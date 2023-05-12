Глава МИД Германии призвала отказывать российским спортсменам в выдаче виз

Теги Олимпийская сборная России Политика Р-Спорт Биатлон

Глава МВД Германии Нэнси Фезер выступила за запрет выдачи виз российским спортсменам.

Об этом она заявила на конференции министров спорта федеральных земель во Франкфурте-на-Майне.

«Если министерство иностранных дел согласится со мной в этой позиции, мы будем отказывать в визах российским и белорусским спортсменам, въезжающим в Германию», — сказала Фезер. 

В марте исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допустить до соревнований российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. 

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62 комментария

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mold-cel
ответ должен быть жестким и симметричным. мы тогда не будем смотреть немецкое порно.
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Mr.Jack London
Спорт вне политики (с)
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TOSHIBA
Как удобно МОК в упор не замечать подобные действия и делать вид что ничего не происходит.
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Алексей Ларёв
Ответ Mr.Jack London
Спорт вне политики (с)
Так в обе стороны работает.У нас что ли спорт вне политики?
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Anna Leonova
До седьмого колена нацистская поросль пробивается.
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ɔculpa
Ответ Mr.Jack London
Спорт вне политики (с)
Ого! Оригинальный коммент!
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Triada
Без относительно оправдания или осуждения происходящего. Но это самый позорный глава МИД Германии.
+18
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Мыкола
Потомки нацистов во всю правят в гейропе
+42
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Ильяс 65 Ю-Сахалин
да насрат...
+9
-2
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La Gushka
Ответ mold-cel
ответ должен быть жестким и симметричным. мы тогда не будем смотреть немецкое порно.
Немецкое порно сейчас сплошь украинское...
+21
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Альфира Смирнова
Ответ Triada
Без относительно оправдания или осуждения происходящего. Но это самый позорный глава МИД Германии.
Такой же канцлер Шольц ...в одной упряжке
+9
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Кокич
Так МИД или МВД?
Вы уж определитесь.
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Валерий Петров
Ответ R Air
Комментарий удален модератором
Пруфы, или Лев Толстой
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ESF
Зигу хоть не вскинула во время этой речи?
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Triada
Ответ Triada
Без относительно оправдания или осуждения происходящего. Но это самый позорный глава МИД Германии.
Уже глава МВД, но оценка Анналены лучше не становится никак...
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Антон Колесников
напоминает уже конвульсии
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Triada
Ответ Альфира Смирнова
Такой же канцлер Шольц ...в одной упряжке
Шмидт, Коль кажутся какими-то титанами из параллельной вселенной...
+3
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VDX00
Ответ Triada
Шмидт, Коль кажутся какими-то титанами из параллельной вселенной...
А ещё был Шредер. Да даже бабулька на фоне этих кажется образцом благоразумия.
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bamboocha01
Ответ justbored
Следует читать как "если Анналена Бербок согласится с моей позицией". У них же там коалиционное правительство и межпартийные разборки, кто следит за ситуацией?
Там всё сложно. Да там коалиция, но на самом деле правит партия зелёных,они же и занимают почти все ключевые посты кроме министерства финансов и канцлера. Но рейтинг коалиции падает приличными темпами, да и профнепригодность тех же зелёных министров типа хабека и бербок уже всех достала
+4
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VDX00
Ответ justbored
Следует читать как "если Анналена Бербок согласится с моей позицией". У них же там коалиционное правительство и межпартийные разборки, кто следит за ситуацией?
Там видимо отношения как у земноводного и пресмыкающегося, но когда дело доходит до России, то явно дудка одна
+2
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Lol Ko
Ответ Алексей Ларёв
Так в обе стороны работает.У нас что ли спорт вне политики?
Так они же эталон демократии и защитники европейских ценностей. А с нас-то что взять? Хотя до такого даже у нас не дошли.
+2
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svft
Ответ mold-cel
ответ должен быть жестким и симметричным. мы тогда не будем смотреть немецкое порно.
все не так плохо! где-то на чердаке у меня точно была кассета...
+1
0
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AlbertDav
Европейцы молодцы, но такими темпами мир скоро и правда разделится. И в роли нагнутых останутся они.
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jonnysilverhand01
Ну всё … не поехать Захаряну в Дортмунд, а Мостовому не дадут потренировать Баварию
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Batt Monner
Ответ кракадил
Ты зигануть не забудь. Придёт время и будешь полицаем.
Я на твою землю и на твой дом даже не думаю покушаться. Это ты лезешь на чужое и ноешь, что тебя после этого банят. И потому такие как ты не нужны в Германии. Сидите в своем мире
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