Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян к соревнованиям

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил россиян к международным соревнованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики ( ).

«После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF принято решение одобрить и применить рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях», – говорится в заявлении.

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.