФА+В-УЕФА для профессиональных игроков», – говорится в сообщении РФС.

«Ну что, друзья, как я знаю, многие говорили, будет ли Мостовой учиться или нет. Вот, пожалуйста, вы видите, я здесь. Так что я вас не обманывал. Я приехал, подал заявку, я с вами», – сказал Мостовой.

Фото: пресс-служба РФС

Мостовой о лицензии тренера: «Подам анкету, просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет. Я уже подавал, но, может, что-то не подошло»

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141 комментарий

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petrvolgograd
конец света точно близок
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Okko Acc
Вся Росси вздрогнула! Александр Мостовой сказал, что нужно всего лишь ..
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Egor Aleksandrovich
Весь мир вздрогнул, узнав имя приемника Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Им стал...
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Arthurino
Ответ Okko Acc
Вся Росси вздрогнула! Александр Мостовой сказал, что нужно всего лишь ..
Страна в шоке! Александр Мостовой назвал главную характеристику футбольного тренера! Нужно всего лишь 1000 раз…
+77
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Великий Алонсо
Анчелотти, Гвардиола, Клопп - трепещите...
+64
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Иван Фёдорович Крузенштерн
Кто же тогда будет держать небесный свод??
+53
-4
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eftomolgy
Ответ Egor Aleksandrovich
Весь мир вздрогнул, узнав имя приемника Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Им стал...
Радиоприёмник
+46
-3
+43
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Полуэктов Пётр
Ответ petrvolgograd
конец света точно близок
Ну ему еще надо пройти обучение. Он уже однажды пытался, но не закончил (не царское это дело, на обучения ходить, когда 20 лет в футбол играл)
+44
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Зизуха
Надеюсь у всех налито?
+41
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Senchas
а прикиньте, мостовой встанет у руля какого-нибудь середняка, выведет его сначала в медали, в след. году возьмёт кубок, потом ещё через год чемпионство, а потом его позовут в топ5. и мы все здесь будем писать, как мы ошибались, что троллили его
+32
-5
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Вячеслав Есин
Ответ Иван Фёдорович Крузенштерн
Кто же тогда будет держать небесный свод??
Сашка Невский
+24
-2
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Wiley Fox
Довели сволочи
+24
-4
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Кирилл.С-Пб
Ответ petrvolgograd
конец света точно близок
Он голову помыл?
+17
-2
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БляхаджинсКарпина
через неделю уйдет оттуда, сказав, что они там ничего в отличии от него не умеют
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Axmat Cecenov
Ответ Senchas
а прикиньте, мостовой встанет у руля какого-нибудь середняка, выведет его сначала в медали, в след. году возьмёт кубок, потом ещё через год чемпионство, а потом его позовут в топ5. и мы все здесь будем писать, как мы ошибались, что троллили его
А, он просыпается
+14
-2
+12
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MJRom
мне кажется он уже преподает там
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Северный болельщик
Лучше поздно, чем никогда! Молодец, Александр!
+11
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Злодей Спб
По результатам экзаменационного испытания, приёмная комиссия постановила, присвоить Александру Владимировичу Мостовому звание болл-боя категории PRO -))
+10
-2
+8
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Кокич
Ответ Иван Фёдорович Крузенштерн
Кто же тогда будет держать небесный свод??
Атланты Эрмитажа, как и прежде.
Отдохнули — пора и честь знать.
+6
0
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Гусейн Магомедрасулов
Преподы должны вставать, когда заходит царь
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-2
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Abid_88
Вода все-таки сточила камень.
Покажет кто тут царь
+9
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Pb-SE
Ответ Великий Алонсо
Анчелотти, Гвардиола, Клопп - трепещите...
Кстати, Мостовой-игрок как-то порвал Анчелотти-тренера 4:0. Сельта - Ювентус, КУЕФА 1999/00.
+5
-1
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Никита Филимонов
Ответ БляхаджинсКарпина
через неделю уйдет оттуда, сказав, что они там ничего в отличии от него не умеют
Преподы не начеканят 1000 раз?
+4
0
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Denis Akhmarov
Планируется, что он будет обучать РФС и других экс-футболистов
+5
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Император Плутона
Ответ Кирилл.С-Пб
Он голову помыл?
пивом побрызгал
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