«Флорида» вышла в финал конференции впервые с 1996 года и сыграет с «Каролиной»

«Флорида» одолела « » (3:2 ОТ) в 5-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-1.

«Пантерс» вышли в финал конференции во второй раз в истории и впервые с 1996 года.

Тогда « » дошла до финала турнира, где проиграла «Колорадо» (0-4).

В финале Востока текущего розыгрыша «Пантерс» встретятся с «Каролиной».