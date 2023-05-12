«Спартак» намерен подписывать талантливых россиян и точечно усиляться легионерами высокого уровня. Возрастных критериев нет

«Спартак» готовит новую стратегию, по которой будет развиваться в ближайшие годы.

Глава спортивного блока «Спартака» сейчас разрабатывает стратегию трансферной политики. По словам собеседника РБК в клубе, в вопросах трансферов Эшуорт планирует продолжать курс своего предшественника : поиск и подписание молодых талантливых и сильных футболистов с российским паспортом и – точечно – легионеров высокого уровня.

При этом один из источников РБК, близких к клубу, пояснил, что четких возрастных критериев для новичков нет: «Есть пример Антона Зиньковского, который перешел в клуб в 26 лет. Такие варианты допустимы, если игрок соответствует клубу».

При этом если раньше за поиск футболистов отвечал сам Каттани, а селекционная служба не принимала никаких решений, то сейчас в клубе хотят расширить возможности входящих в спортивный блок служб, в том числе и селекции.

В ближайшее трансферное окно департамент Эшуорта совместно с селекционной службой будут обсуждать кандидатуры потенциальных новичков. Предполагается, что они примут коллегиальный список претендентов. После этого Эшуорт и технический координатор обсудят трансферы с главным тренером. Затем список кандидатов будет представлен на согласование в трансферный комитет и на утверждение совета директоров.

По словам собеседников «РБК Спорт», планируется, что академия переедет из Сокольников в Тушино в 2024-2025 годах. Финансирование академии увеличится. Это связано с тем, что в клубе хотят увеличить в основной команде число воспитанников, поскольку не ждут в ближайшие годы изменений на трансферном рынке и того, что сильные легионеры будут массово приезжать в Россию.

Ранее сообщалось, что бюджет « » увеличится почти на миллиард рублей в новом сезоне.