«Флорида» вышла в финал конференции впервые с 1996 года и сыграет с «Каролиной»

Теги Торонто Каролина Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Хоккей

«Флорида» одолела «Торонто» (3:2 ОТ) в 5-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-1.

«Пантерс» вышли в финал конференции во второй раз в истории и впервые с 1996 года.

Тогда «Флорида» дошла до финала турнира, где проиграла «Колорадо» (0-4).

В финале Востока текущего розыгрыша «Пантерс» встретятся с «Каролиной».

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15 комментариев

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HCBV
Кто вообще такой финал конференции мог представить перед ПО? Каролина входившая в ПО с травмами Свечникова и Паччиорети и Флорида которая вообще туда попала благодаря Чикаго не пустивших Пингвинов ...
+25
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LLC ProjectFinanceConsulting
Cats играли в гостях, и фактически приняли за модель игру от обороны, по аналогии с футболом, — поставили "автобус", при этом сохранили силы и у Торонто не было такого давления в 3-ем, как в 1-ом и 2-ом, хотя и забили.
К защите, наверное, один из немногих матчей, когда нет претензий. Реально Флорида была, как единый кулак. Ну и Сергей — лучший!!!
+14
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+14
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b08r
Ответ HCBV
Кто вообще такой финал конференции мог представить перед ПО? Каролина входившая в ПО с травмами Свечникова и Паччиорети и Флорида которая вообще туда попала благодаря Чикаго не пустивших Пингвинов ...
На справедливости ради пингвины себя сами не пустили в ПО в матче с Чикаго 😂😂😂
+14
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Sanan1908
Молодцы 👏🏼 Боб тащи и дальше.
+8
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Кавабунга Шреддоголовый
Бобс пока один из главных кандидатов на Коня, если до финала дойдет и выиграет
+9
-2
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Артем Боровой
Ответ RTR RTR
Боб!!! Как говорится дал шанс Торонто. Ему походу не хотелось серию заканчивать в основное время) ( сарказм, кто не понял))....
он просто хотел 50 сейвов в матче сделать)) вот и продлил немного)
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RTR RTR
Боб!!!
Как говорится дал шанс Торонто. Ему походу не хотелось серию заканчивать в основное время) ( сарказм, кто не понял))....
+2
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Денис Кёнигсберг
Шансы на финал равные. А фактор Боба может дать и преимущество Флориде
+2
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Shaiba Bash
Будет интересный финал востока
+2
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Gilonjon862
Южане рулят в НХЛ
+1
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Ник88
К моему сожалению Колорадо в этот раз выбыли ,так что можете выигрывать КС)Удачи Флориде)
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PolarBear
Хоть и огорчили кошки Торонто, но лучше уж они в финале Кубка, чем ураганы. Тем более ураганы уже были победителями
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0
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АРХАТ
Ничего против Торонто не имею, так что плясать на их костях не хочу.
Флориде как франшизе этот финал конфы нужнее
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Aviator92
Ответ HCBV
Кто вообще такой финал конференции мог представить перед ПО? Каролина входившая в ПО с травмами Свечникова и Паччиорети и Флорида которая вообще туда попала благодаря Чикаго не пустивших Пингвинов ...
Я думаю, даже братья Стаалы особо не рассчитывали, что разыграют между собою путёвку в финал кубка
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