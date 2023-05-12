Пеп Гвардиола: «Я не понимаю расписание «Ман Сити». Но не собираюсь больше с этим бороться»
Пеп Гвардиола сказал, что он «не понимает» расписание матчей «Манчестер Сити».
Команда Гвардиолы встретится с «Эвертоном» на «Гудисон Парк» в воскресенье – чуть более чем за 72 часа до ответного домашнего матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Реал» в субботу сыграет против «Хетафе», у мадридцев будет дополнительный день отдыха.
«Это то, что есть. Я не могу этого понять, но я больше не собираюсь с этим бороться». Я не понимаю [расписания], но мы должны адаптироваться», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Келвина Филлипса тоже просто так покупали?
Всю жизнь тренером в тепличных условиях работает, и все жалуется
Это каталонского сына судьи тиктокеры называют гением за судейские трофеи пхахахах
Рома — 11, 14, 18
Почему Жозе не ноет на эту тему?