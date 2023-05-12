Международная федерация тяжелой атлетики допустила россиян к соревнованиям

Теги IWF сборная России жен сборная России Тяжелая атлетика

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики допустил россиян к международным соревнованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). 

«После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF принято решение одобрить и применить рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) для международных федераций и организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях», – говорится в заявлении.

В марте исполком МОК рекомендовал международным федерациям в случае допуска россиян до стартов осуществлять его индивидуально, в нейтральном статусе, без участия в командных видах, а также исключить участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сачков
Ответ Ocelot
да это всё допуски Шредингера - формально допустили а по факту нет
Арман Адамян, выигравший сегодня ЧМ по дзюдо, с Вами вряд ли согласится.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atsuktuvas
Но открывать шампанское спешить не стоит...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ocelot
да это всё допуски Шредингера - формально допустили а по факту нет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Голинько
допуск, с переводом "гоблина"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
Всё это подозрительно. Надо отказаться. 😕
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ocelot
Ответ Александр Сачков
Арман Адамян, выигравший сегодня ЧМ по дзюдо, с Вами вряд ли согласится.
с дзюдо там какая то мутная история была так как это единственная федерация которая пока что на это пошла
хотя в боксе и фехтовании тоже сначала допускали но потом быстро находились причины никого никуда не пускать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
Ответ Ocelot
с дзюдо там какая то мутная история была так как это единственная федерация которая пока что на это пошла хотя в боксе и фехтовании тоже сначала допускали но потом быстро находились причины никого никуда не пускать
О чем речь. В боксе всех допустили.
В фехтовании по списку тоже допустили с половину.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий