Ротенберг о ЧМ-2023: «Смотрели матч Финляндия – США. Мы с белорусами играем интереснее»

Теги СКА Сборная США по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Р-Спорт сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает, что «Россия 25» и Беларусь играют интереснее Финляндии и США.

Сегодня российская команда обыграла Беларусь (4:1) в Туле в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

Сборная Финляндии проиграла США (1:4) в первом матче ЧМ по хоккею-2023.

«Обе наши команды достойны выступать на чемпионате мира. Мы смотрели матч Финляндия – США и посчитали, что мы с белорусами играем интереснее.

После ухода финнов из КХЛ национальная команда Финляндии стала совсем другой. Пусть сами с этим разбираются, а мы будем развиваться далее.

Те же белорусы становятся лидерами в клубах КХЛ. У нас хоккей очень высокого уровня», – заявил главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

Чемпионат мира проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют. 

Сборная США забила 4 гола и перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 29:14, Так сделал дубль

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Роман посмотрел 801-ый матч!
+84
0
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALEKS66
У этого шизофреника есть надежда на выздоровление мозга?
+61
-2
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Green-yed Taxi
Ответ Мистер Блин
нет мозга у него , судья продажная, козел он
Мозга нет - папа есть. Зачем ему мозг?
+35
-1
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Покатался вчера на Рейндж Ровере, посчитал, что новый Москвич удобнее.
Пил вчера Талискер, посчитал, что дедов самогон вкуснее.
Носил десять лет левайс, почитал, что штаны марки «штаны» надежнее.
Ходил десять лет с айфоном, посчитал, что наши телефоны, которых не делают, мощнее.

Список можно продолжать бесконечно.
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
haymaker
Жалкое подобие левой руки
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Блин
Ответ ALEKS66
У этого шизофреника есть надежда на выздоровление мозга?
нет мозга у него , судья продажная, козел он
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рус Киссенжер
ну и играйте себе. чего смотреть какой-то ЧМ.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
читак
Посмотрел пацанов во дворе - посчитал, что играют интересней, чем команда Йозе Марино..
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Undrey
я представляю как команда с него ржёт между собой) у всех просто рукалицо)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mypta3uh23
Тренер сборной Финляндии и США "мы не смотрели матч РФ-Белоруссия"
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr. J 24
Суперсерия
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
🤡
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanych
Никаких слов не хватит чтобы описать насколько он маразматичен
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давай Так
Какой же он всё-таки ребёнок.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕНПЛАН
Нейросеть
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valeross
Нарциссизм -это про него
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Базилий
С такой игрой как сегодня, вас бы даже сегодняшние мертвые финны укатали обоих, причем подряд. 6 периодов бы с двумя сборными сыграли и вынесли
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Nikitin
В советское время было принято говорить примерно так:"На соревнованиях наши спортсмены завоевали серебряные медали. Первое место досталось сборной.. " То есть второе место мы завоевали, а первое "досталось". Сравнение нашей суперсерии Россия - Белоруссия с матчем чемпионата мира США - Финляндия из той же линейки.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mdaa
Ну что у него безлимит по части глупых высказываний, терпения нам
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Авл Агерий
Сейчас главное убедить россиян и белорусов, что все у них очень хорошо. Об этом вещают из каждого утюга.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EnergyStyle
Я могу ошибаться...но на чм вроде все играют на результат, а не на интереснее...но откуда йозе знать такие вещи...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Whiskeyman
Что ты .... такое несешь!?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
catcher69
Ответ Вечно в бане
Покатался вчера на Рейндж Ровере, посчитал, что новый Москвич удобнее. Пил вчера Талискер, посчитал, что дедов самогон вкуснее. Носил десять лет левайс, почитал, что штаны марки «штаны» надежнее. Ходил десять лет с айфоном, посчитал, что наши телефоны, которых не делают, мощнее. Список можно продолжать бесконечно.
дыаааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gukmamop
так он получается больше тысячи матчей уже посмотрел?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
muslim95
Смотрел финал Аргентина -Франция , матч Россия -Таджикистан интересней...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий