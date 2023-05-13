« » в пятницу в четвертый раз обыграл « » (96:92), завершив серию второго раунда со счетом 4-2.

«Хит» стали второй в истории НБА командой с 8-м посевом, которая пробилась в финал конференции. В 1999 подобное удалось «Никс», которые в итоге вышли в решающую серию плей-офф.

В финале Востока «Майами» сыграет с победителем пары « » – « », который определится в седьмом матче.

Для «Никс» поражение означает, что команда снова не вышла в финал конференции, данная серия продолжается с 2000 года. Другими клубами лиги с более длительными сериями непопаданий в финал конференции являются « » (с 1979 года) и «Шарлотт» (никогда).

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