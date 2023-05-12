Карлос Тевес: «Благодаря Месси о «ПСЖ» узнали – они были в середине таблицы, когда я играл. Нельзя так относиться к нему, для Лео клуб превыше всего»
Карлос Тевес возмущен тем, как к Лионелю Месси относятся во Франции .
«Мы можем сказать тысячу вещей о клубе, который не позаботился о нем с первого момента, когда он прибыл. Это действительно так.
Если бы мне, как чемпиону мира, сказали, что я должен извиниться за поездку в выходной день, я бы поехал к себе в Росарио и пил бы там мате. Это они должны были извиниться передо мной, но Месси ставит клуб превыше всего. За это перед ним стоит снять шляпу.
Не знаю, в чем дело. Возможно, в чемпионате мира или в чем-то еще, но «ПСЖ» не может так относиться к такому игроку, как он. Благодаря Месси о «ПСЖ» узнали. Я играл против этого клуба, когда был в «Манчестер Юнайтед», и тогда они находились в середине таблицы. То же самое было, когда я перешел в «Сити», – сказал Тевес.
В 4 раза выросло число просмотров матчей ПСЖ с приходом Месси. Это и прибыль по рекламным контрактам, это и бренд и многое другое.
Как и с приходом КриРо матчи Аль насра стали смотреть в несколько раз больше людей
Я что-то не замечал что кто-то смотрел матчи ПСЖ когда туда перешёл Неймар.
ПСЖ смотрели только в ЛЧ а то что этот клуб играл в Лиге 1 никто даже не интересовался.