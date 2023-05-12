УЕФА заявил, что не планирует переносить финал ЛЧ из Стамбула

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В УЕФА заявили, что перенос финала Лиги чемпионов из Стамбула не планируется.

В пятницу газета Daily Mail сообщила, что УЕФА обсудил с Федерацией футбола Португалии возможность переноса финала Лиги чемпионов в Лиссабон вместо Стамбула, так как в организации опасаются возможных беспорядков в Турции из-за предстоящих президентских выборов, второй тур которых, если он потребуется, запланирован на 28 мая.

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», – заявили в УЕФА.

За выход в финал Лиги чемпионов борются «Реал» и «Манчестер Сити» (первый матч – 1:1), а также «Интер» и «Милан» (первая игра – 2:0).

Финал турнира должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

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9 комментариев

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Artem Piatkov
Интересно, что такое должно произойти, чтобы его перенести из Стамбула?
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SergFed71
Если перенесут, от беспорядков Константинополь это не спасёт. На следующий день после финала ЛЧ Галатасарай Фенербахче😃🤦‍♂️⚽️
+3
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Val Smith
Ответ Artem Piatkov
Интересно, что такое должно произойти, чтобы его перенести из Стамбула?
Можно спросить у владельцев Зенит Арены.
+3
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Artem Piatkov
Интересно, что такое должно произойти, чтобы его перенести из Стамбула?
Например проигравший на выборах Эрдоган будет любой ценой пытаться удержаться у власти. Объявит себя победителем, а его опричники будут избивать мирных митингующих. Такой сценарий уже был множество раз
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Спартак Уокер
Ну и хорошо
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Aleksey Yashin
Третий перенос подряд - это будет жестоко для Стамбула
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Lev Kondratchik
Значит, готовятся переносить
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llolishe
Чанханоглу на родине выиграет ЛЧ)
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