Бюджет «Спартака» на новый сезон – 12 млрд рублей. Почти на миллиард больше, чем в этом (РБК)

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл деньги Футбол

Бюджет «Спартака» в новом сезоне увеличится почти на миллиард рублей.

«Лукойл» планирует принять новый бюджет «Спартака» в ближайшее время. По данным источников РБК, планируется, что он составит 12 миллиардов рублей. Это почти на миллиард рублей больше, чем в нынешнем сезоне.

По словам источников, каких-то рамок в вопросах покупки игроков руководство клуба не ставит. Если спортивный блок докажет совету директоров, что футболист стоит своих денег, то игрок будет куплен.

Собеседники отмечают, что не утверждена и ориентировочная сумма трат «Спартака» во время трансферных окон, как было прежде. Все будет зависеть от ситуации на рынке.

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13 комментариев

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Caniball
Не совсем ясно откуда взялись 11 на этот сезон.
Говорилось ведь о 8-ми на текущий сезон.
Поэтому и бесплатные трансферы проводились и зарплатный фонд снижали.
+8
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+8
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Caniball
Ответ Celsius
Все равно без толку, накупят новых Кофрие и Дуарте и потом будут жаловаться, что все равно у них денег мало.
Дуарте брался как лучший центральный защитник чемпионата Парагвая и капитан команды за 4-5 миллионов евро.
На адекватную з/п за такую сумму и в таком возрасте вы сможете кого-то лучше привезти?!
+8
-2
+6
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Celsius
Все равно без толку, накупят новых Кофрие и Дуарте и потом будут жаловаться, что все равно у них денег мало.
+12
-9
+3
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schwein
От создателей "у Лукойла нет безлимитного бюджета".
Просто для сведения, вся газовая группа спонсирует Зенит на 7,9 млрд рублей.
+3
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+3
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SMART789
Сопоставимый бюджет с ФК Зенит

Неужели наконец то решили в тратах отражать спецпроекты и финансирование троллей из ТГ и твиттерских помоек?
+7
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+2
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Алексей Минин
Надо же с чего-то агентские платить
+1
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+1
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Isa Babaev
Ответ Caniball
Дуарте брался как лучший центральный защитник чемпионата Парагвая и капитан команды за 4-5 миллионов евро. На адекватную з/п за такую сумму и в таком возрасте вы сможете кого-то лучше привезти?!
Чемпионат Парагвая, вот это уровень конечно
+2
-1
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pyritanza
Ответ Celsius
Все равно без толку, накупят новых Кофрие и Дуарте и потом будут жаловаться, что все равно у них денег мало.
"А вот Зенит ..." и далее по тексту))
+1
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Tok7
Что толку, надо же ещё разумно тратить, а не покупать всякий шлак
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Владимир Тищенко
Ответ Caniball
Дуарте брался как лучший центральный защитник чемпионата Парагвая и капитан команды за 4-5 миллионов евро. На адекватную з/п за такую сумму и в таком возрасте вы сможете кого-то лучше привезти?!
Лучший Защитник? 🤣🤣
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Caniball
Ответ Isa Babaev
Чемпионат Парагвая, вот это уровень конечно
Так, а откуда вы предлагаете привезти качественного молодого защитника за эту сумму?!
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