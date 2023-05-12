Сборные России и Индонезии могут провести товарищеский матч.

Вчера в Джакарте состоялась встреча министра молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо и посла России Людмилы Воробьевой.

Ариотеджо, только назначенный на свой пост, рассказал о планах России и Индонезии по проведению совместных спортивных мероприятий.

«Есть два мероприятия, на которые Россия хочет официально пригласить Индонезию в рамках празднования национального дня спорта (возможно, речь о так называемом «дне физкультурника», который в России отмечается ежегодно во вторую субботу августа – Sports.ru). Мы будем сотрудничать в спорте и киберспорте.

Россия хочет, чтобы состоялся товарищеский матч между сборными России и Индонезии. Сначала мы обсудим это с Федерацией футбола Индонезии, но надеюсь, что это случится», – заявил Ариотеджо.

В прошлый раз сборная России играла в марте. Тогда команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Сообщалось, что сборная может провести два товарищеских матча в июне.