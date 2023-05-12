«Спартак» намерен подписывать талантливых россиян и точечно усиляться легионерами высокого уровня. Возрастных критериев нет

Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия возможные трансферы Лука Каттани Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Футбол

«Спартак» готовит новую стратегию, по которой будет развиваться в ближайшие годы.

Глава спортивного блока «Спартака» Пол Эшуорт сейчас разрабатывает стратегию трансферной политики. По словам собеседника РБК в клубе, в вопросах трансферов Эшуорт планирует продолжать курс своего предшественника Луки Каттани: поиск и подписание молодых талантливых и сильных футболистов с российским паспортом и – точечно – легионеров высокого уровня.

При этом один из источников РБК, близких к клубу, пояснил, что четких возрастных критериев для новичков нет: «Есть пример Антона Зиньковского, который перешел в клуб в 26 лет. Такие варианты допустимы, если игрок соответствует клубу».

При этом если раньше за поиск футболистов отвечал сам Каттани, а селекционная служба не принимала никаких решений, то сейчас в клубе хотят расширить возможности входящих в спортивный блок служб, в том числе и селекции.

В ближайшее трансферное окно департамент Эшуорта совместно с селекционной службой будут обсуждать кандидатуры потенциальных новичков. Предполагается, что они примут коллегиальный список претендентов. После этого Эшуорт и технический координатор Артем Ребров обсудят трансферы с главным тренером. Затем список кандидатов будет представлен на согласование в трансферный комитет и на утверждение совета директоров.

По словам собеседников «РБК Спорт», планируется, что академия переедет из Сокольников в Тушино в 2024-2025 годах. Финансирование академии увеличится. Это связано с тем, что в клубе хотят увеличить в основной команде число воспитанников, поскольку не ждут в ближайшие годы изменений на трансферном рынке и того, что сильные легионеры будут массово приезжать в Россию.

Ранее сообщалось, что бюджет «Спартака» увеличится почти на миллиард рублей в новом сезоне.

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76 комментариев

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bellyashe
Ответ edik-burimov2@mail.ru
мне кажется это политика примерно половины клубов, не?)))
спартак намерен покупать хороших игроков и не покупать плохих
инновационная трансферная политика
+69
-4
+65
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edik-burimov2@mail.ru
мне кажется это политика примерно половины клубов, не?)))
+59
-2
+57
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Норм Чувак
Ответ Спартак сила
ну что питерские жим жим?
уже боимся очередных Педро Рошей, Кралов и Тилей 🤣
+30
-7
+23
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Дэннис Молинарев
Было бы странно, если б он сказал, что надо брать россиян на сходе и посредственных легионеров.
+23
0
+23
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Mixalblch
За всё хорошее и против всего плохого
+18
0
+18
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bororo
Политика "Кавенаги и Давыдовых"
+11
-2
+9
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FNT
Ну зашибись оригинальный подход. Объясните ребятам, что тут вопрос не в поиске очевидных решений, а в их реализации.
+7
0
+7
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svolota84
Ответ Арсений Чернобаев
это 142 503 787 евро, неплохо
из них трансферного бюджета дай бог на 20-ку будет, с учетом агентских. а еще нужно учитывать, что покупка будет явно не одна... короч снова молодых и перспективных подвезут, а футболистов - нет
+7
0
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MonkeyMeister
Свежая страта)
+6
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Marsel Bodro
Пиняева нужно было подписывать, а не воротить носом, бестолочи.
+6
0
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Арсений Чернобаев
это 142 503 787 евро, неплохо
+8
-3
+5
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Вечно в бане
Ответ Данила Данайцев
Это гениально, гениально!!!! Покусать сильных и талантливых игроков, это какой же интеллект надо иметь, что бы прийти к такой стратегии.
Чтобы кусать сильных и талантливых игроков, действительно нужно быть неординарной личностью.
+5
0
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Злодей Спб
Наберут по объявлению на hh

"Опыт работы футболистом не требуется, всему научим в процессе работы. Возраст до 40, допускаются кандидаты с закрытыми судимостями и инвалидностью. Перед подписанием контракта должен пройти тест на соответствие ценностям команды - любить борщ, переобуваться в течении 30 секунд. КМС по боксу и прыжкам с трамплина имеют преимущество".
+6
-1
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Данила Данайцев
Это гениально, гениально!!!! Покусать сильных и талантливых игроков, это какой же интеллект надо иметь, что бы прийти к такой стратегии.
+4
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shtrek
Стратегия - огонь . Спасибо , кэп 🤣🤣🤣
+3
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Rundatgame
Сложная, запутанная и оригинальная стратегия. Возможно, проще будет реализовать стратегию со снятием с чемпионата.
+3
-1
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rugbyfan
Как обычно потратят 80млн народных денег, а потом всех бесплатно распустят😂😂😂
Сколько там за Тиля, Крала и Педрошу выручили?
+2
0
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schwein
Ответ Злодей Спб
Наберут по объявлению на hh "Опыт работы футболистом не требуется, всему научим в процессе работы. Возраст до 40, допускаются кандидаты с закрытыми судимостями и инвалидностью. Перед подписанием контракта должен пройти тест на соответствие ценностям команды - любить борщ, переобуваться в течении 30 секунд. КМС по боксу и прыжкам с трамплина имеют преимущество".
Только не трамплина, а 10ти метровой вышки
+2
0
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Михаил1970
Если сильные легионеры не стремятся в Россию, то как главой спортивного блока «Спартака» стал англичанин Пол Эшуорт? Может он не сильный футбольный функционер?
+2
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Александр Баскаков
А без легионеров слабо ?
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HRYNDEL
Ждём как можно больше такого "чуда" как Дуарте чивоужтам!!!
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Denis11Reds
А до этого как было?
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Жорег Борщофф
А, что так можно было? =)
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SpartMoscow1988
Пока они все одобрят, игрок будет уже в другом клубе.
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korysh
ну на словах выглядит здорово. Только как это будет исполнено посмотрим
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