Аршавин об игре с Нидерландами на Евро-2008: «Сразу после свистка я заплакал. Представил карту: огромный участок Земли счастлив благодаря нам»

Теги Зенит Андрей Аршавин сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Евро-2008 Sports.ru Футбол

Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре России с Нидерландами на Евро-2008.

«Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал. Что-то похожее, тоже картинки безумного счастья, всплывали в голове после победы «Зенита» в Кубке УЕФА, но здесь был совсем другой масштаб. Это сборная.

Не могу выделить кого-то одного в том матче. Акинфеев, Жирков, Семак, Павлюченко сыграли прекрасно, как и по ходу всего турнира. Наверное, самый недооцененный игрок того состава, самое недооцененное решение Хиддинка – Ваня Саенко на правом фланге атаки. Против Швеции там выходил я, а с Нидерландами Хиддинк пытался закрыть подключения ван Бронкхорста. Саенко блестяще справился, хотя перед игрой я не очень понимал, почему он попадает в старт. Тут все просто: с Ваней конкурировал мой друг, Быстрый», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России в интервью Sports.ru.

«Перед овертаймом я сказал: «Не могу не то что бежать – стоять». Аршавин вспомнил все о матче с Голландией на Евро-2008

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17 комментариев

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57s6w79qhh
Эта была славная охота Андрюха.
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Blaumerc
Ответ azt3c14
Это было круто.Было счастливо все постСССР,ну кроме западной части 404 государства.
в голове бардак?
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SuperStarrrr
Эх, седьмой класс, делал вид, что сплю, а потом бежал на кухню смотреть Рейнджерс-Зенит, несмотря на то, что "завтра в школу". И евро-08, один из случаев, когда соседи действительно шумели громко после одиннадцати.
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Михо
Было очень круто! Сборная России ни до ни после таких эмоций не дарила) проиграли два матча только Испании, но как показало будущее, ту Испанию обыграть было невозможно еще 6 лет
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Juninho P.
неописуемое было счастье.. нас сидело человек 20 перед экраном, будто все выиграли какую то лотерею в миллион..
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pogbadrogba
До сих пор могу посекундно в памяти воспроизвести тот гол Аршавина между ног Дер Ван Сару..эхх...прости нас Шава...мы все про..али
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prus_3
Искренние, правдивые слова. Редкость. Один из немногих, кто напрягает свою память и пытается извлечь оттуда настоящее, а не выдуманное.
А я вспоминаю: смотрели на даче, на летней кухне, и не забыть те счастливые лица соседей, которые вообще-то были далеки от футбола, но вот...
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che kaif
Это было легендарно
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Alex1104
Ответ pogbadrogba
До сих пор могу посекундно в памяти воспроизвести тот гол Аршавина между ног Дер Ван Сару..эхх...прости нас Шава...мы все про..али
Не мы, а они, на самом деле. Уже вскорости после этого чемпионата.
А ЧЕ-2008 действительно незабываемый.
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JENNINGS
Спасибо за сказку, Андрей! Спасибо за лучшее время в нашей жизни!
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Артем Ким
Хитрый Аршиван в штрафной! Удар! Гооооолллл!
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8qj656zmdw
Так, это наши проблемы :)
Аршавин, забыл чтоль
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Dvin
Оренбург, я ещё совсем юн, 2008 год. Смотрю матч и просто после финального свистка весь город высыпается на улицу! Люди кричат, смеются, целуются))) ну в общем это было эпично) в самом центре города просто безумие. В 7 утра сидел на скамейке, смотрел на всех этих счастливых людей и очень тепло было на душе
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исянов
всё именно так и было. вся страна сходила с ума. воспоминания роскошные. после этих воспоминаний еще более смешно про популярность каких-то там хоккеев и фигурных мотаний. вам никогда и миллионной доли популярности футбола в россии не достичь))
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