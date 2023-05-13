«Майами» прошел «Нью-Йорк», став 2-й в истории НБА командой с 8-м посевом, которая пробилась в финал конференции

Теги Бостон Шарлотт Майами Нью-Йорк Филадельфия НБА Вашингтон НБА плей-офф Баскетбол

«Майами» в пятницу в четвертый раз обыграл «Нью-Йорк» (96:92), завершив серию второго раунда со счетом 4-2.

«Хит» стали второй в истории НБА командой с 8-м посевом, которая пробилась в финал конференции. В 1999 подобное удалось «Никс», которые в итоге вышли в решающую серию плей-офф.

В финале Востока «Майами» сыграет с победителем пары «Бостон» – «Филадельфия», который определится в седьмом матче.

Для «Никс» поражение означает, что команда снова не вышла в финал конференции, данная серия продолжается с 2000 года. Другими клубами лиги с более длительными сериями непопаданий в финал конференции являются «Вашингтон» (с 1979 года) и «Шарлотт» (никогда).

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3 комментария

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Кирилл
Еще самое забавное в том, что Спо, никогда не выигрывавший награду Тренера года, в этом плей-офф обыграл двух тренеров, выигрывавших эту награду дважды )
+20
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+20
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Starki92
Почему мы бы теперь и на большой финал не замахнуться с 8 места.
А, Джимми?)
У этой команды очень ограниченный потолок таланта, но в бойцовских качествах они дадут фору любой оставшейся команде.
Поэтому когда скептики их будут хоронить в очередной серии, то Джимбо лишь нагло ухмыльнется и пойдет дальше тащить)
Всех фанов с Хит с победой и дальнейшим походом за 🔩
+14
0
+14
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AEZAKMI228
УИиииииииииииии
0
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