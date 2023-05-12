Дмитрий Губерниев: «Бабикова не взяли на централизованную подготовку. Вице-президент СБР по рюмкам приступил к развалу сборной»

Биатлонист Антон Бабиков не попал в состав сборной на централизованную подготовку к сезону.

Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Биатлониста Антона Бабикова не взяли на централизованную подготовку в составе сборной! Сильное решение СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru)!

Бабиков – лицо нашего биатлона и далеко не худший в команде по итогам сезона! Как и ожидалось, новый вице-президент СБР по спортивным рюмкам (в январе вице-президентом СБР по спорту стал Павел Ростовцев – Sports.ru) приступил к развалу сборной страны!

Дальше будет хуже, не переживайте! В нашем биатлоне есть что разваливать… Надеюсь, Минспорт и ЦСП ситуацию исправят…», – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Я/Мы Антон Бабиков! Люди, принимавшие решение по Антону, идут против биатлона, болельщиков и страны! Это надо остановить!» – добавил Губерниев.

Бабиков – чемпион мира 2017 года в эстафете. В сезоне-2022/23 он занял 4-е место в общем зачете Кубка Содружества и 7-е на Кубке России.

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