«Флорида» вышла в финал конференции впервые с 1996 года и сыграет с «Каролиной»
«Флорида» одолела «Торонто» (3:2 ОТ) в 5-м матче 2-го раунда Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4-1.
«Пантерс» вышли в финал конференции во второй раз в истории и впервые с 1996 года.
Тогда «Флорида» дошла до финала турнира, где проиграла «Колорадо» (0-4).
В финале Востока текущего розыгрыша «Пантерс» встретятся с «Каролиной».
К защите, наверное, один из немногих матчей, когда нет претензий. Реально Флорида была, как единый кулак. Ну и Сергей — лучший!!!
Как говорится дал шанс Торонто. Ему походу не хотелось серию заканчивать в основное время) ( сарказм, кто не понял))....
Флориде как франшизе этот финал конфы нужнее