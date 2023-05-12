Глава МИД Германии призвала отказывать российским спортсменам в выдаче виз

Глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила за запрет выдачи виз российским спортсменам.

Об этом она заявила на конференции министров спорта федеральных земель во Франкфурте-на-Майне.

«Если министерство иностранных дел согласится со мной в этой позиции, мы будем отказывать в визах российским и белорусским спортсменам, въезжающим в Германию», — сказала Фезер.

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить до соревнований российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.