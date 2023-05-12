Единая лига ВТБ. За 3-е место. «Зенит» примет ЦСКА в 4-м матче серии
В пятницу, 12 мая, санкт-петербургский «Зенит» в четвертом матче серии за 3-е место Единой лиги ВТБ примет московский ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
Серия за 3-е место (до четырех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 12 мая, 19.30
ЦСКА ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
ЦСКА – все? «Локо» выбивает армейцев из плей-офф и заставляет верить в русский баскетбол
Суперсенсация! ЦСКА мимо финала Единой лиги! Проиграли «Локо» 7-й матч в овертайме
Комментарии