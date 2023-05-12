Дмитрий Губерниев: «Бабикова не взяли на централизованную подготовку. Вице-президент СБР по рюмкам приступил к развалу сборной»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Антон Бабиков Министерство спорта России Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков не попал в состав сборной на централизованную подготовку к сезону.

Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Биатлониста Антона Бабикова не взяли на централизованную подготовку в составе сборной! Сильное решение СБР (Союза биатлонистов России – Sports.ru)!

Бабиков – лицо нашего биатлона и далеко не худший в команде по итогам сезона! Как и ожидалось, новый вице-президент СБР по спортивным рюмкам (в январе вице-президентом СБР по спорту стал Павел Ростовцев – Sports.ru) приступил к развалу сборной страны!

Дальше будет хуже, не переживайте! В нашем биатлоне есть что разваливать… Надеюсь, Минспорт и ЦСП ситуацию исправят…», – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Я/Мы Антон Бабиков! Люди, принимавшие решение по Антону, идут против биатлона, болельщиков и страны! Это надо остановить!» – добавил Губерниев.

Бабиков – чемпион мира 2017 года в эстафете. В сезоне-2022/23 он занял 4-е место в общем зачете Кубка Содружества и 7-е на Кубке России.

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

Губерниев о Ростовцеве: «Главный по рюмкам назначен вице-президентом СБР. Полномочия главного тренера у него абсолютно нелегитимны»

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21 комментарий

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Anton Novikov
Дима, ты за Бабикова готов впрягаться лишь бы против Ростовцева?
+23
0
+23
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гриша ух
Ответ Anton Novikov
Дима, ты за Бабикова готов впрягаться лишь бы против Ростовцева?
от Ростовцева его больше всего бомбит
+15
0
+15
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justbored
Димуль, ты можешь сколько угодно позировать на лыжах, но кто у нас настоящий главный по рюмкам видно по физиономии. Так что поискал бы иные способы унизить оппонента.
+14
-3
+11
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volga_olga
Ответ Anton Novikov
Дима, ты за Бабикова готов впрягаться лишь бы против Ростовцева?
Сейчас окажется, что и майонез в Тюмени был не так уж хорош)
+7
0
+7
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encaro_one
Из-за интервью что ли?
Так то неплохо сезон провёл, место в сборной железное.
Минспорта и ЦСП не могут исправлять ситуацию, включая через голову федерации в сборную.
+9
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Кац Мац
ты дешевый нарцисс, а не Я/Мы Антон Бабиков
+6
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Сергей Денисов
Димон ты тренер? нет? ну и за кнись
+7
-2
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Melnikov1968
Какие-то странные призывы Я/Мы Антон Бабиков. Большинство даже не в курсе,что Бабиков не попал на централизованную подготовку. А здесь сразу стоны,вопли: « Гипс снимают,клиент уезжает». Дима,понятно что у тебя конфликт с Ростовцевым, но веди себя как подобает комментатору,а не как человек имеющий голос в СБР. Достал ты уже со своей истерикой,хуже базарной тетки.
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volga_olga
Ответ Афанасия
Там Круглов пишет, что у Бабикова конфликт с Башкировым! То есть Антон всех тренеров перебрал, осталось только с регионом готовиться! Ну и характер! И дело не в Падине, Каминском или Башкирове, дело в самом Бабантоне.
Ну это уже не смешно, честно говоря. И тренеры-то все достойные.
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Афанасия
Ответ Booligan
Может потому что Бабиков сам за словом в карман не лезет и потому что Башкиров - физрук, не имеющий ни знаний, ни результатов
А Падин? А Каминский? Тоже физруки?
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Booligan
Ответ Афанасия
Там Круглов пишет, что у Бабикова конфликт с Башкировым! То есть Антон всех тренеров перебрал, осталось только с регионом готовиться! Ну и характер! И дело не в Падине, Каминском или Башкирове, дело в самом Бабантоне.
Может потому что Бабиков сам за словом в карман не лезет и потому что Башкиров - физрук, не имеющий ни знаний, ни результатов
+1
-1
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Arti22
Димуля несколько лет назад про Бабикова в прямом эфире: "Звезда гр##баная б###ь"
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Mikkimaus
Губерниев сейчас припомнит Ростовцеву их конфликт...
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Утконос Никифорович
в смысле? что за бред?
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bolt_thrower
"Поддержка курильщика"
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Биатлонная зима
Губер никак не может сидеть ровно, всегда хочется ржавую монеточку кинуть
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Andrew Petrov
однажды Губер лопнет как пузырёк со смазкой ппфффшшшмяк👍
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