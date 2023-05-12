Олег Матыцин: «Мы на рубеже сложных испытаний не только в спорте, но и в жизни. Уверен, что мы нынешнее время пройдем с честью, несмотря на санкции и давление»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Легкая атлетика

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия справится с санкциями и давлением.

Сегодня Матыцин выступил на чествовании ветеранов спорта, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы на рубеже сложных испытаний не только в спорте, но и в жизни. Уверен, что мы нынешнее время пройдем с честью, несмотря на санкции и давление. Мы – великая страна с великими победами.

Я зашел посмотреть, сколько наград вы завоевали, могу сказать, что найдется мало стран, которые способны сравняться или поконкурировать с таким количеством наград и достижениями», – сказал Матыцин.

Министр также отметил, что Россия и впредь будет побеждать на всех аренах.

«Наша сила в единстве, в поддержке друг друга. Спорт этим и отличается, что мы не ждем команд или призывов, спортсмены всегда на передовой, они и сейчас на передовой, несмотря на запрет выступать в поддержку нашего президента.

Мы не можем предать совесть нашей великой страны. Мы будем побеждать на всех аренах, у нас история, которая не позволяет нам по-другому себя вести. Мы гордимся нашей историей», – заявил Матыцин.

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65 комментариев

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Ебздрогыч
Да-да, все так. С честью пройти испытания и встретить их окончание в Гааге
+136
-18
+118
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Maxim Vasnechov
И кто же эти "сложные испытания" устроил?
Неужели те же самые люди, которые предлагают их пройти, и объединится? Объединяторы, вы когда с народом последний раз в транспорте то ехали?
+89
-8
+81
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Novak
Российские власти и пропагандисты: "Спорт вне политики, почему отстраняют наших спортсменов?"
Министр спорта: "Спортсмены всегда на передовой, они и сейчас на передовой, несмотря на запрет выступать в поддержку нашего президента".
+44
0
+44
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Savardus
Владимир Владимирович, а вот так хорошо когда я язычком делаю? А вот так? Поглубже? Да, конечно!
+45
-11
+34
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Aleksey Yashin
"спортсмены всегда на передовой, они и сейчас на передовой"

На какой передовой спортсмены? на той, во главе которой Карякин?
+36
-5
+31
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Уся Ваткин
«Союзмультфильм» начинает съёмки детского патриотического мультсериала «Свинка Скреппа», который познакомит детей с основными скрепами, давшими российскому народу силы пройти через великие испытания и стать моральным ориентиром для всего мира.
+36
-7
+29
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Влад Путман
Так, все эти испытания устроил твой хозяин.
+39
-10
+29
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Саша Пушкин
Куда делись залихватские разговоры про то, что санкции нам только на пользу? Это ведь так суверенно звучало. У меня все ходы записаны.
А сейчас за призыв к санкциям положена статья УК РФ 284.2 до трех лет. Что изменилось то?
+28
-4
+24
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Burel
Ответ Ебздрогыч
Да-да, все так. С честью пройти испытания и встретить их окончание в Гааге
дюкова и всю питерскую шайку в Гаагу. Тогда и их проект вернётся в середняки
+28
-9
+19
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Водопад
Сколько пафоса.. И через слово.. " великие", "великий".. Какая то мания величия.. Будь по проще и народ потянется.. а то что то с " великими" никто особо дружить не хочет.
+21
-5
+16
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shahmur
А если дедушка окажется мудаком?
+18
-3
+15
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dpv
Ответ Novak
Российские власти и пропагандисты: "Спорт вне политики, почему отстраняют наших спортсменов?" Министр спорта: "Спортсмены всегда на передовой, они и сейчас на передовой, несмотря на запрет выступать в поддержку нашего президента".
Вы не понимаете - это другое )))
+14
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Уся Ваткин
Ответ Чиф
Комментарий удален модератором
не надо тут хрю
+14
-2
+12
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Melnikov1968
У тебя и у народа разные испытания. Не стоит себя отождествлять с народом.
+12
-1
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Recreated
Заметьте, санкции делают нам из-за таких, как этот орун!
+11
-2
+9
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МТБ
Так вы причина этих "сложных испытаний". Вы и проходите. А нам это нафиг не упало, мы уже хотим жить нормально
+9
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несахар
Олег Матыцин: "Пафоса и бравады в наших бравурных речах всегда хватает, пускать пыль в глаза мы к счастью умеем, поэтому уверен, что мы нынешнее время пройдем с честью, несмотря на санкции и давление"
+9
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+8
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Vitto
Ответ Адекватник
Вот чисто констурктивно. Каким образом тоткогонельзяназывать окажется в гааге? При каких обстоятельствах?
Садите (садится) на самолет, самолет летит в Нидерланды и там его встречают.
+7
0
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Sinister Kid
Как люди без чести, рассуждают о чести?
+12
-5
+7
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evgeniy
Какие это великие победы у РФ? В чем? Образование, медицина, наука, экономика, с/х, дипломатия, военное дело?
+8
-1
+7
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Нез
А если не пройдем.. нуу, меня ждёт мой дом в Испании
+6
0
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Сергей Скляров
Позорище все соки из людей выжали..
Ну а люди у нас терпят все это
+7
-1
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Novak
Ответ Саша Пушкин
Куда делись залихватские разговоры про то, что санкции нам только на пользу? Это ведь так суверенно звучало. У меня все ходы записаны. А сейчас за призыв к санкциям положена статья УК РФ 284.2 до трех лет. Что изменилось то?
Ну да, разговоры о пользе звучали и до сих пор иногда звучат, но ещё в марте прошлого года ввели уголовную ответственность за призывы к санкциям против России)
+6
0
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Кац Мац
Ответ Чиф
Комментарий удален модератором
про вас, ватанов
+6
-1
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Чиф
Ответ Блинчик
Уклонисту Самарину эту речь показывать не надо, а то у него опять припадок случится. Он очень ловко уклонился, а тут опять речь про передовую.
ты уже был на передовой?
+6
-2
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