Пеп Гвардиола: «Я не понимаю расписание «Ман Сити». Но не собираюсь больше с этим бороться»

Пеп Гвардиола сказал, что он «не понимает» расписание матчей «Манчестер Сити».

Команда Гвардиолы встретится с «Эвертоном» на «Гудисон Парк» в воскресенье – чуть более чем за 72 часа до ответного домашнего матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Реал» в субботу сыграет против «Хетафе», у мадридцев будет дополнительный день отдыха.

«Это то, что есть. Я не могу этого понять, но я больше не собираюсь с этим бороться». Я не понимаю [расписания], но мы должны адаптироваться», – сказал тренер «Манчестер Сити».