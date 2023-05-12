Карлос Тевес: «Благодаря Месси о «ПСЖ» узнали – они были в середине таблицы, когда я играл. Нельзя так относиться к нему, для Лео клуб превыше всего»

Теги ПСЖ Карлос Тевес Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Карлос Тевес возмущен тем, как к Лионелю Месси относятся во Франции .

«Мы можем сказать тысячу вещей о клубе, который не позаботился о нем с первого момента, когда он прибыл. Это действительно так.

Если бы мне, как чемпиону мира, сказали, что я должен извиниться за поездку в выходной день, я бы поехал к себе в Росарио и пил бы там мате. Это они должны были извиниться передо мной, но Месси ставит клуб превыше всего. За это перед ним стоит снять шляпу.

Не знаю, в чем дело. Возможно, в чемпионате мира или в чем-то еще, но «ПСЖ» не может так относиться к такому игроку, как он. Благодаря Месси о «ПСЖ» узнали. Я играл против этого клуба, когда был в «Манчестер Юнайтед», и тогда они находились в середине таблицы. То же самое было, когда я перешел в «Сити», – сказал Тевес.

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46 комментариев

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Великий Алонсо
Тевес последние лет 10 спал или че? О ПСЖ узнали, когда туда приехал Ибрагимович, потом Неймар. Что за чушь он несёт? Позорище.
+64
-22
+42
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2vdhrvmmzf
Ответ Великий Алонсо
Тевес последние лет 10 спал или че? О ПСЖ узнали, когда туда приехал Ибрагимович, потом Неймар. Что за чушь он несёт? Позорище.
Ну это профаны типа тебя тогда узнали. А так со времён Паулеты и Роналдиньо вся Европа уже знала массово
+29
-8
+21
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Oleg Olegov
Да я благодаря Месси о сборной Аргентины узнал
+17
-2
+15
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Аргентинцы все, как один, горой за Месси, как будто это ближайший друг или родственник каждого из них)
+18
-7
+11
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Андрей Хенто
Ответ Oleg Olegov
Да я благодаря Месси о сборной Аргентины узнал
Благодаря Лионелю многие узнали, что существует такая игра, как футбол)
+11
-1
+10
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Полуэктов Пётр
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Аргентинцы все, как один, горой за Месси, как будто это ближайший друг или родственник каждого из них)
Это называется "фанатизм". Он не позволяет трезво и объективно смотреть на вещи.
+14
-6
+8
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Евгений Михайлов
Дэвид Бекхем такой: "серьёзно?"
+6
-2
+4
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SWS
Аргентинцы в каком то своем мире живут, без Месси ПСЖ был сильнее это факт.
+11
-7
+4
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Акира_1
Мессси как повлиял на известность ПСЖ, которое начинали ещё Казани и Ибра? Хаха то есть это только с приходом Месси ПСЖ стал известным клубом. Во как даже историю и факты меняют для Лео😄
+4
-2
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Felp
Что за ересь
+7
-5
+2
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Goofts
Думаю Тевес говорил про "узнали" на счёт медийки.
В 4 раза выросло число просмотров матчей ПСЖ с приходом Месси. Это и прибыль по рекламным контрактам, это и бренд и многое другое.
Как и с приходом КриРо матчи Аль насра стали смотреть в несколько раз больше людей
+3
-1
+2
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YoRHa
Ответ 2vdhrvmmzf
Заголовок совершенно не соответствует написанному в тексте, но хомячки сейчас накинутся ничего не читая
Фраза из заголовка буквально присутствует в тексте. Ты прикидывается или в самом деле недоразвитый дурачок?
+4
-2
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razoblachitel
Ответ VERBLYUD
ЛЧ - местный европейский турнирчик, возможно, многие неевропейские любители футбола даже не знают названия команд, которые там играют, а тут Величайший игрок(которого знают все) перешел в эту команду и весь мир узнал о том, что есть такой клуб.
уверен, что если бы Месси не играл в лиге чемпионов, этот заштатный турнир вообще не был бы популярен
+4
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Barca_mania
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну это профаны типа тебя тогда узнали. А так со времён Паулеты и Роналдиньо вся Европа уже знала массово
Великий Алонсо тоже тот ещё персонфан. Каким образом у него такой огромный рейтинг. ты бы видел какую чушь он несёт.
+10
-8
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Акира_1
Ответ Великий Алонсо
Тевес последние лет 10 спал или че? О ПСЖ узнали, когда туда приехал Ибрагимович, потом Неймар. Что за чушь он несёт? Позорище.
Он имеет ввиду, что с приходом Месси все глоры Лео узнали о ПСЖ и он даже стал симпатичный для них. 😄
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Даня Кашеваров
Какой же кринж…
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Barca_mania
Ответ Полуэктов Пётр
Это называется "фанатизм". Он не позволяет трезво и объективно смотреть на вещи.
это называется братство. Любой арг горой за своего вожака💪
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MajestySport
Благодаря Месси бгааааа, они там все что то курят))))))))))
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Greatest Of All Time
Ответ Великий Алонсо
Тевес последние лет 10 спал или че? О ПСЖ узнали, когда туда приехал Ибрагимович, потом Неймар. Что за чушь он несёт? Позорище.
Возможно и узнали. Но кто смотрел матчи ПСЖ когда туда пошёл Ибра??
Я что-то не замечал что кто-то смотрел матчи ПСЖ когда туда перешёл Неймар.
ПСЖ смотрели только в ЛЧ а то что этот клуб играл в Лиге 1 никто даже не интересовался.
+2
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Tristan...
Благодаря первому хет трику в карьере Месси, я узнал о Реале
+3
-3
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vzi
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну это профаны типа тебя тогда узнали. А так со времён Паулеты и Роналдиньо вся Европа уже знала массово
Так-то со времен Джорджа Веа и Давида Жинала все знали. )
0
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Булат Кошкимбаев
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Аргентинцы все, как один, горой за Месси, как будто это ближайший друг или родственник каждого из них)
Пока Лео не перешёл в Аргентину, такой страны не было.
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2vdhrvmmzf
Ответ YoRHa
Фраза из заголовка буквально присутствует в тексте. Ты прикидывается или в самом деле недоразвитый дурачок?
Ты слепой? Там два разных предложения абсолютно, а в заголовке их объединили как причина и следствие
+1
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Kanonir152
Ибрагимович пошел нахер, судя по всему.
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Tiestorzn17
В запое походу Карлос, по другому этот бред не объяснить.
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