«Майами» прошел «Нью-Йорк», став 2-й в истории НБА командой с 8-м посевом, которая пробилась в финал конференции
«Майами» в пятницу в четвертый раз обыграл «Нью-Йорк» (96:92), завершив серию второго раунда со счетом 4-2.
«Хит» стали второй в истории НБА командой с 8-м посевом, которая пробилась в финал конференции. В 1999 подобное удалось «Никс», которые в итоге вышли в решающую серию плей-офф.
В финале Востока «Майами» сыграет с победителем пары «Бостон» – «Филадельфия», который определится в седьмом матче.
Для «Никс» поражение означает, что команда снова не вышла в финал конференции, данная серия продолжается с 2000 года. Другими клубами лиги с более длительными сериями непопаданий в финал конференции являются «Вашингтон» (с 1979 года) и «Шарлотт» (никогда).
«Nooothing Eeeeeasy!» Страстную речь Зазы Пачулии обязательно вспоминают перед любым седьмым матчем НБА
А, Джимми?)
У этой команды очень ограниченный потолок таланта, но в бойцовских качествах они дадут фору любой оставшейся команде.
Поэтому когда скептики их будут хоронить в очередной серии, то Джимбо лишь нагло ухмыльнется и пойдет дальше тащить)
Всех фанов с Хит с победой и дальнейшим походом за 🔩