«Барса» получила лицензию на участие в ЛЧ в следующем сезоне. УЕФА якобы мог отстранить клуб из-за дела Негрейры
«Барселона» допущена к участию в Лиге чемпионов.
Каталонский клуб получил лицензию УЕФА на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Во вторник после изучения представленной документации было единогласно принято решение о выдаче каталонцам лицензии УЕФА.
Получение доступа к турниру произошло на фоне сообщений о том, что УЕФА может отстранить «Барселону» от еврокубков на один сезон из-за коррупционного дела.
Ранее прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Выплаты могли производиться с целью обеспечить нужное клубу судейство. «Барса» утверждала, что оплачивала отчеты о судьях, которые готовил Негрейра, он получил от клуба 7,3 млн евро с 2001 по 2018 год.
Ага, вот бы он вернулся, а лицензию бы на дали… верю
Покукарекали и обратно в курятник вернулись типа петушки ))