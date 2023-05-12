Россия хочет провести товарищеский матч со сборной Индонезии

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Индонезии товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборные России и Индонезии могут провести товарищеский матч.

Вчера в Джакарте состоялась встреча министра молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо и посла России Людмилы Воробьевой.

Ариотеджо, только назначенный на свой пост, рассказал о планах России и Индонезии по проведению совместных спортивных мероприятий.

«Есть два мероприятия, на которые Россия хочет официально пригласить Индонезию в рамках празднования национального дня спорта (возможно, речь о так называемом «дне физкультурника», который в России отмечается ежегодно во вторую субботу августа – Sports.ru). Мы будем сотрудничать в спорте и киберспорте.

Россия хочет, чтобы состоялся товарищеский матч между сборными России и Индонезии. Сначала мы обсудим это с Федерацией футбола Индонезии, но надеюсь, что это случится», – заявил Ариотеджо.

В прошлый раз сборная России играла в марте. Тогда команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Сообщалось, что сборная может провести два товарищеских матча в июне.

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24 комментария

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Artem Piatkov
2018 — дисквалифицирована из отборочного турнира ЧМ из-за вмешательства государства в футбольные дела

😅😅😅

Думаю если РФС всё таки решит перейти в Азию, мы увидим и Ночную футбольную Лигу тоже :))
+25
-2
+23
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Overkiller
Ответ Artem Piatkov
2018 — дисквалифицирована из отборочного турнира ЧМ из-за вмешательства государства в футбольные дела 😅😅😅 Думаю если РФС всё таки решит перейти в Азию, мы увидим и Ночную футбольную Лигу тоже :))
Ну вот и корешей новых откопали, "дружественных")))
+10
-2
+8
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Artem Piatkov
2018 — дисквалифицирована из отборочного турнира ЧМ из-за вмешательства государства в футбольные дела 😅😅😅 Думаю если РФС всё таки решит перейти в Азию, мы увидим и Ночную футбольную Лигу тоже :))
достойный соперник))
+8
-1
+7
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MK
так постепенно в Азиатскую лигу прорвёмся)
+5
0
+5
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Любезный Коссутий
Ответ Артем Коваленко
Ну вот этим мы уж точно ж*** порвем!!!
скорее, просто ж*** порвем, из-за жары и влажности
+3
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Андрей Томинов
Вангую турне по Африке. Топ матчи со сборными Эритреи, Эфиопии, Чад, ЦАР.
Грустно это всё...
+5
-2
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А.Э.РАСИМ
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
достойный соперник))
Гранд.
Индонезия раньше России была участником финальной части чемпионата мира.
+3
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Oleg Olegov
Holiday in Cambodia
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Vićtor Diaź
Ответ MK
так постепенно в Азиатскую лигу прорвёмся)
Позовут в азиатскую лигу. А мы откажемся. Скажем, что очень устали. Да и вообще в Азии очень высокая влажность
+3
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Артем Коваленко
Ну вот этим мы уж точно ж*** порвем!!!
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Mikas7
Ответ Vićtor Diaź
Позовут в азиатскую лигу. А мы откажемся. Скажем, что очень устали. Да и вообще в Азии очень высокая влажность
и далеко летать
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Streetbor
знаменитые индонезийские кудесники мяча с Бали. Сказачноебали!
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Сашуля П
Вот это я понимаю уровень. Но вот если проиграем, будет максимально неловко.
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Саша Котляров
Удачи нашими
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Ezra-Matthew Miller
Не зря АФК закинула Индонезию на жеребьевке Кубка Азии в группу с играми в январскую среду и в вечер пятницы. Наслаждаться будем летом.
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Rudenzik
Наконец-то, достойный соперник, наше сражение станет легендарным
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Александр Кудрявцев
Ну как сыграли с Таджикистаном и Узбекистаном. То и этот матч скорее такой же будет, если состоится
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Любезный Коссутий
норм соперник. под стать нашей сборной
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Максим Табаран
наш теперь брат)
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Dr Chase
Спасибо сказочному историку и геополитику за возможность сыграть с такими мастодонтами футбола😆
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Born is the King
Пхахаха
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dadahandadahan3@gmail.com
давайте играйте с Туркменистаном)))
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