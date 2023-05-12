В УЕФА заявили, что перенос финала Лиги чемпионов из Стамбула не планируется.

В пятницу газета Daily Mail сообщила, что обсудил с Федерацией футбола Португалии возможность переноса финала Лиги чемпионов в Лиссабон вместо Стамбула, так как в организации опасаются возможных беспорядков в Турции из-за предстоящих президентских выборов, второй тур которых, если он потребуется, запланирован на 28 мая.

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», – заявили в УЕФА.

За выход в финал Лиги чемпионов борются « » и « » (первый матч – 1:1), а также « » и « » (первая игра – 2:0).

Финал турнира должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.