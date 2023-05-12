Мостовой об обучении на тренера: «Слово «учиться» не подходит, мне же не 20. Не для того играл в футбол 20 лет, чтобы кричать о целях»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой оценил решение начать обучение на тренера в академии РФС.

Ранее бывший игрок сборной России и «Спартака» подал документы для обучения в академии РФС.

– Никакую цель перед собой сейчас не ставлю. Это нужно делать, когда тебе 15-20 лет. Спокойно ко всему отношусь, в том числе и к обучению на тренерскую лицензию.

Я не болтун, как многие. Не для того играл в футбол 20 лет, чтобы потом кричать о своих целях. Жизнь слишком короткая, чтобы загадывать что-то.

– Доучитесь ли до конца?

– Не знаю даже, что там. Слово «учиться» не подходит. Мне же не 20 лет, чтобы учиться. Можно в шутку сказать, что «узнаю много нового о футболе», ха-ха.

– Помогали ли вам?

– Нет. Сейчас взял телефон, компьютер и все сделал. Мне в жизни мало кто помогал вообще, ха-ха, – сказал Мостовой.

56 комментариев

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ALMANAC
Ха-ха, Гвардиола, подвинься. Ты ничего не знаешь, ха-ха
+53
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Салман Ахалавов
Я 10 лет таксовал,я в этой формуле 1порву всех
+38
-1
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Pushkin_CR7
Что там, ха-ха. В атаке пошире, в защите поуже, ха-ха
+37
-1
+36
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rigobersong
Ответ <~Inter~>
Учиться можно в любом возрасте
Нужно*
+25
-5
+20
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<~Inter~>
Учиться можно в любом возрасте
+16
-1
+15
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Oleg Olegov
Ответ ALMANAC
Ха-ха, Гвардиола, подвинься. Ты ничего не знаешь, ха-ха
Гвардиола в 15 лет начал учиться на тренера, и так, между делом, потом поиграл в футбол, чтоб чуть лучше понять теорию, и подтянуться к Мостовому в чеканке мяча.
+17
-2
+15
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Oleg Olegov
"– Помогали ли вам?

– Нет. Сейчас взял телефон, компьютер и все сделал"

Это о чем вообще? Что он все сделал?)
+11
-1
+10
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Atsuktuvas
Ответ <~Inter~>
Учиться можно в любом возрасте
Это про умных.
+11
-2
+9
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Glukinho
Ответ Oleg Olegov
"– Помогали ли вам? – Нет. Сейчас взял телефон, компьютер и все сделал" Это о чем вообще? Что он все сделал?)
мне кажется, кто-то сделал фейковый сайт подачи заявления на тренерскую лицензию и скинул ссылку Мостовому, а теперь угорает
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инок
"Не царское это дело, на тренера учиться, ха-ха" - добавил Мостовой
+3
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Altim
Ответ Pushkin_CR7
Что там, ха-ха. В атаке пошире, в защите поуже, ха-ха
Не так. Главное начеканить 1000 раз мяч перед игрой.
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карабашка
У Моста видать бабло закончилось с Испании.Хренью занимается на старости лет.
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svft
все сам. академик.
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Michael Boldyrev
Представляет врача или инженера, который 20 лет не работал, но на полном серьезе считает, что он все еще в теме?
Хотя в случае Мостового это, скорее 20 лет назад отчисленный со второго курса медицинского или технического ВУЗА, который на полном серьезе считает, что он в теме.
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Удар Кержакова
Мостовой настолько великий футболист, что на курсах на тренера он учит преподавателей, а не наоборот.
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Oleg Olegov
Ответ Руслан Диниев
тактику на матч
На все матчи в мире
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Neyron
Интересно, кто первый трудоустроит этого клоуна. Скорей бы отучился уже, вот Цирк то будет.
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Альфред
Нет предела человеческой глупости
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R Air
Кто ему всё время вопросы задаёт? Или это тупо трансляция его мыслей из соцсетей?
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Schiaff1no
Не царское это дело
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3a_3eHuT
Хихихихихихи
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orange_shadow
Ха-ха, Каналья ) Шляпы ему не хватает )
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Архитектор Мендисабаль
Кто там в этой школе сможет начеканить мяч 1000 раз? Чему ещё учиться-то?
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Rumov
Учись.
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Ноу Нейм
Реинкарнация Бубнова
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