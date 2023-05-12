«Барса» получила лицензию на участие в ЛЧ в следующем сезоне. УЕФА якобы мог отстранить клуб из-за дела Негрейры

«Барселона» допущена к участию в Лиге чемпионов.

Каталонский клуб получил лицензию УЕФА на участие в в следующем сезоне.

Во вторник после изучения представленной документации было единогласно принято решение о выдаче каталонцам лицензии УЕФА.

Получение доступа к турниру произошло на фоне сообщений о том, что может отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон из-за коррупционного дела.

Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета .

Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.