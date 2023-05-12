Бюджет «Спартака» на новый сезон – 12 млрд рублей. Почти на миллиард больше, чем в этом (РБК)
Бюджет «Спартака» в новом сезоне увеличится почти на миллиард рублей.
«Лукойл» планирует принять новый бюджет «Спартака» в ближайшее время. По данным источников РБК, планируется, что он составит 12 миллиардов рублей. Это почти на миллиард рублей больше, чем в нынешнем сезоне.
По словам источников, каких-то рамок в вопросах покупки игроков руководство клуба не ставит. Если спортивный блок докажет совету директоров, что футболист стоит своих денег, то игрок будет куплен.
Собеседники отмечают, что не утверждена и ориентировочная сумма трат «Спартака» во время трансферных окон, как было прежде. Все будет зависеть от ситуации на рынке.
Говорилось ведь о 8-ми на текущий сезон.
Поэтому и бесплатные трансферы проводились и зарплатный фонд снижали.
На адекватную з/п за такую сумму и в таком возрасте вы сможете кого-то лучше привезти?!
Просто для сведения, вся газовая группа спонсирует Зенит на 7,9 млрд рублей.
Неужели наконец то решили в тратах отражать спецпроекты и финансирование троллей из ТГ и твиттерских помоек?