Россия хочет провести товарищеский матч со сборной Индонезии
Сборные России и Индонезии могут провести товарищеский матч.
Вчера в Джакарте состоялась встреча министра молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо и посла России Людмилы Воробьевой.
Ариотеджо, только назначенный на свой пост, рассказал о планах России и Индонезии по проведению совместных спортивных мероприятий.
«Есть два мероприятия, на которые Россия хочет официально пригласить Индонезию в рамках празднования национального дня спорта (возможно, речь о так называемом «дне физкультурника», который в России отмечается ежегодно во вторую субботу августа – Sports.ru). Мы будем сотрудничать в спорте и киберспорте.
Россия хочет, чтобы состоялся товарищеский матч между сборными России и Индонезии. Сначала мы обсудим это с Федерацией футбола Индонезии, но надеюсь, что это случится», – заявил Ариотеджо.
В прошлый раз сборная России играла в марте. Тогда команда Валерия Карпина провела два товарищеских матча – с Ираном (1:1) и Ираком (2:0). Сообщалось, что сборная может провести два товарищеских матча в июне.
😅😅😅
Думаю если РФС всё таки решит перейти в Азию, мы увидим и Ночную футбольную Лигу тоже :))
Грустно это всё...
Индонезия раньше России была участником финальной части чемпионата мира.