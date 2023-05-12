«Барса» получила лицензию на участие в ЛЧ в следующем сезоне. УЕФА якобы мог отстранить клуб из-за дела Негрейры

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» допущена к участию в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб получил лицензию УЕФА на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Во вторник после изучения представленной документации было единогласно принято решение о выдаче каталонцам лицензии УЕФА.

Получение доступа к турниру произошло на фоне сообщений о том, что УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон из-за коррупционного дела.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.

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79 комментариев

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Игорь Климов
Изначально всем вменяемым людям было понятно, что это был обычный фейковый вброс для дискредитации Барселоны.
+96
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+68
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rigobersong
Все понимают, что это дело лишь театр мадридских актеров:))
+63
-22
+41
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Burel
Ответ Игорь Климов
Изначально всем вменяемым людям было понятно, что это был обычный фейковый вброс для дискредитации Барселоны.
всем понятно, что из стана зеро-требольных
+51
-21
+30
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ПомБур-Шиномонтажник
Мои поздравления. Мне как болельщику Реала хочется видеть Барсу всегда сильной финансово и как команду. Иначе интриги в Ла Лиге не будет.
+26
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+24
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Tristan...
Ответ Сергей
Барселона из второй корзины попадет в группу с Баварией ,проиграет ей оба матча и вылетит в лигу Европы.
Барселона будет в первой корзине, так как станет чемпионом Испании. Но если Бавария займёт второе место в Бундеслиге, такой сценарий вполне может быть
+10
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+9
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Iamliam
Шикарно. Значит дело реально пустышка. Хейтеры плачьте!
+13
-5
+8
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Jan Paskel
Ответ Игорь Климов
Изначально всем вменяемым людям было понятно, что это был обычный фейковый вброс для дискредитации Барселоны.
Тем более для турнира нужна команда с громкой вывеской, которая в очередной раз отправится в ЛЕ 🤣
+23
-15
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Игорь Климов
Изначально всем вменяемым людям было понятно, что это был обычный фейковый вброс для дискредитации Барселоны.
расследование же идёт ещё
+7
-1
+6
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Алекс Самойлов
Ответ ПомБур-Шиномонтажник
Мои поздравления. Мне как болельщику Реала хочется видеть Барсу всегда сильной финансово и как команду. Иначе интриги в Ла Лиге не будет.
так ее и не было в этом сезоне
+12
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SaH4r.
огнетушитель сливофанам за мой счёт!🧯
+7
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Алекс Самойлов
Ответ Jan Paskel
Тем более для турнира нужна команда с громкой вывеской, которая в очередной раз отправится в ЛЕ 🤣
странно слышать это от болельщика россонери, котоыеив след сезоне в ЛК играть будут
+4
-1
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ПомБур-Шиномонтажник
Ответ Алекс Самойлов
так ее и не было в этом сезоне
так я про будущие сезоны. Испанские гранды сильно зависят от ЛЧ в финансовом плане.
+4
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Игорь Климов
Ответ Artem Piatkov
Потому что Барса это бренд и вне зависимости серьёзное это дело или сфабрикованное - всё равно она будет участвовать в ЛЧ
Дело пытались сфабриковать против Барселоны, но ничего не получилось, а теперь кто-то ещё будет отвечать за эти фейковые обвинения.
+8
-5
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прощай Роналду
Ответ Burel
всем понятно, что из стана зеро-требольных
Скорее зеро-требло-петушдрида🐓
+2
0
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Игорь Климов
Ответ Сергей
Барселона из второй корзины попадет в группу с Баварией ,проиграет ей оба матча и вылетит в лигу Европы.
Барселона будет как победитель Ла Лиги в первой корзине.
+5
-3
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Iamliam
Ответ JBa
Ты в каком-то параллельном мире живешь? УЕФА - это далеко не суд по правам человека. Они знают, что имя барселона в турнире принесет куда больше денег, чем условный Вильяреал так что вывод ты сделал неправильный. пустышка или не пустышка - разбирательство далеко не профиля УЕФА и даже не Ла Лиги. эти просто хотят любой ценой сорвать побольше денег, поэтому будут продолжать допускать барсу и дальше
По моему это бред и ты не видишь всей картины. Такая организация как УЕФА не допустила бы Барсу, будь там чтото серьезное, им репутация дороже. Тем более на фоне борьбы с Суперлигой.
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Футбол_это_жизнь
У хейтеров Барсы рухнул их розово-дерьмоватый мир!
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Алекс Самойлов
Ответ Jan Paskel
сегодня Милан участник 1/2 финала ЛЧ 🤣 а что там будет потом, посмотрим
Так а зачем ты пишешь что будет потом сам ???
+2
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Jan Paskel
Ответ Алекс Самойлов
странно слышать это от болельщика россонери, котоыеив след сезоне в ЛК играть будут
сегодня Милан участник 1/2 финала ЛЧ 🤣 а что там будет потом, посмотрим
+3
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Iamliam
Ответ rigobersong
Все понимают, что это дело лишь театр мадридских актеров:))
Что на поле театр оперы и балета в штрафной, что вне поля. Какие талантливые однако))
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прощай Роналду
Ответ ljolik888
Я тоже заметил - любой комментарий и сразу минус . Причём не важно , что написал .
Мадридосы такие, херачат всё подряд)
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Number_2
Интересно, в УЕФА что-то знают о возвращении Месси этим летом!?)
Ага, вот бы он вернулся, а лицензию бы на дали… верю
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Tristan...
Ответ Karl0709
Комментарий удален пользователем
Для Барсы это ничего не меняет. В таком случае и Барса и Реал буду в первой корзине
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Kaloyan Yalamov
Куда им без Барсой то?!
Покукарекали и обратно в курятник вернулись типа петушки ))
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Burel
Ответ Полуэктов Пётр
Ну да, ну да. Футбольный клуб же на столько важен и влиятелен, что аж прокуратура Испании пляшет под его дудку и расследует пустышку. Вам самому не стыдно делать вид, что вы верите в такую историю?
не знаю насколько влиятелен клуб, но перес - невероятно влиятелен
+2
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