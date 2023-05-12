Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян к соревнованиям
Исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил россиян к международным соревнованиям.
Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
«После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF принято решение одобрить и применить рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях», – говорится в заявлении.
В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.
хотя в боксе и фехтовании тоже сначала допускали но потом быстро находились причины никого никуда не пускать
В фехтовании по списку тоже допустили с половину.