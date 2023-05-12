Олег Матыцин: «Мы на рубеже сложных испытаний не только в спорте, но и в жизни. Уверен, что мы нынешнее время пройдем с честью, несмотря на санкции и давление»

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия справится с санкциями и давлением.

Сегодня Матыцин выступил на чествовании ветеранов спорта, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы на рубеже сложных испытаний не только в спорте, но и в жизни. Уверен, что мы нынешнее время пройдем с честью, несмотря на санкции и давление. Мы – великая страна с великими победами.

Я зашел посмотреть, сколько наград вы завоевали, могу сказать, что найдется мало стран, которые способны сравняться или поконкурировать с таким количеством наград и достижениями», – сказал Матыцин.

Министр также отметил, что Россия и впредь будет побеждать на всех аренах.

«Наша сила в единстве, в поддержке друг друга. Спорт этим и отличается, что мы не ждем команд или призывов, спортсмены всегда на передовой, они и сейчас на передовой, несмотря на запрет выступать в поддержку нашего президента.

Мы не можем предать совесть нашей великой страны. Мы будем побеждать на всех аренах, у нас история, которая не позволяет нам по-другому себя вести. Мы гордимся нашей историей», – заявил Матыцин.