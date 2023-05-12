Пеп Гвардиола: «Я не понимаю расписание «Ман Сити». Но не собираюсь больше с этим бороться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола сказал, что он «не понимает» расписание матчей «Манчестер Сити».

Команда Гвардиолы встретится с «Эвертоном» на «Гудисон Парк» в воскресенье – чуть более чем за 72 часа до ответного домашнего матча с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Реал» в субботу сыграет против «Хетафе», у мадридцев будет дополнительный день отдыха.

«Это то, что есть. Я не могу этого понять, но я больше не собираюсь с этим бороться». Я не понимаю [расписания], но мы должны адаптироваться», – сказал тренер «Манчестер Сити».

Материалы по теме

99 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Действительно, ведь у Пепа всего 11 человек в составе, нет скамейки. Даже с Реалом без замен играл, бедный
+113
-36
+77
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Папичслав
Ответ Tyrone Woodley
А перед первым матчем всё было наоборот. Изнурительный финал Кубка.
оба играли в Субботу неделю назад..
+53
-8
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tyrone Woodley
А перед первым матчем всё было наоборот. Изнурительный финал Кубка.
+72
-34
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Attikus
Ответ Евгений Лифшиц
лол, хорошо, скажите игрока на позицию левого защитника или замену Родри? У сити в этом сезоне отнюдь не топ скамейка, спасает просто факт, что игроки у лысого играют на нескольких позициях
Филлипс?
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Висита Эльмурзаев
Ответ Tyrone Woodley
А перед первым матчем всё было наоборот. Изнурительный финал Кубка.
Типичный фанат Реала
+25
-9
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Белый
Ответ Евгений Лифшиц
лол, хорошо, скажите игрока на позицию левого защитника или замену Родри? У сити в этом сезоне отнюдь не топ скамейка, спасает просто факт, что игроки у лысого играют на нескольких позициях
Кансело кто-то заставлял в аренду отдавать?
Келвина Филлипса тоже просто так покупали?
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
Матч в среду,а Сити играет воскресенье днём.Так что нормально всё,хватит ныть
+23
-11
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wiley Fox
Лысый шарлатан в своем репертуаре

Всю жизнь тренером в тепличных условиях работает, и все жалуется
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
Ответ Attikus
Филлипс?
Человек, видимо забыл что такой игрок есть в составе Сити))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krealpmoney
Ответ Евгений Лифшиц
нет, я помню. просто я еще помню как он играет в этом сезоне, что проще вообще без опорника выходить
ну вот он есть, а как он играет это уже другой вопрос
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Никитин
Ответ Евгений Лифшиц
сити в таком режиме 2 месяца играет, а Мадрид уже давно махнул на лигу
ну так ничто не мешало Сити тоже махнуть на лигу, чьи проблемы?
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Три состава у Сити, а лысый жалуется на календарь
Это каталонского сына судьи тиктокеры называют гением за судейские трофеи пхахахах
+15
-7
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Лифшиц
Ответ QueenAmidala
Ничего страшного, Мадрид в первом матче играл менее чем 72 часа после финала кубка. А у Сити больше 72 получается
сити в таком режиме 2 месяца играет, а Мадрид уже давно махнул на лигу
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Лифшиц
Ответ Ебздрогыч
Действительно, ведь у Пепа всего 11 человек в составе, нет скамейки. Даже с Реалом без замен играл, бедный
лол, хорошо, скажите игрока на позицию левого защитника или замену Родри? У сити в этом сезоне отнюдь не топ скамейка, спасает просто факт, что игроки у лысого играют на нескольких позициях
+26
-19
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fma wozo
Тоже в принципе прав Пеп
+18
-11
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
МанСи — 9, 14, 17
Рома — 11, 14, 18

Почему Жозе не ноет на эту тему?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Евгений Лифшиц
лол, хорошо, скажите игрока на позицию левого защитника или замену Родри? У сити в этом сезоне отнюдь не топ скамейка, спасает просто факт, что игроки у лысого играют на нескольких позициях
у Реала ЛЗ вообще хавбек играет.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Лифшиц
надо выходить скамейкой. понимаю, что чревато, но запас в апл есть, а один матч с реалом может подпортить сезон.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vitto
Ответ llolishe
Три состава у Сити, а лысый жалуется на календарь Это каталонского сына судьи тиктокеры называют гением за судейские трофеи пхахахах
У тебя в глазах двоиться? Бросай бухать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Загоняли лысого.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syog1010
Ответ <~Inter~>
АПЛ платит самые большие деньги клубам в футболе и вправе делать, так как выгодно им
Так им же очень даже выгодно, если ЛЧ возьмёт Сити, а не Реал или Интер
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Будылёв
Ответ Djeday
Вот. очень смешно, почему его одним из лучших тренеров считают
Может потому что он гений тактики? До его прихода МС мог доминировать в АПЛ или 2 сезона подряд выходить в 1/2 ЛЧ? (деньги шейхов вроде как ещё раньше пришли) У того же МЮ/ПСЖ траты сопоставимые (не фан Пепа и МС, топлю за Ливерпуль)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Ответ Ебздрогыч
Действительно, ведь у Пепа всего 11 человек в составе, нет скамейки. Даже с Реалом без замен играл, бедный
Более того, скажите ему, что Реал на игру с Хетафе поставит второй состав, так как он забил на Ла Лигу. А ман сити надо играть основой, чтобы арсенал не подпустить. )
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QueenAmidala
Ничего страшного, Мадрид в первом матче играл менее чем 72 часа после финала кубка. А у Сити больше 72 получается
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Будылёв
Ответ llolishe
Три состава у Сити, а лысый жалуется на календарь Это каталонского сына судьи тиктокеры называют гением за судейские трофеи пхахахах
Отрыв от Арсенала небольшой, сейчас каждый матч на счету в Чемпионате. И в случае травмы КДБ, Холанда или Эдерсона, кто-то сможет равносильно их заменить?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий