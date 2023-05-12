Ротенберг о ЧМ-2023: «Смотрели матч Финляндия – США. Мы с белорусами играем интереснее»

Роман Ротенберг считает, что «Россия 25» и Беларусь играют интереснее Финляндии и США.

Сегодня российская команда обыграла Беларусь (4:1) в Туле в рамках «Лига Ставок Большой тур сборной».

Сборная Финляндии проиграла США (1:4) в первом матче ЧМ по хоккею-2023.

«Обе наши команды достойны выступать на чемпионате мира. Мы смотрели матч Финляндия – США и посчитали, что мы с белорусами играем интереснее.

После ухода финнов из КХЛ национальная команда Финляндии стала совсем другой. Пусть сами с этим разбираются, а мы будем развиваться далее.

Те же белорусы становятся лидерами в клубах КХЛ. У нас хоккей очень высокого уровня», – заявил главный тренер сборной «России 25» и СКА Ротенберг.

Чемпионат мира проходит с 12 по 28 мая в латвийской Риге и финском Тампере. Сборные России и Беларуси в турнире не участвуют.

Сборная США забила 4 гола и перебросала Финляндию во 2-м и 3-м периодах со счетом 29:14, Так сделал дубль