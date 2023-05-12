Единая лига ВТБ. За 3-е место. «Зенит» примет ЦСКА в 4-м матче серии

Теги результаты ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

В пятницу, 12 мая, санкт-петербургский «Зенит» в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ примет московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

Серия за 3-е место (до четырех побед)

Четвертый матч

Зенит – ЦСКА
Дата проведения
12 мая, 19.30
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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