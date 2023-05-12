Ротенберг о ЧМ-2023: «Смотрели матч Финляндия – США. Мы с белорусами играем интереснее»
Роман Ротенберг считает, что «Россия 25» и Беларусь играют интереснее Финляндии и США.
Сегодня российская команда обыграла Беларусь (4:1) в Туле в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».
Сборная Финляндии проиграла США (1:4) в первом матче ЧМ по хоккею-2023.
«Обе наши команды достойны выступать на чемпионате мира. Мы смотрели матч Финляндия – США и посчитали, что мы с белорусами играем интереснее.
После ухода финнов из КХЛ национальная команда Финляндии стала совсем другой. Пусть сами с этим разбираются, а мы будем развиваться далее.
Те же белорусы становятся лидерами в клубах КХЛ. У нас хоккей очень высокого уровня», – заявил главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.
Чемпионат мира проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.
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